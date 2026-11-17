Diana María Vega Laguna, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó sobre la imputación a 18 exintegrantes de la fuerza pública por hechos vinculados a violencias basadas en género cometidos durante el conflicto armado colombiano (JEP)

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública por violencias basadas en género contra población civil. La decisión incluye a 16 exintegrantes del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional, quienes fueron llamados a reconocer responsabilidad.

Los hechos investigados ocurrieron entre 1978 y 2016. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que las agresiones fueron cometidas directamente por agentes estatales o en acciones coordinadas, toleradas o encubiertas junto con grupos paramilitares.

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El universo provisional documentado reúne 565 casos y 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Además, 738 víctimas están acreditadas en el Subcaso 2 del Macrocaso 11.

La decisión fue adoptada de manera conjunta entre el Subcaso 2 del Caso 11, que investiga violencias basadas en género, sexuales y reproductivas cometidas por integrantes de la fuerza pública, y el Caso 08, que aborda crímenes de agentes estatales asociados con grupos paramilitares o terceros civiles.

La JEP identificó dos patrones en crímenes de género atribuidos a agentes estatales (JEP)

“La sala determinó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país, tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares”.

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La Sala identificó fallas institucionales y omisiones de mandos

La Sala de Reconocimiento, con ponencia del magistrado Óscar Parra Vera, estableció dos patrones de macrocriminalidad. Según la investigación, estas violencias fueron utilizadas como mecanismos de apropiación, castigo, disciplinamiento, humillación y control territorial.

La decisión señala que la comisión de estos delitos estuvo facilitada por la falta de protocolos, medidas de prevención y respuestas institucionales adecuadas. Antes de 2010, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no contaban con disposiciones específicas para prevenir y atender estas conductas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública por violencias basadas en género contra población civil(Luisa González/Reuters)

“La Jurisdicción encontró la ausencia, insuficiencia o aplicación ineficaz de políticas, protocolos y mecanismos institucionales de la fuerza pública para prevenir, detectar y responder a estas violencias”, afirmó Parra Vera.

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La Sala también identificó prácticas de discriminación y dominación vinculadas con un modelo de masculinidad militar. A esto se sumaron alianzas entre uniformados y paramilitares que permitieron escenarios de coordinación, tolerancia y encubrimiento.

La investigación examinó responsabilidades por acción y omisión, entre ellas el incumplimiento de deberes de supervisión y disciplina, la falta de respuesta ante denuncias, operaciones sin mecanismos eficaces de prevención y protección, y abusos de autoridad cometidos por oficiales y suboficiales.

Esta imputación se suma a dos decisiones previas del Subcaso 1 del Caso 11 contra integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) por violencias basadas en género.

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La jurisdicción les atribuyó a 18 exintegrantes de la fuerza pública crímenes de guerra y de lesa humanidad por agresiones contra población civil en varias regiones de Colombia - crédito JEP

Que es la JEP y cuales son sus funciones

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).

Su función es investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el contexto del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Puede examinar conductas atribuidas a exintegrantes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes estatales y, en ciertos casos, terceros civiles.

La JEP busca garantizar tres objetivos centrales:

Verdad: establecer qué ocurrió, quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades.

Justicia: imponer sanciones a quienes reconozcan o no reconozcan responsabilidad por delitos graves.

Reparación y no repetición: poner a las víctimas en el centro del proceso y adoptar medidas que contribuyan a reparar el daño y a evitar nuevos hechos.

No funciona como la justicia penal ordinaria. Aplica un modelo de justicia restaurativa, que exige a los responsables aportar verdad completa, reconocer sus actos y realizar acciones reparadoras. Si cumplen esas condiciones, pueden recibir sanciones propias, distintas de la prisión ordinaria. Quienes no reconozcan responsabilidad pueden ser investigados y juzgados en procesos adversariales, con sanciones de cárcel si son condenados.

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En el caso mencionado, la JEP analiza posibles responsabilidades de antiguos integrantes del Ejército y de la Policía por violencias basadas en género contra civiles, dentro de su competencia sobre delitos relacionados con el conflicto armado.