Colombia

Estas son las ciudades con el mayor precio por metro cuadrado de la vivienda usada en Colombia: Medellín no es la más cara, aunque parezca que sí

El análisis de La Lonja, basado en 15.400 inmuebles ofertados entre agosto y octubre de 2026, ubicó a la capital en $7.215.186 y atribuyó la tendencia a la escasez de proyectos

El sur y suroccidente de Bogotá concentran las viviendas usadas más económicas en 2026, según Metrocuadrado.com - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Bogotá encabezó el valor de la vivienda usada con un promedio de $7.215.186 por metro cuadrado entre agosto y octubre de 2026. (Álvaro Tavera/Colprensa)
Guardar

Bogotá fue la ciudad más cara de Colombia para comprar vivienda usada, con un valor promedio de $7.215.186 por metro cuadrado entre agosto y octubre de 2026, según un estudio de La Lonja que comparó 15.400 inmuebles ofertados en cinco capitales.

El resultado se produce mientras la demanda de hogares supera la disponibilidad de proyectos, una presión que mantiene al alza los precios de venta y arriendo.

PUBLICIDAD

Así mismo, Cartagena ocupó el segundo lugar, con $7.061.821 por metro cuadrado, seguida por Medellín, con $6.303.981. Cali registró un promedio de $4.581.706 y Barranquilla, de $4.357.957.

La comparación incluyó vivienda nueva y usada en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla. Para evitar que el promedio de cada ciudad distorsionara las diferencias de mercado, el gremio clasificó la oferta según el rango de área de los inmuebles y el estrato socioeconómico.

Bogotá, por encima de Medellín y Cartagena en vivienda usada

Un hombre con saco azul gesticula junto a una pareja dentro de una sala iluminada con sofás, mesa de madera y cocina al fondo.
La diferencia de precios inmobiliarios entre Medellín y Bogotá disminuyó durante los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá se ubicó 14% por encima de Medellín y 12% por encima de Cartagena en el valor promedio del metro cuadrado. Cali quedó 27% por debajo de la capital colombiana y Barranquilla, 31%.

PUBLICIDAD

Medellín tuvo precios inferiores a los de Bogotá en casi todos los segmentos estudiados y se ubicó por debajo de Cartagena en la mayoría. Sin embargo, La Lonja señaló que la distancia entre los valores de Medellín y Bogotá se redujo durante los últimos años.

Federico Estrada, gerente de La Lonja, explicó que el encarecimiento no se limita a una ciudad. “Los precios de la vivienda han subido en todo el país. En Medellín, la percepción es fuerte porque la vivienda pesa mucho en el presupuesto de los hogares. Pero los datos muestran que la ciudad no tiene los precios más altos”, dijo en declaraciones citadas por Semana.

El dirigente gremial vinculó la evolución del mercado con un déficit de construcción frente a las necesidades habitacionales. “El reto de fondo es que se construye menos vivienda de la que necesitan los nuevos hogares. Mientras la demanda siga por encima de la oferta, la presión sobre los precios de venta y arriendo va a continuar”.

Estrada espera que la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobada por el Concejo Distrital, facilite las condiciones para construir y contribuya a regular el mercado inmobiliario.

El estrato 6 y las diferencias en vivienda nueva

El metro cuadrado de vivienda nueva en estrato 6 alcanzó 16.483.910 pesos en la capital colombiana según Galería Inmobiliaria. (Ricardo Rubio/Europa Press)
El metro cuadrado de vivienda nueva en estrato 6 alcanzó 16.483.910 pesos en la capital colombiana según Galería Inmobiliaria. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La vivienda nueva del estrato 6 también mostró a Bogotá como la plaza con el mayor precio de oferta. El metro cuadrado alcanzó $16.483.910, un 8% más que en Medellín, donde se ubicó en $15.215.924, de acuerdo con datos de Galería Inmobiliaria.

Cartagena registró un precio 12% menor que Bogotá en ese segmento, mientras que Cali se situó 21% por debajo y Barranquilla, 23%. En la región antioqueña, Envigado tuvo valores 5% inferiores a Medellín, Rionegro quedó 11% por debajo y El Retiro, 18%.

El estudio se elaboró con precios de oferta de vivienda usada publicados en agosto, septiembre y octubre de 2026, junto con información de Galería Inmobiliaria sobre vivienda nueva.

El mercado de arriendos presiona a los hogares colombianos

La inflación de 2026 podría hacer que los arriendos en Colombia suban al menos 7% en 2027, según el IPC del año anterior - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Un total de 7,74 millones de hogares en Colombia vivía en alquiler o subarriendo durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo describe las dificultades que enfrentan miles de familias colombianas para encontrar una vivienda en arriendo que se ajuste a sus ingresos. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025, 7,74 millones de hogares viven en alquiler o subarriendo, equivalentes al 40,8% del total nacional. La proporción supera el 48% en las cabeceras municipales y alcanza el 57,4% en Bogotá.

