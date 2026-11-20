La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla elevó la alerta de las autoridades por la circulación de boletería falsa. (Policía Nacional)

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La expectativa por el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro elevó la demanda de entradas para la final continental en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. En ese contexto, las autoridades alertaron sobre estafas con boletería falsa, duplicada o manipulada, que suelen multiplicarse en redes sociales y servicios de mensajería cuando se aproximan eventos deportivos de alta convocatoria.

Miles de aficionados de Argentina, Brasil y distintas ciudades de Colombia buscan una entrada para asistir al encuentro. Esa demanda abrió espacio para ofertas difundidas mediante perfiles sin identificación comprobable, grupos de Facebook, Telegram y WhatsApp, así como sitios web que aparentan vender boletos o paquetes relacionados con el partido.

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La recomendación central de la Policía es adquirir las boletas únicamente en plataformas y puntos de venta autorizados por la organización. También pidió evitar intermediarios sin respaldo comercial, transferencias a cuentas particulares y propuestas con valores muy inferiores al precio habitual.

Las boletas inexistentes y los códigos duplicados son las maniobras más frecuentes

Una de las modalidades más habituales consiste en la oferta de entradas que no existen. El supuesto vendedor suele acompañar su publicación con imágenes de boletos, capturas de conversaciones o comprobantes de pago para transmitir confianza. Tras recibir el dinero, corta el contacto con el comprador o bloquea su cuenta.

La Policía recomienda adquirir entradas únicamente en plataformas oficiales y evitar transferencias de dinero a cuentas de particulares. (Policía Nacional)

Otro riesgo es la venta múltiple de una misma entrada. En esos casos, el código QR se ofrece a varias personas y solo uno de los compradores puede utilizarlo al momento del ingreso. El resto descubre el fraude en los accesos al estadio, cuando el sistema rechaza el código porque ya fue escaneado.

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También pueden circular archivos digitales alterados o códigos QR modificados que imitan el diseño de una boleta auténtica. La falsificación puede pasar inadvertida hasta el día del encuentro, por lo que las autoridades pidieron no compartir los códigos, los comprobantes de compra ni datos personales con desconocidos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que la prevención debe comenzar antes de concretar cualquier pago. El primer paso consiste en revisar que la página de compra corresponda a la plataforma oficial dispuesta para el partido y que el vendedor pueda demostrar la procedencia de la entrada.

Las ofertas muy baratas y la presión para pagar son señales de alerta

Las autoridades sugirieron desconfiar de las publicaciones que prometen boletas a precios excesivamente bajos, en especial si el oferente exige una decisión inmediata. La urgencia suele ser una estrategia para impedir que el comprador revise la identidad del vendedor, consulte los canales oficiales o verifique la validez de los documentos enviados.

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Las autoridades desaconsejan la compra de entradas en los alrededores del escenario deportivo para evitar estafas de último momento. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

También es aconsejable suspender la negociación si el vendedor modifica de forma reiterada las condiciones, rechaza una verificación presencial o solicita pagos a nombre de terceros. La ausencia de datos verificables, un perfil creado recientemente o con escasa actividad y la negativa a entregar soportes de la compra original son otros indicios que deben generar precaución.

La reventa puede aumentar en los días previos a la final, aunque no elimina la necesidad de comprobar el origen de las boletas. Quienes consideren comprar una entrada por esa vía deben exigir la información completa de la adquisición inicial y confirmar que no haya sido transferida ni ofrecida a otros compradores.

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La institución recomendó además no adquirir entradas en los alrededores del escenario deportivo. Las operaciones de último momento, sin mecanismos formales de validación, elevan la posibilidad de recibir una boleta fraudulenta o un código que ya fue utilizado.

Conmebol ya había alertado por paquetes de viaje no autorizados

El riesgo no se limita a las entradas. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) advirtió semanas atrás sobre la comercialización de paquetes turísticos y servicios de viaje no autorizados que usaban sin permiso la imagen oficial de la final.

La Conmebol advirtió sobre la venta no autorizada de paquetes turísticos y traslados que emplean la imagen de la final continental. (@conmeboltorneos / Instagram)

Esas ofertas pueden incluir alojamiento, transporte, traslados al estadio o accesos al partido. La recomendación para los visitantes es verificar la existencia de las agencias, sus registros comerciales y sus canales de contacto antes de realizar pagos anticipados.

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Los alquileres inexistentes y los servicios de transporte falsos integran otras modalidades que suelen aparecer en eventos de este tipo. Por ese motivo, las autoridades pidieron revisar reseñas, confirmar la identidad del prestador y conservar todos los comprobantes de las transacciones realizadas.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que la institución desarrolla medidas preventivas para evitar que nacionales y extranjeros sean víctimas de delitos relacionados con la comercialización de boletería. También invitó a reportar cualquier oferta sospechosa.

Un operativo de 2.500 uniformados acompañará la final en Barranquilla

El dispositivo de seguridad para la final de la Copa Sudamericana 2026 contará con 2.500 uniformados desplegados en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sus inmediaciones, corredores viales, zonas de concentración de hinchas y otros espacios vinculados con el evento.

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Un dispositivo de 2.500 policías vigilará la final de la Copa Sudamericana con apoyo de drones y del helicóptero Halcón. (Policía Nacional)

La operación incluirá unidades de inteligencia policial, investigación criminal, intervención, vigilancia con drones y apoyo aéreo del helicóptero institucional Halcón. El objetivo es reforzar el monitoreo, anticipar situaciones de riesgo y responder ante incidentes durante la jornada.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que la planificación busca proteger a los aficionados, las delegaciones deportivas, los turistas y los habitantes del área metropolitana, sin reducir la vigilancia en otros sectores de Barranquilla.