¿En las imágenes se observa a elementos con trajes de protección y mascarillas manipulando recipientes, además del hallazgo de tambos plásticos, bidones, cilindros de gas, mangueras, reactores artesanales y diversos precursores químicos empleados para la producción de sustancias ilícitas. Video: Marina

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La Secretaría de Marina (Semar) localizó tres narcolaboratorios para la fabricación de metanfetamina en los estados de Sinaloa y Michoacán, donde fueron decomisados más de 2 toneladas de droga y miles de litros de precursores químicos.

El hallazgo se dio como resultado de trabajos de inteligencia para debilitar a grupos criminales dedicados a la producción de drogas sintéticas, lo que derivó en el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Foto: Marina

Infobae México pudo conocer que los grupos criminales afectados con la destrucción de los laboratorios clandestinos fueron la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, respectivamente.

La primera acción ocurrió en el poblado de Tanques del municipio de Elota, Sinaloa, donde se localizó un narcolaboratorio con aproximadamente mil litros y 800 kilos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos, 210 kilos de sustancias de uso dual, así como diversos materiales usados en la elaboración de drogas.

Afectación económica asciende a mil 400 millones de pesos

Uno de los narcolaboratorios localizados. Foto: Marina

En la segunda acción, en la localidad de Zirúcuaro del municipio de Tiquicheo, en Michoacán, fueron ubicados dos laboratorios clandestinos en los que aseguraron aproximadamente mil 600 kilos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos, cerca de 2 mil kilos de sustancias de uso dual, así como tanques, reactores, material empleado para la producción de drogas y dos vehículos.

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Las autoridades detallaron que los tres laboratorios, así como el material implementado en la elaboración de los narcóticos, fueron inhabilitados para evitar su reutilización.

Foto: Marina

La Marina explicó que con el desmantelamiento de los sitios de producción de drogas se afectó a los grupos criminales con alrededor de mil 419 millones 256 mil pesos.

Otros dos narcolaboratorios de Los Mayos fueron destruidos en el mes de octubre

Otro golpe de más de 500 millones de pesos contra la facción de Los Mayos se registró en el mes de octubre, cuando elementos navales desmantelaron dos narcolaboratorios de metanfetamina en el municipio de Topia, Durango.

El desmantelamiento acumulado de ambos sitios —ubicados en las inmediaciones del poblado El Destierro— representó una afectación económica total de 548 millones 305 mil 955 pesos a la organización criminal. Es el golpe económico más reciente a un grupo que, desde septiembre de 2024, mantiene una disputa armada con Los Chapitos que ya superó los 4 mil homicidios en Sinaloa.

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Efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República documentaron el hallazgo de dos narcolaboratorios clandestinos en una zona serrana de Durango. Las grabaciones muestran áreas improvisadas con utensilios de cocina, contenedores plásticos, bidones, tambos y reactores metálicos empleados en el procesamiento de sustancias químicas. Video: Marina

El primer laboratorio fue identificado durante labores de búsqueda de sitios de fabricación de drogas, donde los elementos navales aseguraron aproximadamente 3 mil litros de metanfetamina líquida, además de otras sustancias químicas empleadas en la elaboración de narcóticos. La afectación económica de ese primer operativo fue estimada en 364 millones 621 mil 955 pesos.

El segundo laboratorio, también en El Destierro, contenía cerca de mil kilogramos de metanfetamina terminada y 500 kilogramos de la misma droga en pasta, junto con diverso material y sustancias. La Marina calculó en 183 millones 684 mil pesos la pérdida provocada a la organización en ese segundo sitio.

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Los Mayos acumulan golpes por más de mil 400 millones de pesos en 2026

Foto: Marina

Estas acciones se suman a otros golpes cometidos contra la facción de Los Mayos durante el año. En mayo, elementos de la Semar desmantelaron tres narcolaboratorios vinculados al mismo grupo en el estado de Sinaloa —en los poblados de Los Haros, municipio de Rosario, y Los Cedritos, municipio de Cosalá— con participación de la Fiscalía General de la República.

En esa ocasión se localizaron más de 4 toneladas de metanfetamina junto con precursores químicos y equipo de fabricación de droga sintética. La afectación económica fue estimada entonces en más de 923 millones de pesos.