Los testimonios recogidos por El Tiempo muestran que la disponibilidad de inmuebles no garantiza el acceso a una vivienda adecuada. En Barranquilla, Ana María López lleva cuatro meses buscando un apartamento para sus padres adultos mayores, pero los precios de unidades de 80 metros cuadrados en estrato cuatro pueden llegar a tres o cuatro millones de pesos. “Los precios están por las nubes”, afirmó al medio citado.

En Medellín, Javier Álvarez decidió permanecer en el apartamento donde vive desde hace cinco años, pese a que el canon aumentó de 1,8 a 2,2 millones de pesos mensuales. La búsqueda de otra vivienda implicaba asumir precios más altos, trámites y gastos de mudanza. “Era más barato quedarme que buscar en un lugar que me sirviera”, explica.

Representantes del sector inmobiliario y académicos atribuyen la presión a la diferencia entre la oferta disponible y las necesidades de los hogares, el aumento del valor de los inmuebles, el encarecimiento del crédito y el crecimiento de la demanda. En Bogotá se forman cerca de 75.000 hogares al año, mientras se construyen alrededor de 40.000 viviendas nuevas, según Camacol Bogotá y Cundinamarca.

El artículo también señala diferencias regionales. Un documento del Banco de la República ubicó a Medellín, en 2024, como la ciudad principal con el índice de precios de arriendo más alto, por encima de Bogotá y Cartagena. En las ciudades del Caribe, las presiones están relacionadas con el turismo, la urbanización y los servicios ofrecidos por edificios y conjuntos residenciales.

La situación se agravó en Cali, Armenia, Manizales y Pereira después del terremoto del 10 de agosto, que dejó viviendas averiadas y obligó a numerosas familias a buscar alojamiento al mismo tiempo. En Cali, los alquileres llegaron a tres, cuatro y hasta cinco millones de pesos, mientras que en Armenia algunas viviendas duplicaron su precio. Las búsquedas de inmuebles en alquiler aumentaron 43% en Armenia y 36% en Cali durante agosto, aunque esos datos corresponden a consultas en plataformas y no directamente a los precios.

Temas Relacionados

La LonjaCosto de la vivienda en ColombiaCompra vivienda nuevaCompra vivienda usadaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deicy Jiménez rinde indagatoria ante la Procuraduría por sus denuncias contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

La declaración de Deicy Jiménez ante la Procuraduría hace parte de una indagación preliminar abierta tras sus denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a cambio de favores sexuales

Deicy Jiménez rinde indagatoria ante la Procuraduría por sus denuncias contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

Este es el pozo de gas en el Casanare en el que Ecopetrol invirtió más de USD 85 millones para su exploración y no encontró nada

La operación iniciada en junio de 2024 detectó hidrocarburos en Yopal, pero los volúmenes hallados no justificaron la extracción, luego de más de dos años de labores en el Piedemonte Llanero

Este es el pozo de gas en el Casanare en el que Ecopetrol invirtió más de USD 85 millones para su exploración y no encontró nada

Autoridades expulsaron de Bucaramanga a 71 venezolanos de Bucaramanga que tenían 1.520 anotaciones policiales: así fue el operativo

El procedimiento contó con la participación de la Policía, Migración Colombia y la Alcaldía, tras reportes por armas blancas, drogas, riñas, desacato y minería ilegal

Autoridades expulsaron de Bucaramanga a 71 venezolanos de Bucaramanga que tenían 1.520 anotaciones policiales: así fue el operativo

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC

El cuadro “Embajador” confirmó la dura baja que tendrá el equipo dirigido por Alberto Gamero para recibir al cuadro “Vallenato” en el partido clave por la clasificación a la fiesta de Navidad

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC

Hijo de Jorge Enrique Ibáñez, desmintió al expresidente de la Corte Constitucional por declaraciones en las que aseguró que fue abusado por su mamá: “Ha sido torpe, mentiroso y manipulador”

La Sentencia SU-367 de 2026 del alto tribunal concluyó que expresiones del magistrado, que ocupó la titularidad del organismo entre 2025 y 2026, afectaron la honra, el buen nombre y la intimidad de Yolanda Robles y de Jorge Enrique Ibáñez Robles

Hijo de Jorge Enrique Ibáñez, desmintió al expresidente de la Corte Constitucional por declaraciones en las que aseguró que fue abusado por su mamá: “Ha sido torpe, mentiroso y manipulador”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

Así quedó el Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: Jimmy Vásquez quedó eliminado

Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Deportes

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC

La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla podría jugarse sin show musical: esta sería la razón

Carlos Antonio Vélez reveló qué pasaría con tres figuras de Santa Fe para la temporada 2027: “Tengo que cuidar la plata del club”

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Luis Díaz ya entrena con el Bayern Múnich y está en la etapa final de su recuperación: cuándo podría volver a jugar