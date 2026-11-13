México

Orquesta Sinfónica de Puebla ofrecerá conciertos gratuitos que rendirán homenaje al cine y a Juan Gabriel: cuándo y dónde disfrutar del evento

Los conciertos reproducirán obras de reconocidos autores europeos bajo la batuta del director invitado Jorge Casanova y dos destacados solistas de cuerdas locales

Músicos vestidos de traje formal tocan flautas traversas, un oboe y un fagot frente a partituras en atriles.
Varios intérpretes de una sección de viento tocan flautas y otros instrumentos orquestales frente a atriles durante una presentación. (FB: Orquesta Filarmónica de Puebla/ Fotografía Luis Garcia) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP) ofrecerá conciertos gratuitos el viernes 13 de noviembre y el jueves 19 en el Auditorio de la Reforma, como parte del Festival Internacional de Puebla 2026, de acuerdo con información publicada por InfoQuorum. Las presentaciones comenzarán a las 19:00 horas y estarán bajo la dirección de David Hernández Bretón y del director invitado Jorge Casanova.

El festival se realizará del 13 al 22 de noviembre con más de 100 actividades de acceso libre en 18 sedes de la capital poblana y otros municipios del estado. La programación incluye propuestas de artistas de México, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Argentina, Colombia y Cuba, según la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla.

PUBLICIDAD

El primer concierto, “Luces, cámara… ¡orquesta!”, reunirá bandas sonoras de películas y series como Los Simpson, Tiburón, Piratas del Caribe, Misión imposible, Star Wars, Harry Potter, El señor de los anillos, Gladiador, Interestelar y producciones de Marvel Studios.

La segunda presentación contará con la participación de Jackeline Walkiria González Ruíz en el violín y Carlos Angoa Pérez en la viola. El programa incluye obras de Félix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart y Antonín Dvořák.

Ambos conciertos se llevarán a cabo en el recinto ubicado en avenida Ejército de Oriente, sin número, en la Zona de Los Fuertes. La organización recomienda acudir con anticipación para asegurar un lugar.

PUBLICIDAD

Músicos sentados tocan contrabajos con partituras al frente, rodeados por otros integrantes de la orquesta y público
Varios músicos de cuerda vestidos de negro tocan contrabajos con sus arcos durante una presentación orquestal. (Orquesta de Puebla)

Días y lugares donde se llevarán a cabo los conciertos gratuitos

La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP) toca en el Auditorio de la Reforma, en la Zona de Los Fuertes, sobre avenida Ejército de Oriente s/n, Puebla. Ambos conciertos son de entrada libre y comienzan a las 19:00 horas.

  • Viernes 13 de noviembre: Luces, cámara… ¡orquesta!, bajo la dirección de David Hernández Bretón. Programa de música para cine y televisión, con temas de Los Simpson, Tiburón, Piratas del Caribe, Misión imposible, Star Wars, Harry Potter, El bueno, el malo y el feo, producciones de Marvel, Los Vengadores, Spider-Man: de regreso a casa, Batman: el caballero de la noche, El exorcista, Psicosis, El señor de los anillos, Gladiador, Interestelar y Rocky.
  • Jueves 19 de noviembre: concierto de repertorio clásico con el director invitado Jorge Casanova, la violinista Jackeline Walkiria González Ruíz y el violista Carlos Angoa Pérez. Programa:
    • Sinfonía para cuerdas no. 10, de Félix Mendelssohn.
    • Sinfonía concertante para violín y viola, de Wolfgang Amadeus Mozart.
    • Sinfonía no. 8, de Antonín Dvořák.
  • Detalles del Concierto
    • Fecha: 25 de noviembre de 2026.
    • Hora: 19:30 horas.
    • Lugar: Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU BUAP) en Puebla.
    • Orquesta y Artistas: Participan la Orquesta Sinfónica de la BUAP, el Coro Sinfónico BUAP, el Mariachi Encanto Juvenil, el Ballet Folklórico BUAP, y las voces del tenor Carlos Alberto Velázquez y la soprano Carmen Ferrá.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación por el cupo del recinto.

Qué es el Festival Internacional de Puebla 2026 y que actividades tendrá este año

El Festival Internacional de Puebla (FIP) 2026 es un encuentro cultural organizado por la Secretaría de Arte y Cultura estatal. Celebra su edición 18 y reúne propuestas locales, nacionales e internacionales de música, teatro, danza, cine, folclor, exposiciones y formación artística.

Se realiza del viernes 13 al domingo 22 de noviembre de 2026. La entrada es gratuita. La cartelera incluye artistas de Puebla, otros estados y países como Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Cuba.

