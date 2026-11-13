INAH rechaza veto a Tío Cardef en Museo Nacional de Antropología: acusa al influencer de hacer recorridos guiados sin certificación

El INAH negó haber prohibido el acceso al creador de contenido Tío Cardef. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Guardar

Un creador de contenido mexicano denunció este jueves que el Museo Nacional de Antropología le cerró las puertas por criticar la manera en que el recinto cuenta la historia de México. Daniel Alcántara, conocido en redes sociales como Tío Cardef, aseguró que dos encargados del área y cuatro guardias de seguridad le bloquearon el acceso al recinto por una orden verbal que, según le dijeron, venía directamente de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Horas después, el instituto lo negó y dijo que la restricción no fue un veto, sino una notificación sobre los permisos que se requieren para hacer recorridos guiados y grabar dentro del museo.

Tío Cardef dice que lo vetaron por criticar la historia que cuenta el museo

El influencer Tío Cardef acusa al INAH de vertarlo del Museo Nacional de Antropología. (Instagram)

En el video que detonó la controversia, Alcántara relató que intentó regresar al Museo Nacional de Antropología para continuar documentando lo que considera una interpretación colonial y eurocentrista de la historia mexicana. Cuando llegó al recinto, dos personas encargadas de la zona y cuatro elementos de seguridad le bloquearon el acceso.

PUBLICIDAD

Al solicitar un documento que justificara la medida, dijo que le respondieron que se trataba de una instrucción verbal proveniente de las autoridades del instituto.

“Yo pedí un documento oficial donde se justificara mi veto del museo. Me dijeron que era un veto de palabra de parte del INAH, o sea, desde arriba”, afirmó Alcántara en el video difundido en sus cuentas de redes sociales.

El creador de contenido vinculó el incidente con una publicación previa en la que cuestionó el nombre de la sala “Pueblos indios de hoy”. En ese video, el Tío Cardef argumentó que el término “indios” no derivó de la confusión geográfica de los españoles al llegar al continente, sino de una práctica de deshumanización hacia los pueblos originarios, a los que se habría negado un alma y una deidad. Él mismo aclaró que su planteamiento no es una verdad comprobada, sino su propia lectura del origen del término. La explicación generalmente aceptada por los historiadores es que la palabra surgió de la creencia de los europeos de haber llegado a las Indias.

PUBLICIDAD

Alcántara también acusó al personal del museo de haberle cuestionado su lenguaje, caracterizado por el uso de expresiones coloquiales y palabras altisonantes. Lo interpretó como una muestra de clasismo hacia quienes, como él, provienen de sectores populares.

“Esos recintos que el INAH coloca son sumamente clasistas, discriminan a la gente que habla como yo, porque según ellos no usé un lenguaje apropiado”, sostuvo.

El INAH responde y niega veto

INAH responde a acusaciones de Tío Cardef. (INAH)

En un comunicado difundido la tarde del jueves 12 de noviembre en sus redes sociales, el INAH sostuvo que “como espacio público, no se le ha negado o prohibido el acceso al Museo Nacional de Antropología a persona alguna”.

PUBLICIDAD

La institución explicó que, durante visitas anteriores, Alcántara generó contenido para promover recorridos guiados, una actividad que requiere certificación oficial. Las grabaciones con fines de divulgación o comerciales, agregó, están sujetas a requisitos y autorizaciones establecidos en leyes y reglamentos.

“Al identificarlo, personal del museo le informó de estas disposiciones”, precisó el instituto.

El INAH rechazó también cualquier forma de discriminación y reiteró su compromiso de garantizar el acceso público al patrimonio cultural. En su posicionamiento, no abordó directamente el señalamiento de Alcántara sobre el uso de la palabra “indios” en la curaduría del museo.

¿Quién es Tío Cardef?

(Captura de pantalla)

Daniel Alcántara es un creador de contenido, divulgador cultural y comediante mexicano que se dio a conocer en plataformas digitales por explicar temas de historia de México, culturas prehispánicas y matemáticas con un lenguaje de barrio, humor satírico y palabras altisonantes.

PUBLICIDAD

Su estilo rompe con el formato académico tradicional: en lugar de cátedra, usa referencias coloquiales, juegos de palabras y un tono directo que lo distingue de otros perfiles educativos.

Sus contenidos se enfocan principalmente en la historia tolteca, las culturas prehispánicas y lo que él llama una lectura descolonizada del pasado mexicano. Cuestiona con frecuencia la manera en que las instituciones y los libros de texto presentan la Conquista y la historia de los pueblos originarios.

El perfil de TikTok de Tío Cardef supera los 660 mil seguidores y acumula más de 8 millones de likes. También tiene presencia en Facebook, YouTube e Instagram, y lleva su propuesta a los escenarios con Invasores, un espectáculo que él mismo define como “stand up histórico materialista”. Se hizo viral desde 2021 con una versión de la historia de los Niños Héroes contada en lenguaje de barrio.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

Tras la polémica, Daniel Alcántara anunció que continuará con sus actividades de divulgación histórica en espacios de acceso libre, sin depender del Museo Nacional de Antropología.

Entre los sitios que mencionó para sus próximos recorridos se encuentran la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y la Basílica de Guadalupe, donde planea abordar la conquista, la resistencia cultural y los procesos de sincretismo religioso desde lo que él llama una perspectiva descolonizada.

“No me voy a poner a exigir mi derecho a la cultura porque ese derecho a la cultura lo tengo en las calles, lo tengo en mi familia, lo tengo en mis amigos”, expresó. “México es más grande que instituciones como el INAH”, sentenció.

PUBLICIDAD