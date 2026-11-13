6 plantas aromáticas que puedes cultivar en la cocina

Las plantas aromáticas requieren macetas con drenaje y una ubicación lejos de fuentes directas de calor en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las seis plantas aromáticas pueden cultivarse en la cocina si cada maceta recibe luz suficiente, cuenta con drenaje y se mantiene lejos de radiadores, hornos y corrientes intensas de aire. La ubicación y el riego determinan más el resultado que el tamaño del espacio disponible.

Plantcaria recomienda acercar las aromáticas a una ventana sin obstáculos, mientras que el Missouri Botanical Garden advierte que el aire seco de la calefacción y el exceso de humedad pueden dañar las hierbas mantenidas en interior. Un alféizar luminoso, con recipientes perforados, es un buen punto de partida.

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Cultivar albahaca, menta, perejil, cilantro, cebollino y romero en casa permite disponer de hojas frescas para cocinar. Cada especie tiene exigencias distintas, sobre todo en materia de luz, agua y espacio para las raíces, por lo que conviene mantenerlas en macetas individuales.

La albahaca necesita una ventana con mucha luz

La albahaca es una de las aromáticas más adecuadas para quienes tienen una cocina luminosa. Sus hojas se utilizan en pastas, pizzas, ensaladas, salsas de tomate y pesto, y conviene agregarlas al final de la preparación para preservar su aroma.

La planta requiere un sustrato que conserve humedad, pero que deje salir el agua sobrante. Una maceta con agujeros de drenaje evita que las raíces permanezcan encharcadas y reduce el riesgo de deterioro.

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La albahaca debe ubicarse cerca del vidrio, en el sector que reciba más horas de luz. Si desarrolla tallos largos y pocas hojas, puede ser una señal de iluminación insuficiente.

Las guías de cultivo aconsejan cortar los tallos por encima de un par de hojas para estimular la ramificación. También es conveniente quitar los brotes florales cuando aparezcan, ya que la planta concentra su energía en producir semillas y puede perder calidad en el follaje.

La cosecha frecuente ayuda a que la mata permanezca compacta. Unas pocas hojas recién cortadas pueden aportar un sabor fresco a platos cotidianos sin necesidad de conservar grandes cantidades en la heladera.

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La albahaca necesita colocarse junto a la ventana para recibir la mayor cantidad de horas de luz natural. (Freepik)

La menta crece con vigor y debe ir sola

La menta se adapta bien a interiores con luz abundante o filtrada. Es una planta útil para infusiones, postres, cócteles, ensaladas y recetas saladas, aunque su rasgo más relevante para el cultivo doméstico es la expansión de sus raíces.

Plantcaria aconseja mantenerla en una maceta separada. Sus raíces pueden ocupar rápidamente el sustrato disponible y competir con otras aromáticas si comparten recipiente.

La tierra debe mantenerse húmeda, aunque no saturada. El riego frecuente puede ser necesario en ambientes secos, pero antes de añadir agua conviene revisar el estado del sustrato para evitar que la base permanezca mojada durante demasiado tiempo.

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La maceta de menta puede ubicarse cerca de otras especies, siempre que conserve su propio recipiente. Esta separación permite regular su riego sin afectar a plantas que prefieren una tierra más seca.

Sus hojas desprenden un aroma fresco cuando se rozan. La planta puede aportar perfume a la cocina, aunque su cuidado no debe basarse solo en la apariencia: el drenaje y la observación de las hojas siguen siendo necesarios.

El cultivo de menta demanda una maceta independiente para evitar que la expansión de sus raíces invada a otras especies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perejil funciona en cocinas con luz moderada

El perejil es una aromática de uso cotidiano. Se incorpora a salsas, guarniciones, guisos, vinagretas, rellenos, platos de cuchara, carnes, pescados y ensaladas.

La especie puede tolerar condiciones de luz menos intensas que otras plantas, aunque una ubicación luminosa favorece su desarrollo en interior. Plantcaria indica que las macetas deben situarse lo más cerca posible de la fuente de luz natural.

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El perejil necesita un sustrato con cierta humedad y nutrientes disponibles. La tierra no debe secarse por completo durante períodos prolongados, pero tampoco conviene regar por rutina si aún conserva agua suficiente.

Las semillas pueden tardar en germinar, de modo que una planta joven puede ser una alternativa práctica para iniciar el huerto de cocina. Una vez instalada, resulta útil cortar solo la cantidad necesaria para cada comida.

Las hojas pierden parte de su aroma con cocciones largas. Por esa razón, el perejil suele añadirse cuando el plato ya está casi listo o directamente al servir.

El perejil tolera niveles de iluminación moderada, pero exige un sustrato con humedad regular y nutrientes disponibles.

