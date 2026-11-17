Lupita Jones critica a Fátima Bosch por bailar en caravana con el pueblo: “ Es Miss Universo no es La Flor Tabasco” (RS)

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Lupita Jones admite que le resulta molesto hablar del reinado de Fátima Bosch como Miss Universo, pues asegura que la presión de la fanaticada limita su libertad para expresar una opinión honesta sobre el certamen y sus participantes.

Durante un encuentro con la prensa, la exdirectora de Miss Universo México reconoce que recibe cuestionamientos constantes sobre Bosch, quien se encuentra en la recta final de su reinado. Jones señala que prefiere evitar comentarios que puedan ser tergiversados.

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Lupita Jones dice que la fanaticada no permite opiniones sobre Fátima Bosch

La actriz y exreina de belleza fue cuestionada sobre si le molestaba que los reporteros le pidieran su postura durante el año de reinado de Fátima Bosch. Jones respondió de forma directa que sí le incomoda abordar el tema.

“Sí, la verdad es que sí es molesto porque de pronto no te sientes con la libertad de dar una opinión, o sea, una opinión honesta de lo que verdaderamente sientes o piensas”, sostiene Lupita Jones.

Jones explica que sus declaraciones pueden provocar reacciones entre los seguidores de la mexicana. La ex Miss Universo considera que cualquier postura crítica o comentario puede cambiar de sentido cuando circula en redes sociales.

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“Porque lo malinterpretan o se tergiversa el mensaje que uno quiere dar. Y la verdad que la fanaticada está como muy enajenada ahorita con ese tema y no puedes decir nada”, afirma.

Lupita Jones vuelve a atacar a Fátima Bosch por no ser el estereotipo de Miss Universo: “Me juzgan de clasista” (Infobae México/ Jovani Pérez)

La también productora evita emitir una valoración sobre el desempeño de Fátima Bosch o las polémicas que rodean a la edición 75 de Miss Universo. Su postura se concentra en desearle éxito a la reina de belleza mexicana.

“Entonces, pues mejor no digo nada, ¿no? Por eso, que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito y pues ya”, dice Jones ante las preguntas de los reporteros.

La ex Miss Universo evita opinar sobre la competencia

Lupita Jones sostiene que no sigue a detalle el desarrollo del certamen internacional. La exdirectora de la franquicia mexicana comenta que conoce algunas versiones por publicaciones en redes sociales y conversaciones que le hacen llegar.

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“Fíjate que no. Me llegan chismes y me llegan cosas así. Hay chicas muy guapas y, pues bueno, que les vaya muy bien”, responde al ser consultada sobre la competencia.

La prensa también le pregunta por las críticas dirigidas a la organización de Miss Universo. Jones reconoce que ha visto comentarios sobre el tema, aunque evita profundizar porque no ha seguido cada una de las actividades del certamen.

“Pues es que la verdad no lo he estado viendo a detalle. Te digo, me llegan chismes y cositas en las redes sociales”, señala la actriz, quien actualmente forma parte de la obra Las Leonas.

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Jones considera que el objetivo principal debe ser que las participantes tengan una experiencia favorable durante la competencia. “Se trata de que las chavas vivan una buena experiencia, que ellas lo disfruten y pues nada, pues ojalá la estén pasando bien”, comenta.

Lupita Jones aconseja a Fátima Bosch aprovechar las oportunidades

Ante la pregunta sobre algún consejo para Fátima Bosch tras concluir su reinado, Jones mantiene una respuesta breve. “Que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito”, expresa.

La ex Miss Universo 1991 sostiene que cada ganadora define su camino tras dejar la corona. Para Jones, el título abre oportunidades, aunque cada reina debe decidir cómo aprovecharlas según sus propios planes.

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“Cada quien construye su propia historia, ¿no? Entonces, de acuerdo al proyecto de vida que cada una tiene, pues por ahí se va”, comenta sobre el futuro profesional de la mexicana.

Jones agrega que el título de Miss Universo puede abrir puertas en distintos ámbitos. “Obviamente, ser Miss Universo te abre las puertas para muchas cosas. Entonces, pues bueno, que lo aproveche y que tenga mucho éxito”, declara.

Lupita Jones salió en defensa de Fátima Bosch y pide que paren ola de ataques en su contra. (Instagram)

Lupita Jones descarta una reunión con las exreinas

La actriz también fue cuestionada sobre la posibilidad de aparecer junto a otras figuras vinculadas con el certamen. Jones no prevé que ese encuentro ocurra pronto.

“No creo”, responde cuando le preguntan si será posible verlas reunidas. Después matiza su postura y admite que no descarta por completo esa posibilidad.

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“No creo, la verdad, no creo que se preste la situación, pero bueno, nunca digas nunca, quién sabe, ¿no?”, concluye Lupita Jones, quien mantiene funciones de Las Leonas en el complejo teatral Manolo Fábregas.