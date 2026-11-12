México

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Un video muestra el momento en que el personaje disfrazado de terror extiende una pierna frente a una visitante, quien termina en el pavimento

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Una situación inesperada protagonizada por un personaje disfrazado de payaso encendió la conversación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que una visitante de Six Flags México termina en el suelo después de que un trabajador aparentemente le atravesara la pierna cuando caminaba junto a él. Las imágenes provocaron opiniones divididas entre quienes cuestionaron la conducta del empleado y quienes consideraron que la reacción habría ocurrido después de una provocación.

El material audiovisual permite observar a un personaje con vestimenta morada y una máscara de apariencia terrorífica mientras recorre uno de los caminos del parque de diversiones. A su alrededor transitan diferentes visitantes, quienes continúan con sus actividades y se desplazan entre las atracciones mecánicas.

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En determinado momento, dos jóvenes se aproximan al trabajador caracterizado. Una de ellas aparentemente lo empuja, situación que antecede al incidente que posteriormente se convertiría en motivo de discusión entre los usuarios de Internet.

Así ocurrió la caída de la visitante

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la secuencia captada por la cámara, después del acercamiento de las jóvenes, el personaje intenta apartarse. Sin embargo, cuando una de las visitantes pasa junto a él, el payaso estira una de sus piernas y termina obstaculizando su camino.

La maniobra ocasiona que la joven pierda estabilidad y caiga directamente sobre el pavimento. El golpe ocurre frente a otros asistentes que se encontraban cerca de la escena, mientras la persona que realiza la grabación continúa documentando lo sucedido.

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Después del tropiezo, el encuadre muestra a la mujer tendida en el suelo. Segundos más tarde, otra persona se acerca, se inclina hacia ella y le ofrece una mano para ayudarla a ponerse nuevamente de pie.

Mientras tanto, el empleado caracterizado permanece cerca de las visitantes durante algunos instantes. La grabación no permite establecer con claridad qué ocurrió inmediatamente después del incidente ni si existió algún intercambio adicional entre los involucrados.

¿Qué se sabe sobre el incidente en Six Flags México?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque el video comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales, todavía existen varios aspectos que no han sido aclarados. Entre ellos se encuentra la fecha en que sucedieron los hechos, así como la identidad de la joven que terminó en el suelo y del trabajador que aparece utilizando el disfraz de terror.

Tampoco se cuenta con información confirmada sobre las condiciones físicas de la visitante después de la caída. No se ha precisado si necesitó atención médica, si presentó alguna lesión o si decidió acudir con los responsables del parque para reportar lo sucedido.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De igual manera, hasta el momento no se ha dado a conocer si la administración de Six Flags México recibió una inconformidad formal por parte de los asistentes o si inició alguna revisión interna para esclarecer el comportamiento de su empleado.

Usuarios cuestionan la actuación del personaje

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La publicación generó distintas posturas entre los internautas. Una parte de los comentarios señaló que el trabajador no debió recurrir a una acción física que pudiera poner en peligro a una visitante, independientemente de lo que hubiera ocurrido previamente.

Otros usuarios, en cambio, centraron su atención en los segundos anteriores a la caída y destacaron que aparentemente una de las jóvenes empujó al personaje antes de que este extendiera la pierna.

La discusión también abrió un debate sobre los límites que deben existir durante las interacciones entre los visitantes y el personal que utiliza disfraces para entretener al público.

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