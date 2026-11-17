El papa León XIV es vitoreado por fieles a su llegada para una vigilia de oración en el estadio Centenario en Montevideo, en el segundo día de su viaje apostólico de 12 días a Sudamérica, el sábado 7 de noviembre de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

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La visita de 48 horas del papa León XIV a Uruguay tuvo una organización austera por parte de la Iglesia Católica del país, según reconocieron sus autoridades. Para recaudar fondos, la institución organizó una rifa con un valor de USD 50 que continúa vendiéndose. Con el dinero que sobre se creará una beca que llevará el nombre del pontífice.

La iniciativa surgió la semana pasada, tras la visita del papa, en una asamblea plenaria ordinaria que los obispos mantuvieron en la Casa Buen Pastor de Florida y que fue informada por El Observador. La reunión se realiza todos los años, pero esta vez la visita de León XIV fue un tema ineludible.

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Los obispos recibieron al equipo de finanzas de la Iglesia, lo que les permitió conocer de primera mano los números de una visita que costó cerca de USD 2,7 millones. La mayor inversión fue para la vigilia celebrada en el Estadio Centenario (USD 660.000).

El papa León saluda desde el papamóvil a su llegada para celebrar una misa en el exterior de la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Florida, Uruguay, 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

La mitad de lo recaudado por la venta de las rifas y algunas donaciones de particulares y empresas permiten cubrir ese monto y obtener un saldo a favor.

El 50% de ese dinero restante se destinará a estudiantes de barrios con dificultades. Un 25% irá para el Centro de Promoción por la Dignidad Humana, que trabaja con madres solas, mujeres embarazadas y niños en riesgo y busca que generen ingresos propios de manera rápida para alcanzar autonomía familiar. El 25% restante irá para el programa de inserción de liberados de la cárcel de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

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“No es un dato menor saber que llegamos a cubrir los gastos. En Roma nos contaron que en algún país que el papa había visitado, y no precisamente un país pobre, les quedó una deuda que terminaron de pagar diez años después”, declaró a El Observador el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant.

El Papa León descubre una placa conmemorativa de su visita a la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús —en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica— en Juanicó, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026. Vatican Media/Material distribuido vía REUTERS.

El coordinador de la visita del papa, Sebastián Pinazzo, contó el 10 de noviembre que se llevaban vendidas la mitad de las rifas que se pusieron disponibles. Entrevistado en el programa Desayunos Informales de Canal 12, señaló: “Aunque la cifra [de USD 2,7 millones] asusta a los uruguayos, hemos sido muy austeros. Hemos cuidado cada peso”.

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“Miren cualquier otro presupuesto de eventos masivos en Uruguay y realmente hemos economizado al máximo”, señaló.

“Todo lo que exceda en recaudación a los gastos va a ser para hacer un fondo y dejar un legado de León, que va a tener un carácter socio educativo”, señaló el cura, antes de que los obispos definieran crear la beca del papa.

El Papa León XIV celebra la misa en el Parque París Londres en Paysandú, Uruguay, el sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello)

Los números finales de la Iglesia Católica están siendo auditados por una consultora que presentará los resultados del trabajo a mediados del mes que viene.

Unas 158.000 personas participaron de las actividades del papa León XIV en Uruguay.

En un mensaje, los obispos uruguayos evaluaron la presencia del pontífice como “una fiesta memorable”. “El papa León, con el don generoso de su presencia, su mirada, sus gestos y su luminosa palabra, nos permitió escuchar al mismo Cristo y reconocer el llamado de Dios, nuestro Padre, que nos invita a la santidad. Queremos seguir profundizando nuestra fe, meditando sus enseñanzas y recorriendo con alegría el camino que Jesucristo nos enseñó”, expresaron.

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El papa León XIV es recibido por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (derecha), y por dos niños con flores a su llegada al Aeropuerto Internacional General Cesáreo L. Berisso Montevideo-Carrasco en Montevideo, en el primer día de su viaje apostólico de 12 días a Sudamérica, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Durante sus homilías y mensajes, León XIV utilizó elementos distintivos de Uruguay como hilo conductor. Al citar a Artigas, por ejemplo, habló indirectamente del aborto y de la eutanasia —que son legales en Uruguay— y, en Paysandú, hizo referencia al mate como símbolo de unión entre las sociedades. En Florida, sede del Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la homilía —que en este caso tuvo como hilo conductor a la Virgen— puso el foco en las mujeres y advirtió sobre la pérdida de la fe entre las nuevas generaciones.