Actividades de esta edición

La programación reporta:

  • 36 presentaciones de música.
  • 26 funciones de teatro.
  • 18 espectáculos de danza.
  • 17 talleres de formación.
  • 6 proyecciones de cine.
  • 4 actividades de folclor.
  • 2 exposiciones.

Las notas de presentación difieren en el total: algunas reportan 109 actividades y otra señala 111. La cartelera oficial permite revisar cada evento por fecha, horario, disciplina y recinto.

Sedes y municipios

Las actividades se distribuyen en 18 sedes de Puebla capital, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Chignahuapan, Tecali de Herrera y Tepexi de Rodríguez.

Entre los recintos participantes están el Teatro Principal, Auditorio de la Reforma, Casa de Cultura, Museo San Pedro de Arte, Cinemateca Luis Buñuel, Centro Cultural San Roque, Capilla del Arte UDLAP, Complejo Museístico La Constancia Mexicana, Centro para las Artes TETIEM y Teatro Gregorio de Gante.

Algunas actividades destacadas

  • 13 de noviembre, 11:00 horas: exposición Pendones gráficos, del Colectivo Subterráneos, en el Museo San Pedro de Arte.
  • 13 de noviembre, 16:00 horas: presentación de la Tuna Ilusiones de Facatativá, de Colombia, en el Patio de Casa de Cultura.
  • 13 de noviembre, 19:00 horas: Fragmentos de Elena, de Estudio El Círculo Teatral, en el Teatro Gregorio de Gante, en Tecali de Herrera.
  • 14 de noviembre, 12:00 horas: El Cascanueces, de la Compañía Ballet Clásico, en el Auditorio Audium del Complejo Museístico La Constancia Mexicana.
  • 14 de noviembre, 16:00 horas: Gala de Ópera UDLAP, en el Auditorio Audium.
  • 14 de noviembre, 16:00 horas: concierto de piano de James Demster, en la Sala Teatro Luis Cabrera.
  • 14 de noviembre, 20:00 horas: presentación de la cantautora cubano-mexicana Leiden, en el Museo San Pedro de Arte.
  • 17 de noviembre, 19:00 horas: El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, en el Teatro Principal.
  • 18 de noviembre, 19:00 horas: concierto de Briseño y Quinto Sol Sostenido, en el Teatro Principal.
  • 22 de noviembre, 19:00 horas: concierto de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de Argentina, en Parque Soria, San Pedro Cholula.

La agenda completa, con horarios y sedes, está disponible en el sitio oficial: Festival Internacional de Puebla 2026.

Temas Relacionados

PueblaMúsica clásicamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: activan alerta amarilla por presencia de lluvias en tres alcaldías

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 12 de noviembre: activan alerta amarilla por presencia de lluvias en tres alcaldías

Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El senador Higinio Martínez y el embajador Cameron Mackay se reunieron para impulsar el intercambio legislativo y la cooperación bilateral en comercio, turismo y seguridad

Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

La ley mexicana no retira la herencia a Regina del Pilar por un delito contra terceros, su acceso a los bienes y regalías depende de la existencia de un testamento

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

El recurso constitucional busca impugnar una omisión judicial concreta

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Una función de ballet con una historia de magia, sueños y danza clásica llegará con entrada libre para ofrecer una experiencia pensada para toda la familia

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Tras enfrentamiento en Ocotlán, Defensa reporta como saldo dos criminales abatidos, un hondureño detenido y armamento asegurado

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

César Jáuregui sí es un preso político, afirma Marco Bonilla, coordinador del PAN en Chihuahua

Ejército Mexicano se enfrenta con civiles armados en Ocotlán: gobierno local suspende clases

ENTRETENIMIENTO

Natalia Alcocer confiesa que dejó La Granja VIP por el ambiente “tóxico” y conversaciones que la hicieron sentir “sin dignidad”

Natalia Alcocer confiesa que dejó La Granja VIP por el ambiente “tóxico” y conversaciones que la hicieron sentir “sin dignidad”

Edomex tendrá concierto tributo a Arctic Monkeys gratis: cuándo y dónde será

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Captan supuesto Pterodáctilo volando en Ciudad Juárez: Jaime Maussan reacciona al video viral

DEPORTES

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

Yo soy Rocky: todas las ocasiones que Canelo Álvarez cruzó caminos con el universo de Silvester Stallone

Carlos Hermosillo cuestiona el llamado de los delanteros a la Selección Mexicana para los partidos contra Jamaica : “Es para que vayan los mejores”

Vanessa Huppenkothen alza la voz ante críticas a su físico: No voy a ser la chavita de 20 años que conocieron"

Persephone, luchadora mexicana, entra al Top 10 de las mejores del mundo en 2026