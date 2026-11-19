Heriberto “N” , alias “Beto Zacualpan” , presunto integrante de Los Rusos , fue detenido en Ometepec, Guerrero, por su probable responsabilidad en el homicidio de Remigio “N” , líder amuzgo asesinado el 1 de enero de 2023 en la localidad de Zacualpan; durante el operativo del 18 de noviembre, autoridades le aseguraron armamento, municiones y droga, y lo identificaron como un presunto generador de violencia en la región de la Costa Chica.

Detienen en Guerrero a presunto integrante de Los Rusos por homicidio de líder amuzgo

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