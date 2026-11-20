Tres mexicanos se declararon culpables en Estados Unidos de recolectar, lavar y transferir a México dinero del narcotráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables de lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico entre Estados Unidos y México. La operación utilizaba criptomonedas y transferencias bancarias para hacer circular las ganancias de la venta de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

El caso fue anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés). Eliomar Segura Torres, Juan Carlos Michel Martínez y Manuel Ignacio Correa admitieron su participación en una conspiración para el lavado de dinero.

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Cómo operaba la red de lavado de dinero

Según documentos judiciales, Segura Torres, de 37 años, ofreció contratos a intermediarios financieros para recoger las ganancias del narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses, entre ellas Lexington, en el estado de Kentucky. Ese dinero provenía de la venta de kilogramos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Los intermediarios se encargaban del blanqueo mediante una red de cómplices que operaba en distintos puntos de Estados Unidos. El esquema funcionaba con una comisión según el porcentaje de dinero blanqueado con éxito por cada participante.

Juan Carlos Michel Martínez, de 41 años, y Manuel Ignacio Correa, de 45, se encargaron personalmente de la recogida en efectivo y del blanqueo de las ganancias. Tras recibir el dinero, ambos daban instrucciones para transferir los fondos mediante criptomonedas o transferencia bancaria.

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El beneficio económico de Michel Martínez y Correa dependía directamente del volumen de dinero que lograban blanquear. Cada uno recibía una comisión calculada como porcentaje del total movilizado con éxito a través de la red.

Condenas y próximos pasos judiciales

Segura Torres, Michel Martínez y Correa se declararon culpables del delito de conspiración para el lavado de dinero. La pena máxima que enfrentan los tres es de 20 años de prisión.

La sentencia de Segura Torres y Michel Martínez está programada para el 18 de febrero de 2027. La de Correa, en tanto, se definirá el 4 de marzo de 2027.

Tres mexicanos se declararon culpables en Estados Unidos de recolectar, lavar y transferir a México dinero del narcotráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de un tribunal federal de distrito será quien determine la pena definitiva en cada caso. Para ello, deberá considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos junto con cualquier otro factor legal aplicable al proceso.

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El anuncio del caso fue realizado por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Jason Parman, para el Distrito Este de Kentucky, y el jefe de Operaciones Matthew W. Allen, de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Agencias que investigaron el caso

La investigación estuvo a cargo de la División de Campo de la DEA en Detroit y de la División de Investigación Criminal del IRS en Detroit. Ambas trabajaron en conjunto con la Oficina Residente de la DEA en Austin y la Oficina Residente en Lexington.

El proceso contó además con la asistencia de la División de Operaciones Especiales de la DEA y de oficinas de la agencia ubicadas en México, Denver, Houston, Atlanta, Chicago, Tulsa y Youngstown, en el estado de Ohio.

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El litigio del caso quedó en manos de la subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.

La misión de la MNF consiste en eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. La sección impulsa acciones penales y de recuperación de activos contra facilitadores financieros, instituciones financieras involucradas, blanqueadores de dinero internacionales y la cúpula de organizaciones de narcotráfico.

El marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

Este procesamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida por la Orden Ejecutiva 14159, orientada a proteger a la población estadounidense frente a lo que la orden define como una invasión.

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El HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

A través de una colaboración interinstitucional histórica, el grupo moviliza recursos de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y procesar los delitos cometidos por estas organizaciones. El HSTF pone énfasis particular en los casos de tráfico de menores y en otros delitos que involucran a niños.

La iniciativa utiliza además distintas herramientas legales para procesar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros considerados más violentos, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Justicia.

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Otra condena por lavado de dinero en Kentucky

Días antes, otro ciudadano mexicano recibió una sentencia relacionada con el mismo tipo de delito en el Distrito Este de Kentucky. José Carlos Miranda Morales, de 37 años, fue condenado a más de 11 años de prisión por conspirar para distribuir metanfetamina y lavar dinero del narcotráfico.

El juez federal Robert E. Wier dictó la sentencia tras una confesión en la que Miranda admitió haber recogido efectivo del narcotráfico y haberlo canalizado hacia mensajeros de la organización. El caso se destapó tras un operativo en marzo de 2024, cuando la policía le incautó 14 mil 500 dólares ocultos en un compartimento secreto de su vehículo, además de 7,7 kilogramos de metanfetamina pura que transportaba desde Luisiana hasta Lexington.

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