Estas son las ciudades con el mayor precio por metro cuadrado de la vivienda usada en Colombia: Medellín no es la más cara, aunque parezca que sí

Bogotá encabezó el valor de la vivienda usada con un promedio de $7.215.186 por metro cuadrado entre agosto y octubre de 2026. (Álvaro Tavera/Colprensa)

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Bogotá fue la ciudad más cara de Colombia para comprar vivienda usada, con un valor promedio de $7.215.186 por metro cuadrado entre agosto y octubre de 2026, según un estudio de La Lonja que comparó 15.400 inmuebles ofertados en cinco capitales.

El resultado se produce mientras la demanda de hogares supera la disponibilidad de proyectos, una presión que mantiene al alza los precios de venta y arriendo.

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Así mismo, Cartagena ocupó el segundo lugar, con $7.061.821 por metro cuadrado, seguida por Medellín, con $6.303.981. Cali registró un promedio de $4.581.706 y Barranquilla, de $4.357.957.

La comparación incluyó vivienda nueva y usada en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla. Para evitar que el promedio de cada ciudad distorsionara las diferencias de mercado, el gremio clasificó la oferta según el rango de área de los inmuebles y el estrato socioeconómico.

Bogotá, por encima de Medellín y Cartagena en vivienda usada

La diferencia de precios inmobiliarios entre Medellín y Bogotá disminuyó durante los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá se ubicó 14% por encima de Medellín y 12% por encima de Cartagena en el valor promedio del metro cuadrado. Cali quedó 27% por debajo de la capital colombiana y Barranquilla, 31%.

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Medellín tuvo precios inferiores a los de Bogotá en casi todos los segmentos estudiados y se ubicó por debajo de Cartagena en la mayoría. Sin embargo, La Lonja señaló que la distancia entre los valores de Medellín y Bogotá se redujo durante los últimos años.

Federico Estrada, gerente de La Lonja, explicó que el encarecimiento no se limita a una ciudad. “Los precios de la vivienda han subido en todo el país. En Medellín, la percepción es fuerte porque la vivienda pesa mucho en el presupuesto de los hogares. Pero los datos muestran que la ciudad no tiene los precios más altos”, dijo en declaraciones citadas por Semana.

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El dirigente gremial vinculó la evolución del mercado con un déficit de construcción frente a las necesidades habitacionales. “El reto de fondo es que se construye menos vivienda de la que necesitan los nuevos hogares. Mientras la demanda siga por encima de la oferta, la presión sobre los precios de venta y arriendo va a continuar”.

Estrada espera que la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobada por el Concejo Distrital, facilite las condiciones para construir y contribuya a regular el mercado inmobiliario.

El estrato 6 y las diferencias en vivienda nueva

El metro cuadrado de vivienda nueva en estrato 6 alcanzó 16.483.910 pesos en la capital colombiana según Galería Inmobiliaria. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La vivienda nueva del estrato 6 también mostró a Bogotá como la plaza con el mayor precio de oferta. El metro cuadrado alcanzó $16.483.910, un 8% más que en Medellín, donde se ubicó en $15.215.924, de acuerdo con datos de Galería Inmobiliaria.

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Cartagena registró un precio 12% menor que Bogotá en ese segmento, mientras que Cali se situó 21% por debajo y Barranquilla, 23%. En la región antioqueña, Envigado tuvo valores 5% inferiores a Medellín, Rionegro quedó 11% por debajo y El Retiro, 18%.

El estudio se elaboró con precios de oferta de vivienda usada publicados en agosto, septiembre y octubre de 2026, junto con información de Galería Inmobiliaria sobre vivienda nueva.

El mercado de arriendos presiona a los hogares colombianos

Un total de 7,74 millones de hogares en Colombia vivía en alquiler o subarriendo durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo describe las dificultades que enfrentan miles de familias colombianas para encontrar una vivienda en arriendo que se ajuste a sus ingresos. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025, 7,74 millones de hogares viven en alquiler o subarriendo, equivalentes al 40,8% del total nacional. La proporción supera el 48% en las cabeceras municipales y alcanza el 57,4% en Bogotá.

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Los testimonios recogidos por El Tiempo muestran que la disponibilidad de inmuebles no garantiza el acceso a una vivienda adecuada. En Barranquilla, Ana María López lleva cuatro meses buscando un apartamento para sus padres adultos mayores, pero los precios de unidades de 80 metros cuadrados en estrato cuatro pueden llegar a tres o cuatro millones de pesos. “Los precios están por las nubes”, afirmó al medio citado.

En Medellín, Javier Álvarez decidió permanecer en el apartamento donde vive desde hace cinco años, pese a que el canon aumentó de 1,8 a 2,2 millones de pesos mensuales. La búsqueda de otra vivienda implicaba asumir precios más altos, trámites y gastos de mudanza. “Era más barato quedarme que buscar en un lugar que me sirviera”, explica.

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Representantes del sector inmobiliario y académicos atribuyen la presión a la diferencia entre la oferta disponible y las necesidades de los hogares, el aumento del valor de los inmuebles, el encarecimiento del crédito y el crecimiento de la demanda. En Bogotá se forman cerca de 75.000 hogares al año, mientras se construyen alrededor de 40.000 viviendas nuevas, según Camacol Bogotá y Cundinamarca.

El artículo también señala diferencias regionales. Un documento del Banco de la República ubicó a Medellín, en 2024, como la ciudad principal con el índice de precios de arriendo más alto, por encima de Bogotá y Cartagena. En las ciudades del Caribe, las presiones están relacionadas con el turismo, la urbanización y los servicios ofrecidos por edificios y conjuntos residenciales.

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La situación se agravó en Cali, Armenia, Manizales y Pereira después del terremoto del 10 de agosto, que dejó viviendas averiadas y obligó a numerosas familias a buscar alojamiento al mismo tiempo. En Cali, los alquileres llegaron a tres, cuatro y hasta cinco millones de pesos, mientras que en Armenia algunas viviendas duplicaron su precio. Las búsquedas de inmuebles en alquiler aumentaron 43% en Armenia y 36% en Cali durante agosto, aunque esos datos corresponden a consultas en plataformas y no directamente a los precios.