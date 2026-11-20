Candidata al Reinado Popular de Cartagena contó que quedó con deudas tras competir (@yeseniadiaz.oficial/ Instagram)

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Yesenia Vanesa Díaz Barón, representante de San José de los Campanos, afirmó en TikTok que su paso por el Reinado Popular de Independencia de Cartagena le dejó deudas, después de invertir, según relató, más de $30 millones para participar en la edición de 2026. Sus publicaciones, en tono humorístico, circularon en redes sociales pocos días después de la coronación de la nueva soberana de las fiestas.

La candidata compartió varios videos sobre los gastos asociados a su participación. En uno de ellos apareció mientras comía un chorizo y escribió: “Me gasté más de 30 millones en un reinado, pero al menos me quedaron 10 mil pa’ un chorizo”. El clip superó el millón de reproducciones, según la información difundida sobre el caso.

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En otra publicación, Díaz utilizó uno de los vestidos que llevó al certamen mientras trapeaba y acompañó la escena con el texto: “POV: Yo, después de participar en un reinado, que lo único que me dejó fue deudas”. Las reacciones de usuarios combinaron bromas, mensajes de apoyo y comentarios sobre el costo de competir en eventos de este tipo.

La joven también dio a entender que no renuncia por completo a la posibilidad de volver a concursar. En una de sus publicaciones señaló, entre risas, que se preparará “mentalmente y financieramente” para participar de nuevo en un certamen y buscar la corona.

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La candidata publicó un video mientras comía un chorizo y bromeó sobre los más de $ 30 millones que aseguró haber invertido en el certamen (@yeseniadiaz.oficial/ Instagram)

El Reinado Popular reúne a representantes de barrios y corregimientos

El Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre forma parte de la programación cultural de Cartagena de Indias y convoca a mujeres que representan barrios, corregimientos e islas del Distrito. Aunque conserva elementos habituales de un concurso de belleza, la convocatoria oficial presenta a las aspirantes como lideresas comunitarias y promotoras de las tradiciones de sus territorios.

El proceso está bajo la coordinación del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). Las participantes deben cumplir requisitos de residencia, formación académica, aptitudes artísticas y liderazgo comunitario. Además, presentan iniciativas culturales relacionadas con la preservación y promoción de las celebraciones de independencia.

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El Reinado Popular de las Fiestas de Independencia reúne a aspirantes de barrios, corregimientos e islas de Cartagena (@reinadopopulardeindependencia/ Instagram)

La edición de 2026 reunió a 40 candidatas, quienes participaron en actividades de formación, muestras de talento, pasarelas y la presentación de propuestas orientadas a sus comunidades. La elección final tuvo lugar el domingo 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

El certamen forma parte de las Fiestas de Independencia, una celebración que conmemora la ruptura de Cartagena con la Corona española, ocurrida el 11 de noviembre de 1811. La agenda reúne desfiles, música, danzas, comparsas y expresiones vinculadas a la identidad popular de la ciudad.

Las candidatas deben presentar propuestas culturales para sus comunidades

La convocatoria del reinado establece que las aspirantes no compiten solo por una distinción individual. Cada una debe vincularse a proyectos que promuevan manifestaciones culturales de su barrio o corregimiento y que fortalezcan la participación comunitaria en las festividades.

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De acuerdo con los lineamientos divulgados por el IPCC, las candidatas desarrollan labores como promotoras culturales y lideresas de la Independencia. El propósito institucional es que el concurso tenga incidencia en los territorios mediante actividades sobre memoria, danzas, música, tradiciones y sentido de pertenencia.

La edición de 2026 contó con 40 participantes y concluyó el 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. (@reinadopopulardeindependencia/Instagram)

En años recientes, la organización también ha dispuesto estímulos económicos y premios para apoyar actividades culturales, necesidades logísticas y propuestas comunitarias de las participantes. En la edición de 2026, la premiación para las finalistas incluyó estímulos aportados por el Instituto y beneficios de entidades aliadas.

La preparación para un certamen suele abarcar vestuario, maquillaje, transporte, asesorías de imagen, ensayos, actividades de campaña y acompañamiento para los eventos previstos en la agenda. Sin embargo, Díaz ó no entregó un desglose de sus gastos ni habló de una reclamación formal contra los organizadores.

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Katherin De Arco Morikawa recibió la corona de la edición 2026

La ganadora del Reinado Popular fue Katherin Paola De Arco Morikawa, representante del sector Stella, en el barrio Olaya Herrera. La nueva reina asumió el periodo 2026-2027 como vocera de las fiestas y de las expresiones culturales de barrios y corregimientos cartageneros.

El cuadro de honor quedó integrado por Giselle Cardona Acevedo, de Las Gaviotas, como virreina; Sofía Salomé Vásquez Eugurrola, de El Bosque, como primera princesa; Xilena Patricia Batista Moreno, de Barú, como segunda princesa; y Yelena Orozco Gómez, de Tierra Baja, como tercera princesa.

Katherin Paola De Arco Morikawa, representante del sector Stella de Olaya Herrera, fue elegida reina para el periodo 2026-2027 (@katherindearcom/Instagram)

La elección consideró aspectos como el desempeño en pasarela, carisma y las iniciativas de salvaguardia patrimonial propuestas por las candidatas. En ese contexto, el Reinado Popular de Independencia combina una competencia pública con un componente de representación comunitaria.

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