El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, interviene desde un atril oficial durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. (Presidencia )

Guardar

Durante La Mañanera del Pueblo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo respondió a las críticas de su antecesor, Germán Martínez Cázares, quien calificó de “fraco” la universalización del sistema de salud. Robledo pidió un debate serio sobre el tema, pero con “antecedentes históricos” de la fragmentación del sistema médico mexicano.

Cázares planteó una pregunta al titular del IMSS hace un mes en la Cámara de Diputados sobre las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del instituto.

PUBLICIDAD

Martínez Cázares calificó de fracaso la universalización del sistema

Robledo reconoce que su antecesor mantiene una postura favorable hacia la universalidad de los servicios de salud. Sin embargo, matiza que la discusión no debe centrarse únicamente en si ese objetivo se cumplió o no.

“Las preguntas que se hicieron en la Cámara de Diputados, las que se hicieron de manera verbal y las que se entregaron por escrito, están siendo respondidas”, afirma el funcionario.

La fragmentación más grande era de 32 subsistemas estatales

El director del IMSS ubica el origen del problema en la descentralización de 1982, cuando el sistema de salud para personas sin seguridad social quedó dividido en 32 subsistemas estatales. Según Robledo, esa fue la fragmentación original que debía resolverse primero.

PUBLICIDAD

“A mí me parece que se tiene que hacer una revisión y una discusión muy seria respecto a la necesidad que había de crear una sola institución de atención médica para personas sin seguridad social, que hoy, afortunadamente, ya existe y que se llama IMSS-Bienestar”, sostiene.

El funcionario explica que el IMSS atiende a la población en todo el país, lo mismo que el ISSSTE, pero antes no existía una institución única para quienes carecían de seguridad social.

IMSS-Bienestar opera ya en 24 entidades del país

Robledo detalla que 24 estados cuentan hoy con la misma institución, el IMSS-Bienestar, bajo los mismos protocolos, los mismos medicamentos y los mismos procesos. Agrega que en muchos casos los trabajadores comparten también las mismas condiciones laborales.

PUBLICIDAD

“Entonces, creo que ha habido un avance importante”, concluye el director del instituto, al cerrar su respuesta sobre el reto planteado por Martínez Cázares.