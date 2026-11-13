Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de noviembre de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este viernes 13 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Últimas noticias

Economía mexicana crecerá 1.8% al cierre del 2026: se pronostica 2.1% en 2027, prevé Deloitte La recuperación económica impulsada por los sectores energético, de construcción y componentes electrónicos; sin embargo, la industria automotriz enfrenta dificultades comerciales y de competitividad

INE alista salida de más funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei rumbo a las elecciones de 2027 Entre los nombres que habrían generado mayor consenso para dejar el Instituto está el de Jessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Armando Ríos Piter vuelve a la política: busca la gubernatura de Guerrero con Movimiento Ciudadano El exsenador perredista recibió la constancia de MC como aspirante a la precandidatura

Garbage en el Zócalo: accesos, rutas y alternativas viales para el concierto gratis en CDMX El concierto gratuito de Garbage en el Zócalo tendrá accesos controlados y cortes a la circulación en calles del Centro Histórico durante el desarrollo del evento