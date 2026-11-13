México

Otro sin visa en Baja California: reporte indica que EEUU le retiró el documento al presidente del Tribunal Superior, Alejandro Fragozo

La gobernadora Marina del Pilar Ávila y su exesposo Carlos Torres Torres tampoco cuentan con visa desde 2025

EEUU le retiró el documento migratorio al presidente del Tribunal Superior, Alejandro Fragozo. (Foto: RS)
EEUU le retiró el documento migratorio al presidente del Tribunal Superior, Alejandro Fragozo. (Foto: RS)
Guardar

Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Baja California, se suma a la lista los funcionarios de alto nivel, políticos y gobernadores, a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos les retira la visa.

El documento migratorio habría sido revocado desde julio de 2026, convirtiéndose en el primer magistrado presidente en México que debido a la falta de éste, no puede ingresar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Presidente del Tribunal Superior de BC se queda sin visa

Alejandro Fragoso perdió la visa de turista en julio, con lo que el vecino del norte le canceló el permiso a ingresar al país, así lo reveló el semanario Zeta Tijuana, quien precisa que sus fuentes del gobierno estadounidense no puntualizaron los motivos de la revocación en el verano de este año.

En enero de este año, el nombre del magistrado presidente trascendió debido a que es relacionado con una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la cual está relacionado el exesposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, así como su hermano Luis Alfonso; el procedimiento está ligado a delitos de lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Alejandro Fragozo es relacionado con la investigación de la FGR en contra de Carlos Torres Torres. (Foto: RS)
Alejandro Fragozo es relacionado con la investigación de la FGR en contra de Carlos Torres Torres. (Foto: RS)

El presidente del Tribunal de BC descartó en su momento tener conocimiento de la denuncia, asegurando que se enteró por los medios de comunicación: “No he sido citado, notificado de ningún proceso similar o de denuncia, o algo. En el momento que llegaran estos documentos, si son reales, y sobre todo ciertos, pues vamos a comparece”.

Pese a que en su momento reiteró no tener nada que ocultar y se dijo dispuesto a transparentar cualquier tema, medios de corte nacional han reportado que hasta la fecha su declaración patrimonial, como la del Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, siguen ocultas.

Hasta el cierre de esta nota, Alejandro Fragozo no ha emitido posicionamiento público sobre la decisión de Estados Unidos que llevó al retiro de la visa.

¿Por qué Estados Unidos retira la visa?

El video fue compartido este 15 agosto por la embajada de EEUU en México, en medio de la polémica que derivó el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Crédito: X - @StateDept

Hace unos meses, cuando Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, dio a conocer que Estados Unidos le habría retirado la visa, la Embajada estadounidense citó al secretario de Estado, Marco Rubio, quien aclaró que el documento no es un derecho, sino “un privilegio”.

El gobierno de Donald Trump se reserva la decisión de decidir a quién le retira la visa, “cuando existan razones para hacerlo”, no importando “quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”.

No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo, así que déjenme repetirlo de nuevo. Una visa, nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”, comentó el alto funcionario estadounidense.

Pese a la negación, Carlos Torres Torres fue acusado por EEUU

Pese a la negación, Carlos Torres Torres fue acusado por Estados Unidos de operar como aliado político del Cártel de Sinaloa en Baja California. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo señala como protector de las operaciones de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de Los Rusos, facción de La Mayiza que opera en Mexicali.

La designación, difundida el 29 de septiembre, llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear sus cuentas bancarias en México.

Los hermanos Torres fueron señalados por sus presuntos nexos con El Ruso. (Crédito: Facebook - Carlos Torres)
Los hermanos Torres fueron señalados por sus presuntos nexos con El Ruso. (Crédito: Facebook - Carlos Torres)

El exesposo de la gobernadora de Baja California respondió el mismo día con un comunicado público: “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”. El empresario atribuyó las acusaciones a denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República desde 2025 y reclamó que ninguna autoridad lo citó a comparecer.

Las negativas no detuvieron el proceso estadounidense. El 6 de octubre, el Federal Register formalizó las sanciones contra Torres dentro de un paquete que incluyó a 14 personas señaladas por presunto apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaVisaMarina del PilarCarlos Torres TorresEstados UnidosPoder JudicialPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: activan alerta amarilla por presencia de lluvias en tres alcaldías

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: activan alerta amarilla por presencia de lluvias en tres alcaldías

Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El senador Higinio Martínez y el embajador Cameron Mackay se reunieron para impulsar el intercambio legislativo y la cooperación bilateral en comercio, turismo y seguridad

Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

La ley mexicana no retira la herencia a Regina del Pilar por un delito contra terceros, su acceso a los bienes y regalías depende de la existencia de un testamento

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

El recurso constitucional busca impugnar una omisión judicial concreta

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Una función de ballet con una historia de magia, sueños y danza clásica llegará con entrada libre para ofrecer una experiencia pensada para toda la familia

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Tras enfrentamiento en Ocotlán, Defensa reporta como saldo dos criminales abatidos, un hondureño detenido y armamento asegurado

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

César Jáuregui sí es un preso político, afirma Marco Bonilla, coordinador del PAN en Chihuahua

Ejército Mexicano se enfrenta con civiles armados en Ocotlán: gobierno local suspende clases

ENTRETENIMIENTO

Natalia Alcocer confiesa que dejó La Granja VIP por el ambiente “tóxico” y conversaciones que la hicieron sentir “sin dignidad”

Natalia Alcocer confiesa que dejó La Granja VIP por el ambiente “tóxico” y conversaciones que la hicieron sentir “sin dignidad”

Edomex tendrá concierto tributo a Arctic Monkeys gratis: cuándo y dónde será

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Captan supuesto Pterodáctilo volando en Ciudad Juárez: Jaime Maussan reacciona al video viral

DEPORTES

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

Yo soy Rocky: todas las ocasiones que Canelo Álvarez cruzó caminos con el universo de Silvester Stallone

Carlos Hermosillo cuestiona el llamado de los delanteros a la Selección Mexicana para los partidos contra Jamaica : “Es para que vayan los mejores”

Vanessa Huppenkothen alza la voz ante críticas a su físico: No voy a ser la chavita de 20 años que conocieron"

Persephone, luchadora mexicana, entra al Top 10 de las mejores del mundo en 2026