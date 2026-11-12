Colombia

Político aseguró que Deicy Jiménez se ofreció para concretar una reunión con el expresidente Gustavo Petro: planteaba un millonario proyecto para el Quindío

Álber Yaccer Quintero, gerente del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío, sostuvo que no le pidieron dinero para agendar el encuentro

Político confesó acercamientos con Deicy Jiménez para concretar reunión con el expresidente Petro - (Colprensa)
Político confesó acercamientos con Deicy Jiménez para concretar reunión con el expresidente Petro - (Colprensa)
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El gerente del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío, Álber Yaccer Quintero Pérez, afirmó que Deicy Jiménez le ofreció gestionar una reunión con el expresidente Gustavo Petro para presentar un proyecto agrícola en Sevilla, Valle del Cauca.

Según su relato a El Tiempo, el encuentro nunca se concretó ni la joven, de 26 años, le pidió dinero. La versión aparece después de que Petro negara en las últimas horas haberse reunido con Jiménez, quien lo señala de haberle otorgado contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales. El diario informó que revisó mensajes atribuidos a ambos y que estableció contactos de la denunciante con personas interesadas en tramitar iniciativas públicas.

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Los chats aluden a un proyecto para el Quindío

En una conversación difundida por API, Jiménez habría planteado a Petro la posibilidad de reunirse para hablar de un proyecto en el Quindío. El mensaje menciona a Quintero como amigo de Luis Carlos Serna, exgobernador del departamento, y se refiere a la ejecución de una iniciativa cuya naturaleza no se precisa.

El perfil atribuido a Mihail Bukharin respondió con una pregunta sobre el proyecto. De acuerdo con la información publicada, también consultó si la propuesta estaba inscrita de manera oficial.

Quintero, gerente del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío, confirmó al diario que Jiménez le había mencionado la eventual cita con el entonces mandatario. Dijo que un conocido de Sevilla, identificado como “Chicho”, fue quien los presentó y le aseguró que ella tenía cercanía con Petro.

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El directivo explicó que el interés era construir un centro de acopio de productos agrícolas en Sevilla. El Fondo Mixto habría actuado como ejecutor de la iniciativa, vinculada, según dijo, a una asociación de productores del departamento.

Álber Yaccer Quintero, gerente del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío, sostuvo que no le pidieron dinero para agendar el encuentro - (Fondo Mixto de Cultura y Artes de Quindío)
Álber Yaccer Quintero, gerente del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío, sostuvo que no le pidieron dinero para agendar el encuentro - (Fondo Mixto de Cultura y Artes de Quindío)

Quintero señaló que se reunió con Jiménez en enero de 2026 en un café de Sevilla para conversar sobre la propuesta. “Ella aseguraba ser amiga del presidente y que nos podía pactar una reunión para hablar de la idea”, declaró al medio citado.

Según el gerente, Jiménez revisó su teléfono durante el encuentro y manifestó que escribía para coordinar la cita. “Ella nunca pidió dinero ni nada a cambio por esta conexión”, añadió.

El abogado afirmó que el encuentro con Petro no se llevó a cabo y que Jiménez dejó de responder sus mensajes después de aquella conversación.

Deicy Jiménez reiteró sus denuncias contra Gustavo Petro y le salió al paso a versiones de activista que la acusó de ser instrumentalizada

Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez
El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra (- crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

El jueves 12 de noviembre de 2026, Deicy Jiménez reiteró sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de contratos por servicios sexuales y afirmó que entregará los datos que dice poseer ante las autoridades. Sus declaraciones coincidieron con su testimonio programado ante la Procuraduría General de la Nación y precedieron su comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación, prevista para el viernes 13 de noviembre.

La excontratista rechazó las versiones que atribuyen sus señalamientos a una supuesta instrumentalización política. “Solo diré que acudir a las bodegas es un plan bastante sencillo”, escribió en Instagram, en respuesta al activista y youtuber Alejandro Vergel.

Jiménez sostuvo que algunas personas prefieren imaginar que el Gobierno nacional la utilizó o que recibió dinero para hacer públicas sus acusaciones. También aseguró que comenzó a presentar sus argumentos ante la justicia.

La denunciante afirmó que posee datos sobre un supuesto esquema de favores sexuales a cambio de contratos en distintas dependencias estatales durante la administración de Gustavo Petro. Estas acusaciones no han sido establecidas judicialmente y serán evaluadas por los organismos competentes.

Deicy Jiménez reveló chat que habría sostenido con Gustavo Petro
En su perfil de Instagram, Deicy Jiménez reveló chat que habría sostenido con Gustavo Petro, a través de uno de sus perfiles falsos. (@deicyjimenez_/Instagram)

En su publicación, Jiménez dijo que buscó ayuda después de las situaciones que relató y vinculó esa experiencia con un propósito personal. “Después de todo lo que he vivido, mi propósito es dedicarme a trabajar por las mujeres y ayudar a quienes atraviesan situaciones similares”, señaló.

También cuestionó a quienes, conforme a su versión, buscan desacreditar su relato. “Si supieran cuánto valoro el esfuerzo, la dedicación y el trabajo tan importante que muchas personas están haciendo por el país, entenderían que no necesito inventar historias ni atribuirles intenciones que no tienen”, expresó.

La extrabajadora sexual aseguró que mantuvo una relación de al menos siete años con Petro, iniciada en 2019, cuando él era senador de la República, y concluida, de acuerdo con su relato, en abril de 2026. La mujer atribuyó al exmandatario una conducta marcada por el poder que tuvo durante su gobierno, entre 2022 y 2026.

“El problema es que el señor Petro parecía creerse dueño del mundo”, escribió Jiménez. Luego afirmó: “Quizás por eso le resultaba más fácil disponer de los recursos del Estado que sacar dinero de su propio bolsillo”.

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