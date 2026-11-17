El “Danstar” llevará alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos a las Malvinas.

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El buque chileno “Danstar” arribó este lunes a Punta Arenas (2.970 kms al sur de Santiago), para iniciar una operación comercial que no se realiza desde hace 15 años: el abastecimiento directo de las islas Malvinas desde territorio chileno. La embarcación, perteneciente a la naviera nacional Easter Island, permanecerá en la capital de la Región de Magallanes antes de emprender rumbo al archipiélago durante la segunda mitad de diciembre.

Su misión será transportar más de 1.200 toneladas de alimentos, vinos, gas licuado y materiales destinados a la construcción, y el viaje representa la recuperación de una conexión marítima que dejó de funcionar en 2011 y que ahora busca posicionar a Punta Arenas como un centro estratégico de distribución de mercancías para los habitantes de las islas, cuya soberanía es reclamada por Argentina.

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Actualmente, el abastecimiento del territorio se realiza principalmente mediante conexiones con Reino Unido y a través de un servicio marítimo que llega mensualmente desde Montevideo, Uruguay, con productos provenientes, en su mayoría, de Europa y Asia.

La alternativa chilena pretende abrir un nuevo circuito logístico para las cerca de 5.000 personas que viven en el archipiélago. Sin embargo, la iniciativa rápidamente pasó del terreno comercial al diplomático.

El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró la semana pasada que las embarcaciones que se dirigen hacia las Malvinas deben solicitar autorización.

La advertencia de Argentina y la respuesta del Gobierno chileno

Uno de los principales puntos de conflicto tiene relación con el recorrido que deberá realizar el “Danstar” para completar su travesía, pues la nave tendrá que atravesar el estrecho de Magallanes y posteriormente ingresar a aguas bajo jurisdicción argentina antes de alcanzar su destino.

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La situación motivó declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien la semana pasada sostuvo en una entrevista con el canal A24 que las embarcaciones que se dirigen hacia las Malvinas deben solicitar autorización.

Dicha postura fue respondida por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quien defendió el carácter privado de la operación y sostuvo que existe “el derecho a la libre navegación”.

Este lunes, el tema volvió a instalarse en La Moneda. El encargado de entregar la posición del Ejecutivo fue el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien aclaró que la responsabilidad de cumplir con las exigencias correspondientes recae sobre la compañía y no sobre el Estado chileno.

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“El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, afirmó.

Tanto el gobierno chileno como la compañía dueña del "Danstar" han negado que lleve suministros que puedan terminar abasteciendo al proyecto Sea Lion.

La sospecha argentina por el proyecto petrolero Sea Lion

El trasfondo de la controversia no se limita a la recuperación de una ruta marítima, ya que el viaje del “Danstar” coincide con otro conflicto que enfrenta a Argentina y Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las cercanías del archipiélago.

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Ambos países mantienen una disputa ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, por el desarrollo de actividades petroleras en el norte de las Malvinas.

El proceso tiene como protagonista al proyecto Sea Lion, una iniciativa autorizada por las autoridades británicas y operada por la compañía israelí Navitas, que posee el 65% de participación, junto a la firma británica Rockhopper, propietaria del 35% restante.

Argentina busca frenar su desarrollo y espera que el próximo 28 de noviembre el tribunal se pronuncie sobre su solicitud para suspender las operaciones vinculadas al proyecto.

En ese escenario, desde Buenos Aires surgieron sospechas respecto del verdadero destino de parte de la carga que transportará el buque chileno. La preocupación apunta a que los suministros no estén destinados exclusivamente a la población de las islas, sino que también puedan terminar abasteciendo a la plataforma petrolera.

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Una posibilidad que fue descartada categóricamente por el gerente de Easter Island, Pablo Pacheco, quien aseguró que la naviera no tiene ninguna vinculación con la explotación de hidrocarburos.

“Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, recalcó la semana pasada en declaraciones al medio regional La Prensa Austral.