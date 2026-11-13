Detuvieron en Brasil a un narcotraficante que combatió en la guerra de Ucrania y terminó al servicio de una banda criminal

La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo al narcotraficante Luiz André dos Santos Souza tras su regreso del frente bélico en Ucrania. ( O Globo)

Guardar

La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo este jueves a un condenado por narcotráfico que combatió durante cinco meses en la guerra de Ucrania. Tras su regreso a Brasil, pasó a integrar el dispositivo de seguridad de líderes de una de las principales organizaciones criminales de la ciudad.

El hombre fue identificado como Luiz André dos Santos Souza, de 26 años, apodado “Predador”, integrante del grupo narco Terceiro Comando Puro (TCP). Su arresto se concretó en una favela de la zona norte de la capital, luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento realizado por agentes de la Polinter.

PUBLICIDAD

Souza tenía una orden de captura emitida por el 2.º Juzgado de Japeri, derivada de una condena previa por tráfico de drogas y asociación para el narcotráfico, de la que restaban nueve años y seis meses de prisión.

Las pesquisas determinaron que había sido reclutado para unirse al enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, donde permaneció entre febrero y julio de este año. Durante ese período formó parte de un grupo de ataque compuesto por voluntarios extranjeros que defendían el territorio ucraniano, instancia en la que adquirió experiencia dentro de la primera línea de formación táctica de las tropas locales.

PUBLICIDAD

Souza formó parte de un grupo de ataque de voluntarios extranjeros en territorio ucraniano entre febrero y julio. (EFE/Alejandro Ernesto)

Por la participación en los combates, el brasileño cobraba una remuneración mensual equivalente a 12.000 reales, unos 2.100 dólares.

Con su retorno a Brasil, los agentes comenzaron a monitorear sus movimientos hasta ubicarlo y efectivizar el arresto. El rastreo permitió establecer que, en ese lapso, se había sumado al esquema de protección de los jefes narco en Vila Pinheiro, una de las comunidades que integran el Complexo da Maré, el conjunto de favelas bajo control del TCP.

Entre el material reunido durante la investigación, los efectivos hallaron una fotografía en la que Souza sostiene una bandera vinculada a Jartia, un batallón de voluntarios de la Guardia Nacional de Ucrania que mantiene un sistema de reclutamiento abierto a través de internet. También aparecieron videos que lo muestran en entrenamientos militares con un uniforme con la bandera ucraniana, además de imágenes tomadas en un alojamiento militar en las que posa en chancletas mientras sostiene dos ametralladoras ligeras, aparentemente del modelo soviético PKM.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE y O GLOBO)