Santiago Luna vs Aleksandre Topuria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La UFC tendrá una nueva cita en Medio Oriente este sábado 21 de noviembre con una función en Doha que contará con la participación del mexicano Santiago Luna, quien enfrentará al español Aleksandre Topuria en la división de peso gallo. El combate formará parte de las preliminares de una cartelera encabezada por Jiri Procházka y Navajo Stirling.

El peleador mexicano, de 22 años, buscará regresar a la senda del triunfo después de sufrir su primera derrota profesional dentro de la compañía ante Bryce Mitchell. Del otro lado estará Topuria, quien intentará sumar una nueva victoria en el octágono y continuar su camino en la categoría de las 135 libras.

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La función también reunirá a otros nombres destacados de las artes marciales mixtas, como Aljamain Sterling, Kevin Vallejos, Dan Hooker y Brian Ortega, dentro de la jornada que tendrá 12 enfrentamientos distribuidos entre las preliminares y la cartelera estelar.

¿Cuándo y dónde será UFC Qatar 2026?

(@santiagolunamma / Instagram)

La función de UFC Qatar 2026 se celebrará el sábado 21 de noviembre en la ABHA Arena de Doha, Catar. El evento tendrá cinco combates estelares y siete preliminares, con el enfrentamiento entre Procházka y Stirling como cierre de la jornada.

La cartelera principal pondrá frente a frente al checo y al representante de Nueva Zelanda en la división de peso semipesado. Procházka volverá a competir después de perder por nocaut en el primer asalto ante Carlos Ulberg, durante la disputa del campeonato vacante de las 205 libras en UFC 327.

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Aquella derrota significó su tercer tropiezo en combates por un título de UFC. Ahora buscará recuperar terreno frente a Stirling, quien llegará invicto con un récord de 11 victorias y seis triunfos en sus primeras seis presentaciones dentro de la compañía.

El neozelandés también presume tres victorias consecutivas antes del límite, incluida una frente al excampeón Jan Blachowicz en el primer asalto.

¿A qué hora empieza UFC Qatar y dónde ver en México?

(EFE/EPA/MARK EVANS)

Los aficionados mexicanos podrán seguir la función desde las 9:00 horas, tiempo del centro de México, cuando comiencen los enfrentamientos preliminares. La cartelera estelar está programada para iniciar a las 12:00 horas.

La transmisión en México y Latinoamérica estará disponible a través de Paramount+, plataforma en la que se podrán seguir los combates de la función.

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UFC Qatar 2026: cartelera completa de peleas

(EFE/EPA/MARK EVANS)

La función estará integrada por 12 enfrentamientos. Santiago Luna y Aleksandre Topuria aparecerán en el programa preliminar, mientras que Procházka y Stirling protagonizarán el combate estelar.

Cartelera estelar

Jiri Procházka vs Navajo Stirling | Peso semipesado.

Aljamain Sterling vs Kevin Vallejos | Peso pluma.

Dan Hooker vs Brian Ortega | Peso ligero.

Kyoji Horiguchi vs Asu Almabayev | Peso mosca.

Jared Cannonier vs Ikram Aliskerov | Peso medio.

Cartelera preliminar

Aleksandre Topuria vs Santiago Luna | Peso gallo.

Shamil Gaziev vs Tallison Teixeira | Peso pesado.

Amir Albazi vs Alessandro Costa | Peso mosca.

Jake Matthews vs Tahir Abdullayev | Peso wélter.

Nikolas Motta vs Dom Mar Fan | Peso ligero.

Diyar Nurgozhay vs Alik Lorenz | Peso semipesado.

Shoaib Yousaf vs John Mitchell | Peso ligero.