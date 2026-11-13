Orquesta Sinfónica de Puebla ofrecerá conciertos gratuitos que rendirán homenaje al cine y a Juan Gabriel: cuándo y dónde disfrutar del evento

Varios intérpretes de una sección de viento tocan flautas y otros instrumentos orquestales frente a atriles durante una presentación. (FB: Orquesta Filarmónica de Puebla/ Fotografía Luis Garcia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP) ofrecerá conciertos gratuitos el viernes 13 de noviembre y el jueves 19 en el Auditorio de la Reforma, como parte del Festival Internacional de Puebla 2026, de acuerdo con información publicada por InfoQuorum. Las presentaciones comenzarán a las 19:00 horas y estarán bajo la dirección de David Hernández Bretón y del director invitado Jorge Casanova.

El festival se realizará del 13 al 22 de noviembre con más de 100 actividades de acceso libre en 18 sedes de la capital poblana y otros municipios del estado. La programación incluye propuestas de artistas de México, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Argentina, Colombia y Cuba, según la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla.

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El primer concierto, “Luces, cámara… ¡orquesta!”, reunirá bandas sonoras de películas y series como Los Simpson, Tiburón, Piratas del Caribe, Misión imposible, Star Wars, Harry Potter, El señor de los anillos, Gladiador, Interestelar y producciones de Marvel Studios.

La segunda presentación contará con la participación de Jackeline Walkiria González Ruíz en el violín y Carlos Angoa Pérez en la viola. El programa incluye obras de Félix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart y Antonín Dvořák.

Ambos conciertos se llevarán a cabo en el recinto ubicado en avenida Ejército de Oriente, sin número, en la Zona de Los Fuertes. La organización recomienda acudir con anticipación para asegurar un lugar.

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Varios músicos de cuerda vestidos de negro tocan contrabajos con sus arcos durante una presentación orquestal. (Orquesta de Puebla)

Días y lugares donde se llevarán a cabo los conciertos gratuitos

La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP) toca en el Auditorio de la Reforma, en la Zona de Los Fuertes, sobre avenida Ejército de Oriente s/n, Puebla. Ambos conciertos son de entrada libre y comienzan a las 19:00 horas.

Viernes 13 de noviembre: Luces, cámara… ¡orquesta! , bajo la dirección de David Hernández Bretón. Programa de música para cine y televisión, con temas de Los Simpson , Tiburón , Piratas del Caribe , Misión imposible , Star Wars , Harry Potter , El bueno, el malo y el feo , producciones de Marvel, Los Vengadores , Spider-Man: de regreso a casa , Batman: el caballero de la noche , El exorcista , Psicosis , El señor de los anillos , Gladiador , Interestelar y Rocky .

Jueves 19 de noviembre: concierto de repertorio clásico con el director invitado Jorge Casanova , la violinista Jackeline Walkiria González Ruíz y el violista Carlos Angoa Pérez . Programa: Sinfonía para cuerdas no. 10 , de Félix Mendelssohn. Sinfonía concertante para violín y viola , de Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía no. 8 , de Antonín Dvořák.

Detalles del Concierto Fecha: 25 de noviembre de 2026. Hora: 19:30 horas. Lugar: Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU BUAP) en Puebla. Orquesta y Artistas: Participan la Orquesta Sinfónica de la BUAP , el Coro Sinfónico BUAP, el Mariachi Encanto Juvenil, el Ballet Folklórico BUAP, y las voces del tenor Carlos Alberto Velázquez y la soprano Carmen Ferrá .



Las autoridades recomiendan llegar con anticipación por el cupo del recinto.

Qué es el Festival Internacional de Puebla 2026 y que actividades tendrá este año

El Festival Internacional de Puebla (FIP) 2026 es un encuentro cultural organizado por la Secretaría de Arte y Cultura estatal. Celebra su edición 18 y reúne propuestas locales, nacionales e internacionales de música, teatro, danza, cine, folclor, exposiciones y formación artística.

Se realiza del viernes 13 al domingo 22 de noviembre de 2026. La entrada es gratuita. La cartelera incluye artistas de Puebla, otros estados y países como Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Cuba.

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Actividades de esta edición

La programación reporta:

36 presentaciones de música.

26 funciones de teatro.

18 espectáculos de danza.

17 talleres de formación.

6 proyecciones de cine.

4 actividades de folclor.

2 exposiciones.

Las notas de presentación difieren en el total: algunas reportan 109 actividades y otra señala 111. La cartelera oficial permite revisar cada evento por fecha, horario, disciplina y recinto.

Sedes y municipios

Las actividades se distribuyen en 18 sedes de Puebla capital, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Chignahuapan, Tecali de Herrera y Tepexi de Rodríguez.

Entre los recintos participantes están el Teatro Principal, Auditorio de la Reforma, Casa de Cultura, Museo San Pedro de Arte, Cinemateca Luis Buñuel, Centro Cultural San Roque, Capilla del Arte UDLAP, Complejo Museístico La Constancia Mexicana, Centro para las Artes TETIEM y Teatro Gregorio de Gante.

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Algunas actividades destacadas

13 de noviembre, 11:00 horas: exposición Pendones gráficos , del Colectivo Subterráneos, en el Museo San Pedro de Arte.

13 de noviembre, 16:00 horas: presentación de la Tuna Ilusiones de Facatativá, de Colombia, en el Patio de Casa de Cultura.

13 de noviembre, 19:00 horas: Fragmentos de Elena , de Estudio El Círculo Teatral, en el Teatro Gregorio de Gante, en Tecali de Herrera.

14 de noviembre, 12:00 horas: El Cascanueces , de la Compañía Ballet Clásico, en el Auditorio Audium del Complejo Museístico La Constancia Mexicana.

14 de noviembre, 16:00 horas: Gala de Ópera UDLAP, en el Auditorio Audium.

14 de noviembre, 16:00 horas: concierto de piano de James Demster, en la Sala Teatro Luis Cabrera.

14 de noviembre, 20:00 horas: presentación de la cantautora cubano-mexicana Leiden, en el Museo San Pedro de Arte.

17 de noviembre, 19:00 horas: El barbero de Sevilla , de Gioachino Rossini, en el Teatro Principal.

18 de noviembre, 19:00 horas: concierto de Briseño y Quinto Sol Sostenido, en el Teatro Principal.

22 de noviembre, 19:00 horas: concierto de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de Argentina, en Parque Soria, San Pedro Cholula.

La agenda completa, con horarios y sedes, está disponible en el sitio oficial: Festival Internacional de Puebla 2026 .