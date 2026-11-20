Deicy Jiménez desmintió al expresidente Gustavo Petro, que dijo que no se había visto con la excontratista en el periodo en que fue presidente (REUTERS - @deciyjimenez_/Instagram)

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Deicy Jiménez, la extrabajadora sexual que acusó al expresidente de la República Gustavo Petro de entregarle contratos en el Estado a cambio de favores sexuales, aseguró que ni ella ni su abogada recibieron una notificación oficial sobre la citación que inicialmente estaba prevista para el viernes 20 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación.

Jiménez respondió a un usuario que le preguntó si volvería a comparecer ante el ente investigador y sostuvo que su decisión de denunciar fue meditada. “Mi decisión de denunciar no nació de un día para otro. Sabía lo que tendría que enfrentar y aun así decidí dar este paso para que Colombia conozca la verdad”, expresó en sus redes sociales.

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La excontratista Deicy Jiménez afirmó en sus redes sociales que no ha recibido notificación oficial sobre una citación judicial y sostuvo que mantendrá sus denuncias ante la Fiscalía; no sin antes mostrar su rechazo a las filtraciones a los medios. (@DeicyJimenez_/Instagram)

Con ello, la mujer rechazó que su ausencia en la diligencia que estaba programada para las 9:00 a. m. implicara una intención de apartarse del proceso. “No le voy a huir a la justicia ni permitiré que me silencien”, destacó Jiménez, que ha estado en el centro de la controversia tras sus duras denuncias contra el ex jefe de Estado.

Deicy Jiménez cuestionó que la información sobre la diligencia circulara antes en los medios

La denunciante, en su publicación en la red social Instagram, que sigue siendo su plataforma de comunicación en medio del escándalo que causaron sus revelaciones, sostuvo que tuvo conocimiento de la supuesta convocatoria a través de publicaciones periodísticas y no por una comunicación de la Fiscalía.

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La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

“Sobre la supuesta citación para mañana, ni a mi abogada ni a mí nos ha llegado una notificación oficial, nos enteramos por los medios de comunicación. Mi abogada está pendiente y ya organizó la fecha correspondiente”, indicó la extrabajadora sexual, que dijo haber conocido a Petro desde 2019 y tener una relación íntima de más de siete años.

Además, cuestionó el manejo de la información sobre la diligencia. “Es preocupante que los medios conozcan primero esta información que las propias partes”, escribió Jiménez, antes de reiterar que mantendrá su versión ante las autoridades. “No tengo miedo, no voy a retroceder y seguiré dando la cara”, remarcó la excontratista.

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Fiscalía analiza la información entregada por la excontratista

El caso surgió luego de que Jiménez denunciara públicamente una presunta red que habría entregado contratos en entidades estatales a mujeres a cambio de compañía en fiestas y relaciones íntimas. Entre las instituciones que mencionó la mujer figuran, entre otras, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado.

El expresidente Gustavo Petro ha sido protagonistas de una serie de videos con Deicy Jiménez, en el que aparece mandándose besos a través de una videollamada. (@darcyquinnr/X)

Como parte de sus señalamientos, Jiménez divulgó videos y supuestas conversaciones de chat que, según su versión, darían cuenta de gestiones para mantener su contratación. Durante una primera declaración ante la Fiscalía, entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para la extracción forense.

La diligencia que se llevó a cabo el 5 de noviembre, se extendió durante 15 horas y 45 minutos y contó con el acompañamiento de su abogada, Dina Luz Malo. La defensa había informado que Jiménez no asistió a una posterior convocatoria, el 13 de noviembre, por asuntos personales; y la actual, la del 20 de noviembre, al parecer no fue notificada.

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Dina Malo tiene la representación de Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro de haberle entregado contratos a cambio de sexo (- crédito suministrada a Infobae Colombia - @dinamaloandrade/Instagram)

Por su parte, el expresidente Petro ha rechazado los señalamientos. En múltiples declaraciones ha negado haber usado contratos estatales para obtener favores sexuales y ha cuestionado la autenticidad del material divulgado por Jiménez, que busca establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y si participaron otros funcionarios.

Sobre el particular, la Fiscalía General de la Nación no puede juzgar directamente a un expresidente por hechos vinculados con su etapa como mandatario o senador. Esos asuntos corresponden, según el caso, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Corte Suprema de Justicia, debido a los fueros que tiene Petro.

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