El cilantro prefiere un ambiente fresco y drenante

El cilantro permite tener a mano un ingrediente asociado con guacamoles, sopas, currys, salsas, carnes, pescados y ensaladas. Su sabor fresco divide opiniones, pero ocupa un lugar habitual en preparaciones mexicanas y asiáticas.

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La planta necesita una maceta con buen drenaje. El exceso de agua puede perjudicar sus raíces, por lo que el recipiente debe tener salida y el sustrato debe permanecer aireado.

El cilantro puede crecer con sol directo o con luz intensa moderada. En una cocina, es preferible evitar que quede expuesto de forma constante al aire caliente del horno, la calefacción o una zona donde se concentre el calor.

El Missouri Botanical Garden recomienda alejar las hierbas cultivadas en interior de condiciones de aire seco y temperaturas elevadas sostenidas. Esta precaución resulta útil para el cilantro, que puede resentirse si el ambiente cambia de forma brusca.

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La planta se beneficia de revisiones frecuentes. Si aparecen hojas decaídas, conviene comprobar primero la humedad del sustrato, la luz disponible y la cercanía a fuentes de calor antes de modificar el riego.

El cilantro necesita un recipiente con salida de agua y un ambiente fresco lejos del calor del horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cebollino combina resistencia y uso culinario

El cebollino se reconoce por sus tallos finos y su sabor suave, similar al de la cebolla fresca. Se utiliza como remate de sopas, pescados, carnes, salsas y ensaladas.

Es una alternativa adecuada para quienes buscan una aromática resistente y adaptable a una cocina con condiciones variables. Puede mantenerse en una zona con buena luz, sin exigir necesariamente el mismo nivel de exposición solar que el romero.

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El sustrato debe ser ligero y permitir que el agua circule. Las hojas amarillas pueden alertar sobre un problema de riego o de drenaje, por lo que no es recomendable compensar el cambio de color con más agua de forma automática.

Los tallos se cortan cerca de la base y se aprovechan mejor cuando se añaden al final de la receta. El calor prolongado puede reducir su sabor y su textura.

El cebollino también cumple una función visual dentro del huerto doméstico. Sus hojas verticales ocupan poco espacio y permiten sumar una planta comestible a repisas o alféizares estrechos.

El cebollino se adapta a condiciones variables y sus hojas verticales facilitan el aprovechamiento de repisas estrechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero exige el lugar más soleado de la cocina

El romero es una especie mediterránea que requiere mucha luz y un riego contenido. Sus ramas se emplean en arroces, guisos, carnes, patatas, adobos, quesos y preparaciones al horno.

La planta debe ubicarse en el punto más luminoso disponible, preferentemente cerca de una ventana con varias horas de sol. El romero no responde bien a un ambiente oscuro ni a la humedad acumulada alrededor de sus raíces.

La tierra debe secarse entre riegos. A diferencia de la albahaca, el perejil o la menta, el romero no necesita que el sustrato permanezca húmedo de manera constante.

Una mezcla más drenante ayuda a reducir el riesgo de exceso de agua. Plantcaria destaca la importancia de usar sustratos que no se compacten y recipientes con orificios de salida, una recomendación especialmente útil para especies sensibles al encharcamiento.

La maceta debe mantenerse lejos de radiadores y fuentes de calor directo. El Missouri Botanical Garden advierte que el aire seco y caliente puede debilitar las hierbas mantenidas dentro de casa, incluso cuando reciben suficiente luz.

El romero exige la zona más soleada de la cocina y requiere que la tierra seque entre riegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de las macetas evita problemas de riego y plagas

Las seis plantas pueden convivir en una misma cocina, pero no deben recibir el mismo cuidado. La albahaca, el perejil y la menta requieren más atención sobre la humedad del sustrato, mientras que el romero necesita una tierra más seca.

La menta debe conservar siempre una maceta independiente. El cilantro, el cebollino y el romero también se benefician de recipientes propios, porque así es más fácil controlar el riego y revisar el estado de las raíces.

El Missouri Botanical Garden aconseja examinar las plantas antes de llevarlas desde balcones, terrazas o viveros hacia el interior. Esta revisión permite detectar pulgones u otros insectos antes de que se propaguen al resto del huerto.

Ante una plaga, la institución menciona tratamientos suaves como el jabón insecticida o los aceites hortícolas. La aplicación debe realizarse con prudencia, dado que las hojas pueden destinarse al consumo.

Un huerto aromático doméstico depende de una rutina simple: comprobar la tierra antes de regar, retirar el agua acumulada, vigilar las hojas y mantener las macetas cerca de la luz. Con esos cuidados, cada planta puede aportar sabor y aroma a la cocina.