Quién es Fernando Sáenz: el famoso actor que es el padre biológico del influencer Fernando Lozada

Fernando Sáenz permanece de pie al aire libre mientras Fernando Lozada aparece sentado en unas escaleras exteriores.

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Fernando Lozada, exintegrante de Acapulco Shore y participante de La Granja VIP 2026, confirma que su padre biológico es el actor Fernando Sáenz, de 66 años, quien nunca lo reconoció ni se hizo cargo de él. La revelación llega días después de que el conductor fuera el noveno eliminado del reality.

La identidad del actor se filtra primero a través de TVNotas, que cita a una fuente cercana a la familia. Lozada es cuestionado al respecto durante el segmento Uno a uno, conducido por Linet Puente y Rosario Murrieta, y termina por confirmar la información.

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“Nunca dije su apellido… pero, ¿quién es él? Sí, Fernando Sáenz. Nada más no quería darle foco a él, por eso lo hacía realmente”, declara Lozada durante el segmento. “Para mí él es nadie, él no es mi papá, es el donador de esperma”, agrega.

Fernando Sáenz y la madre de Lozada se conocieron por amigos en común

El actor Fernando Sáenz mira hacia un lateral durante una toma al aire libre. (Fernando Sáenz)

Según la fuente consultada por TVNotas, el actor y Benicia, madre de Fernando Lozada, se conocen a través de amigos en común. Ella trabajaba como secretaria en un lugar que él frecuentaba. Salen durante algunos meses y ella queda embarazada.

“Pensó que todo estaría bien, pero nunca se imaginó que él no aceptaría al bebé. Por eso, terminaron el intento de relación”, relata la fuente al medio. El actor incluso habría pedido a Benicia que interrumpiera el embarazo porque no contemplaba convertirse en padre.

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El primer acercamiento ocurrió cuando Fernando Lozada tenía 3 o 4 años

Fernando Sáenz intenta un primer contacto con el niño cuando este tiene entre 3 y 4 años, pero la madre se lo impide. “Si no había estado con él desde que estaba embarazada, no tenía nada que hacer en su vida”, le dice ella, según la fuente citada por TVNotas.

Fernando Lozada conduce el programa "Al Extremo: Fin de semana"

El segundo encuentro se da hasta que Lozada cumple 24 años, momento en que descubre que Sáenz es padre de un amigo suyo de la universidad. En esa etapa, el actor intenta pedirle su teléfono para construir un vínculo.

“Me pidió mi teléfono y fue muy incómodo para mí decirle señor, así tal cual, señor, yo sé que a lo mejor piensas que puedes construir una relación aquí, pero yo ya tengo un padre, se llama Juan Carlos Lozada, y él es mi papá, él es el que me crio”, cuenta el influencer en una entrevista.

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Quién es Fernando Sáenz: trabajó en telenovelas de Televisa durante los años ochenta

Fernando Sáenz Miera, originario de Puebla, nace el 22 de mayo de 1968 y acumula casi cuatro décadas de trayectoria en televisión y cine. Inicia su carrera en las telenovelas de Televisa a mediados de los años ochenta.

La portada de la revista Fotonovela Chicas presenta a los actores Anabel Ferreira y Fernando Sáenz en la entrega titulada ¡Sobreviví!. (Fernando Sáenz)

Participa en Tú o nadie, donde interpreta a “Gato”, además de El camino secreto, El extraño retorno de Diana Salazar, Vida robada y la serie La hora marcada. Uno de sus papeles más recordados es el de Edmundo en Amor de nadie, producida por Carla Estrada y protagonizada por Lucía Méndez.

En los años noventa y dos mil, el actor se consolida en el cine popular mexicano, sobre todo en el género conocido como “narcocine”, con títulos como Culpable o inocente, Sangre de rey y Narcos y perros. Este 2026 estrena El León de Sinaloa y también trabaja como productor ejecutivo.

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Fernando Lozada descubrió a los 24 años que era adoptado

En febrero de 2024, durante su paso por La Casa de los Famosos de Telemundo, Lozada relata por primera vez que a los 24 años descubre que es adoptado. “Mi padre no era mi padre biológico. No cambió en nada, porque mi padre va a seguir siendo mi padre, en paz descanse”, dice entonces, en referencia a Juan Carlos Lozada, quien lo cría.

En ese momento describe a su padre biológico solo como “un actor de la tele de muchos años, mexicano”, lo que desata especulaciones en redes sociales sobre nombres como Sergio Goyri o Andrés García.

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El actor Fernando Sáenz interpreta a un personaje con gesto tenso mientras extiende la mano hacia adelante en una filmación. (Fernando Sáenz)

El ex Acapulco Shore dijo estar en shock por la filtración

Pese a confirmar la identidad de Sáenz, Lozada asegura ante Puente y Murrieta que la noticia lo toma por sorpresa. “Me sorprende, la noticia me sorprende si te soy sincero… Nada, estoy como en shock”, dice en la entrevista.

El conductor añade que Alfredo Adame conocía la identidad de su padre biológico desde hace tiempo. Sobre el efecto de la revelación en su madre, Lozada admite desconocerlo: “Yo no sé qué tanto le pueda afectar esto a mi mamá, a mí no”.

Quién es Benicia, la mamá de Fernando Lozada

La mamá de Fernando Lozada es Benicia Zúñiga Portilla, empresaria mexicana dedicada al transporte de carga, especializada en el traslado de productos agrícolas como azúcar y melaza.

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Alfredo Adame estrena nuevo romance con Benicia, la mamá del influencer Fernando Lozada (Redes Sociales)

Es madre de tres hijos: Fernando (de 37 años, el mayor), Carlos (30) y Manuela (29). Fernando es conocido como influencer fitness, modelo y participante de realities como Acapulco Shore, La Casa de los Famosos de Telemundo y, recientemente, La Granja VIP 2026, de donde fue eliminado el pasado domingo 8 de noviembre.

Benicia volvió a tendencias en agosto de 2026 cuando el actor Alfredo Adame confirmó públicamente su relación sentimental con ella. El pasado 10 de noviembre se reportó que ambos formalizaron su unión mediante una ceremonia simbólica con ritual de feng shui