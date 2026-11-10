CDMX se prepara para El Buen Fin: prevén más de 71 mil millones de pesos en ventas

El Buen Fin

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La edición 2026 de El Buen Fin se celebrará del 13 al 17 de noviembre, dejando una derrama económica estimada de 71 mil 729 millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con las proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital (Canaco CDMX). Con esta cifra, la capital del país se perfila como uno de los principales motores del evento comercial, al concentrar una parte importante de las ventas previstas a nivel nacional.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, señaló que se espera que la entidad aporte el 32.8% de los ingresos totales del país durante esta campaña. Además, anticipó la participación de entre 58 mil 800 y 62 mil 700 establecimientos de distintos sectores, en un escenario marcado por la planeación de compras de bienes duraderos y el crecimiento del comercio electrónico.

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Los productos más buscados en El Buen Fin 2026

Las preferencias de los consumidores estarán concentradas principalmente en artículos tecnológicos, productos para el hogar, prendas de vestir y artículos de cuidado personal. Según las previsiones de la Canaco CDMX, estas serán las categorías con mayor interés durante la temporada de descuentos:

Tecnología y entretenimiento : televisores, teléfonos inteligentes de gama media y alta, computadoras portátiles, tabletas, consolas y videojuegos, tanto físicos como digitales.

Electrodomésticos y línea blanca : lavadoras, refrigeradores, estufas, freidoras de aire, licuadoras y cafeteras. La demanda estará impulsada por beneficios adicionales, como garantías extendidas y envíos gratuitos.

Moda y accesorios : ropa para distintos integrantes de la familia, especialmente prendas femeninas, calzado deportivo y complementos.

Belleza y cuidado personal: artículos para el cuidado de la piel, productos para rutinas de skincare, perfumes y paquetes de fragancias, principalmente como opciones para los obsequios navideños.

La cámara empresarial también destacó el avance de las compras digitales, particularmente en el segmento de belleza, que ha ganado terreno entre las preferencias del público durante las últimas ediciones del programa.

Asimismo, hizo un llamado a la población para comparar opciones y mantener un consumo responsable, por lo que recomendó adquirir productos en establecimientos formalmente inscritos en El Buen Fin, con el propósito de contar con ofertas válidas y respaldo en las transacciones.

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La Canaco CDMX también pidió a los negocios participantes a brindar una experiencia de compra segura y eficiente, que contribuya al fortalecimiento del comercio formal y al beneficio de la economía familiar.

Una infografía detalla las previsiones de la Concanaco Servytur de 235 mil millones de pesos para El Buen Fin 2026 en México junto con recomendaciones de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagos digitales y compras en línea enfrentarán riesgos de fraude

La seguridad de las transacciones electrónicas será otro de los desafíos de El Buen Fin 2026, debido a posibles fraudes, suplantación de identidad e interrupciones tecnológicas.

De acuerdo con Concanaco Servytur, la campaña comercial, que busca impulsar el consumo interno mediante descuentos y facilidades de crédito, contempla ventas nacionales por 235 mil millones de pesos y la participación de aproximadamente 200 mil negocios. Esta la cifra representaría un incremento de 7.3% respecto a 2025, mientras que el 21% de las operaciones se realizaría por medios digitales.

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Ante este panorama, la empresa IQSEC advirtió sobre la circulación de mensajes, páginas y perfiles falsos que buscan obtener datos personales o inducir transacciones fraudulentas. Manuel Moreno, consultor de ciberseguridad de la firma, manifestó que las organizaciones también deben garantizar que sus comunicaciones sean verificables.

Por su parte, Scotiabank compartió algunas medidas para reducir riesgos durante las compras:

Comprobar que los establecimientos sean legítimos.

Evitar ingresar a enlaces sospechosos.

No compartir contraseñas ni códigos de autenticación.

Activar las notificaciones bancarias para identificar movimientos.

La prevención también incluye cuidar las finanzas personales, por lo que Banamex aconsejó establecer un presupuesto y revisar la capacidad de pago antes de adquirir productos a meses, pues una promoción no necesariamente representa un ahorro.