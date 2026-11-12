América Latina

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay exigió la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank

La institución advirtió que el dinero, parte del cual proviene de colectas populares, es vital para sostener las operaciones de rescate y atención de emergencias en todo el país

Bomberos paraguayos reclaman la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank
Guardar

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay exigió este miércoles la devolución de unos 325.000 dólares, incluidos fondos procedentes de donaciones, que tenía depositados en el intervenido Ueno Bank, una situación que, según advierte, pone en riesgo el funcionamiento de sus 140 cuarteles y las operaciones de rescate y atención de emergencias en el país.

Ataviados con sus uniformes de faena, unos 250 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se concentraron en una plaza contigua al Congreso, en Asunción, la capital del país, para denunciar lo que consideran que ha sido un “golpe bastante fuerte”.

PUBLICIDAD

La intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia financiera desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por “mal desempeño de funciones” y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso.

Bomberos paraguayos reclaman la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay exigió la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank (EFE)

Una de las principales preocupaciones es la recuperación de unos 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en sus arcas, entre ellos recursos de cinco cajas previsionales, y de aquellos depósitos que superen los 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares) cobijados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Lorena Canan, dijo a EFE que unos 1.400 millones de guaraníes (unos 226.488 dólares) depositados en Ueno proceden de la colecta nacional que esa institución realiza cada año en octubre y el resto de sus 140 cuarteles en el país.

PUBLICIDAD

En ese sentido, pidió un proyecto de “ley de salvataje financiero” que permita recuperar “íntegramente” esos recursos.

Bomberos paraguayos reclaman la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank
Un bombero sostiene un cartel en la protesta (EFE)

Estos bomberos reciben igualmente donaciones de otros países, principalmente vehículos e implementos para el combate de incendios y la atención de otras emergencias.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, aseguró el lunes que se ha pagado ya a 1,74 millones de ahorristas el “equivalente a USD 330 millones del Fondo de Garantía”, y que a partir de ahora “tendrá prioridad” la recuperación de los recursos de los aportantes y los jubilados.

Temas Relacionados

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ParaguayUeno Bank

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: Gobierno congeló del precio de los combustibles hasta febrero de 2027, pero camioneros siguen en paro

Desde La Moneda revirtieron además la sexta alza consecutiva prevista para esta jornada y advirtieron que “no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras”

Chile: Gobierno congeló del precio de los combustibles hasta febrero de 2027, pero camioneros siguen en paro

El Salvador genera USD 5.7 por hora trabajada y queda entre las seis productividades más bajas regionales, según informe

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sitúa al país por debajo del promedio de USD 11.3, frente a los USD 20.9 de Costa Rica y USD 23.1 de Panamá

El Salvador genera USD 5.7 por hora trabajada y queda entre las seis productividades más bajas regionales, según informe

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

Naciones Unidas envía cargamentos con techos, alimentos y equipos de bombeo a las provincias más afectadas, mientras la población enfrenta extensos cortes de luz y un agudo declive del sistema productivo

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala revisa las enmiendas a la ley contra la usura antes de enviarla al pleno

La iniciativa 6614, que ya superó dos debates, entró en la fase de redacción final tras una sesión con representantes bancarios, la Superintendencia de Bancos y la ponente Nadia de León

La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala revisa las enmiendas a la ley contra la usura antes de enviarla al pleno

“Los mínimos errores se van a pagar caro”: Christiansen advierte sobre el desafío de enfrentar a Curazao

El entrenador destacó la experiencia de Dick Advocaat y la capacidad ofensiva de un rival que terminó invicto en la fase de grupos.

“Los mínimos errores se van a pagar caro”: Christiansen advierte sobre el desafío de enfrentar a Curazao
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre: se registra un choque de tráiler en la autopista México-Querétaro

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre: se registra un choque de tráiler en la autopista México-Querétaro

Revelan video de la captura del poderoso empresario Arvey Duque en Cúcuta: el también líder gremial que habría impulsado el comercio entre Colombia y Venezuela durante el Gobierno Petro lo investigan por lavado de activos por más de $425 mil millones

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Más de 200 estudiantes del colegio donde estudiaba la niña Valeria Afanador antes de su muerte, el Gimnasio Campestre Los Laureles, pidieron evitar el cierre de la institución: enviaron carta al presidente Abelardo de la Espriella

Juraron cuatro abogados y un juez para integrar el Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años

DEPORTES

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

La decisión que tomó Red Bull Racing con Nikola Tsolov, la nueva estrella joven del equipo que peleaba por una butaca en la Fórmula 1

“Fue un momento doloroso”: Andrés Chávez habló sobre la despectiva frase que tuvo un periodista sobre su peso tras el descenso de Aldosivi

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

Paola Suárez habló de las ausencias argentinas en la BJK Cup: “No fue por motivos económicos”

ENTRETENIMIENTO

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

¿La siguiente Meredith Grey? El spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ ya tiene protagonista

Arnold Schwarzenegger lanzó un fuerte reclamo a demócratas y republicanos: "Trabajen juntos"