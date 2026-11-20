Las empresas de vigilancia y seguridad privada advirtieron que el aumento de los costos operativos podría afectar la generación de empleo formal en Colombia (Colprensa)

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El aumento de los costos de operación y su posible impacto sobre la contratación formal se convirtieron en los principales reparos de las empresas de vigilancia frente a la Ley de Rescate Económico. Aunque la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) respaldó la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió revisar algunas disposiciones para evitar que el ajuste de las finanzas públicas afecte la actividad empresarial.

El presidente de la organización, Miguel Ángel Díaz, advirtió que, si el proyecto se aprueba en las condiciones actuales, los costos de los servicios de vigilancia podrían subir aproximadamente 14%. A ese cálculo se sumaría el incremento estimado del salario mínimo para 2027, cercano al 8%.

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La Ley de Rescate Fiscal busca recaudar recursos para atender el déficit de las finanzas públicas, pero su posible impacto sobre los costos empresariales genera preocupación en el sector de vigilancia privada (Presidencia)

La combinación de ambos factores representaría un aumento acumulado de hasta 22% para el sector, según las proyecciones presentadas por Confevip. La organización sostiene que ese escenario tendría consecuencias sobre el valor de los servicios, los clientes que los contratan y las decisiones empresariales relacionadas con el empleo.

“El país necesita recuperar sus finanzas públicas, pero no podemos hacerlo encareciendo aún más la contratación formal. Las empresas de vigilancia tienen una estructura de costos intensiva en mano de obra y cualquier incremento termina trasladándose a la operación, a los clientes y, en última instancia, al empleo”, explicó Díaz en un comunicado.

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Las tres solicitudes del sector

Para reducir la presión sobre las compañías, Confevip puso sobre la mesa tres cambios: eliminar el impuesto al patrimonio, suprimir el gravamen del 4 por mil y evitar nuevos incrementos en los costos parafiscales y de seguridad social.

Las propuestas apuntan a contener los gastos que, de acuerdo con el gremio, inciden en la contratación y en la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones. La organización no rechazó la necesidad de ordenar las cuentas estatales; su petición es que las medidas de recaudo y ajuste tengan en cuenta el efecto que pueden producir sobre la actividad empresarial y el empleo formal.

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Díaz insistió en que Colombia debería revisar el peso de los costos laborales y acercarse a los estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde ). “Ya llegó la hora de que simplifiquemos los costos laborales, que empecemos a hacerlo y estemos en los estándares internacionales de la OCDE. Colombia tiene uno de los mayores costos de nómina. No podemos cargar uno más. Destruiríamos empleo y no se consolidaría el fortalecimiento empresarial ni mucho menos la recuperación económica”, señaló.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, pidió revisar las disposiciones de la Ley de Rescate Fiscal para evitar nuevas cargas sobre las compañías del sector (Colprensa)

Menos personal acreditado y alternativas de recaudo

La preocupación del gremio también está relacionada con la evolución del personal operativo acreditado. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el registro pasó de 394.007 personas en mayo de 2023 a 341.128 en octubre de 2026. La diferencia es de 52.879 registros, equivalente a una disminución del 13,4%.

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Confevip presentó ese descenso como parte del panorama que enfrenta la actividad y lo relacionó con la necesidad de evitar nuevas presiones sobre los costos de contratación. El gremio advierte que un aumento en los gastos de operación puede trasladarse a las tarifas de los servicios y afectar las decisiones de las empresas sobre sus plantas de personal.

La discusión se da mientras el Gobierno calcula en cerca de $90 billones el ajuste fiscal que requiere. Frente a esa meta, la confederación planteó otras fuentes y acciones para obtener recursos sin sumar cargas al sector formal. Entre las alternativas mencionó recuperar una cartera pendiente de $94 billones a través de la Dian y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), además de combatir la evasión y el contrabando. También propuso vender activos estatales que no sean estratégicos y reorganizar las entidades públicas.

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Confevip propuso eliminar el impuesto al patrimonio y el 4 por mil, además de frenar nuevos aumentos en los costos parafiscales y de seguridad social (Confevip)

Según la propuesta del gremio, esta última medida podría representar un ahorro estimado de $26 billones. Confevip puso estas opciones sobre la mesa como vías para contribuir al ajuste de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, evitar nuevos incrementos en los costos que asumen las empresas.