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Detienen en Guerrero a presunto integrante de Los Rusos por homicidio de líder amuzgo
Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, presunto integrante de Los Rusos, fue detenido en Ometepec, Guerrero, por su probable responsabilidad en el homicidio de Remigio “N”, líder amuzgo asesinado el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan; durante el operativo del 18 de noviembre, autoridades le aseguraron armamento, municiones y droga, y lo identificaron como un presunto generador de violencia en la región de la Costa Chica.