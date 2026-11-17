Javier “N”, mexicano de 31 años, fue detenido en Mazatenango, Guatemala, durante un operativo contra la presunta distribución de drogas. (X @PNCdeGuatemala)

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Un ciudadano mexicano de 31 años fue detenido en Guatemala, señalado de presuntamente distribuir drogas, luego de que autoridades localizaron 150 bolsitas y envoltorios con crack, cocaína y marihuana ocultos en una tubería de drenaje, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El detenido fue identificado como Javier “N” y su captura ocurrió durante un allanamiento realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público de Guatemala.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades y retomada por medios guatemaltecos, el operativo se llevó a cabo en la zona 2 de Mazatenango, municipio ubicado en el departamento de Suchitepéquez.

Durante la inspección del inmueble, los elementos de seguridad localizaron una tubería de drenaje en cuyo interior estaban escondidas distintas sustancias ilícitas. El hallazgo incluyó 100 bolsitas con piedras de crack y otros 50 envoltorios con cocaína y marihuana.

Además de las sustancias, los agentes aseguraron dos teléfonos celulares y mil 400 quetzales en efectivo, equivalentes a aproximadamente tres mil 100 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

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Agentes antinarcóticos de Guatemala localizaron 100 bolsitas de crack y otros 50 envoltorios con cocaína y marihuana. (X @PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil señaló a Javier “N” como presunto responsable de distribuir drogas en la zona. Sin embargo, las autoridades no detallaron si el mexicano tenía antecedentes penales, cuánto tiempo llevaba residiendo en Guatemala o si contaba con algún vínculo con una organización criminal.

Tampoco se informó si el dinero asegurado estaría relacionado con la venta de estupefacientes o si los teléfonos celulares contenían información que permitiera identificar a otros posibles involucrados.

La captura fue reportada el 16 de noviembre por la Policía guatemalteca y difundida por distintos medios de comunicación, entre ellos Latinus y Prensa Libre.

¿Dónde detuvieron al mexicano y qué drogas le encontraron?

El arresto se realizó en Mazatenango, cabecera del departamento de Suchitepéquez, al suroeste de Guatemala. La intervención fue resultado de un cateo en el que participaron agentes especializados en investigaciones antinarcóticas y personal del Ministerio Público.

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La particularidad del aseguramiento fue el sitio donde estaban escondidas las sustancias: una tubería de drenaje dentro del inmueble intervenido.

Las autoridades guatemaltecas aseguraron drogas, dos teléfonos celulares y mil 400 quetzales durante el allanamiento. (X @PNCdeGuatemala)

En ese punto, los agentes encontraron 100 pequeñas bolsas con piedras de crack, mientras que otros 50 envoltorios contenían cocaína y marihuana. La información oficial no precisó cuántos de estos últimos correspondían a cada sustancia ni el peso total de lo decomisado.

El aseguramiento de los dos teléfonos celulares y el efectivo también quedó registrado como parte de los indicios localizados durante la diligencia.

Hasta el momento, la PNC no había proporcionado información sobre la situación jurídica del mexicano ni sobre una posible vinculación con otras personas dedicadas al comercio de drogas.

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Guatemala intensifica operativos contra el narcotráfico

La detención de Javier “N” ocurrió en medio de una serie de intervenciones de las autoridades guatemaltecas contra personas y estructuras presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

Uno de los antecedentes más recientes se registró el 10 de noviembre, cuando la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron una serie de operativos en los departamentos de Alta Verapaz, Zacapa y Chiquimula.

Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil coordinaron un operativo de seguridad nocturno en el departamento de Zacapa. (MP de Guatemala y PNCdeGuatemala)

Las diligencias incluyeron decenas de allanamientos dirigidos contra dos estructuras identificadas como “Los Mamás” y “Los Coyotes”, investigadas por posibles vínculos con delitos de narcoactividad y contra la vida.

De acuerdo con los reportes institucionales, las autoridades realizaron 37 allanamientos y detuvieron a más de 25 personas. Por su parte, el Ministerio Público informó sobre 39 diligencias y 30 órdenes de aprehensión relacionadas con las investigaciones.

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Durante los operativos fueron aseguradas armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, vehículos, drones y distintas cantidades de drogas. Entre las sustancias decomisadas se contabilizaron bolsas con marihuana, piedras de crack y envoltorios con cocaína.

El dinero en efectivo también formó parte de los indicios: la Policía reportó un aseguramiento de 132 mil 239 quetzales, mientras que el Ministerio Público presentó un registro preliminar de 129 mil 751.30 quetzales.

Las investigaciones contra ambas estructuras contemplaban posibles delitos de asesinato, secuestro, amenazas, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento de drogas.

Otro mexicano fue detenido por narcotráfico en Guatemala

La captura de Javier “N” también tiene como antecedente la detención de otro ciudadano mexicano en territorio guatemalteco, aunque por un caso distinto.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Jorge Rubén Michel Monroy, un presunto narcotraficante mexicano requerido por Estados Unidos. (Ministerio Público)

El 5 de octubre, agentes de la SGAIA arrestaron en la zona 10 de Ciudad de Guatemala a Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años, quien era requerido por Estados Unidos para comparecer ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

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Según el Ministerio de Gobernación guatemalteco, el hombre era investigado por su presunta participación en una conspiración para importar narcóticos, particularmente fentanilo y metanfetamina.

En ese procedimiento, las autoridades aseguraron tres teléfonos celulares, una batería portátil y una tarjeta SIM.

El Ministerio de Gobernación informó entonces que, con esa captura, Guatemala acumulaba 38 detenciones con fines de extradición durante 2026. De ese total, 24 correspondían a personas requeridas por delitos relacionados con narcotráfico.

Aunque ambos casos involucran a ciudadanos mexicanos detenidos en Guatemala por presuntos vínculos con actividades relacionadas con drogas, las autoridades no han señalado que exista alguna conexión entre ellos.

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En el caso de Javier “N”, la investigación se centra en la presunta distribución de estupefacientes en Mazatenango, mientras que Michel Monroy fue arrestado por un requerimiento judicial estadounidense relacionado con narcotráfico internacional.