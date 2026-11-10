Marc Anthony se suma a un megaproyecto de lujo en El Salvador con una inversión que supera los USD 1,000 millones

The Estate Resort & Residences Playa Secreta constituye el proyecto inmobiliario y hotelero de mayor escala anunciado en El Salvador y en el cual participa el artista salsero./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cantante Marc Anthony forma parte de The Estate by sbe, la plataforma de hospitalidad y residencias de ultralujo que anunció una inversión inmobiliaria superior a USD 1,000 millones, con un proyecto en El Salvador como su desarrollo de mayor escala. La iniciativa prevé levantar un destino de uso mixto sobre la costa del Pacífico salvadoreño, con viviendas, resort, marina para superyates, campo de golf y clubes privados.

La compañía informó a Infobae que el artista es uno de los socios de The Estate, junto al empresario hotelero Sam Nazarian y al estratega estadounidense Tony Robbins. Nazarian y Robbins figuran como cofundadores de la plataforma, que busca expandir su modelo de residencias vinculadas a servicios de bienestar, salud preventiva, entretenimiento y hospitalidad.

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El plan en El Salvador recibió el nombre de The Estate Resort & Residences Playa Secreta. Según el comunicado de la empresa, se trata del proyecto residencial y de hospitalidad de mayor dimensión anunciado hasta ahora en el país.

Marc Anthony integrará así una compañía que proyecta desarrollos en varios mercados y que firmó más de 13 acuerdos en seis países. La primera etapa de su expansión incluye tres proyectos: uno en Coral Gables, otro en Tampa, ambos en Florida, y el emprendimiento sobre la costa salvadoreña.

Marc Anthony integra la plataforma The Estate by sbe junto a los empresarios Sam Nazarian y Tony Robbins, quienes invertirán en el proyecto inmobiliario y hotelero en la costa salvadoreña./ (The Estate)

El desarrollo en El Salvador abarcará 1,000 acres, equivalentes a unas 405 hectáreas, y cinco millas —cerca de ocho kilómetros— de frente costero en el Pacífico. El terreno incluirá 2.5 millas, unos cuatro kilómetros, de playa apta para bañistas, además de bosque nativo y una cordillera volcánica, de acuerdo con la presentación de The Estate.

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El proyecto contará con cerca de 500 residencias de lujo, un resort de 125 habitaciones, un club de longevidad de 30,000 pies cuadrados —unos 2,790 metros cuadrados—, instalaciones ecuestres, club de surf, club de playa y un campo de golf de campeonato de 18 hoyos.

La propuesta también incluye la primera marina para superyates de El Salvador. La infraestructura formará parte de una oferta que, según la empresa, combinará turismo, residencias, actividades deportivas, cultura, entretenimiento y servicios asociados al bienestar.

La inversión en Playa Secreta será desarrollada por Sansone Group, en representación de Grupo Guerrero, junto a SalvaLand, una firma salvadoreña dedicada al desarrollo y la inversión de impacto. Arquitectonica estará a cargo del plan maestro del complejo.

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La costa salvadoreña tendrá la primera marina para superyates del país dentro del complejo Playa Secreta./ (The Estate)

The Estate prevé iniciar las ventas de las propiedades en El Salvador a comienzos de 2028. Las comercializaciones de los proyectos de Florida, en cambio, comenzarían durante 2027.

La compañía busca asociar residencias de lujo con programas de longevidad

The Estate plantea un modelo que reúne resorts, viviendas privadas y clubes de longevidad. La compañía señaló que sus desarrollos incorporarán herramientas de diagnóstico médico, atención preventiva, programas de recuperación física, nutrición, movimiento y soluciones personalizadas para sus residentes.

La plataforma mantiene además una alianza con Fountain Life, empresa especializada en medicina preventiva y diagnósticos avanzados. De acuerdo con la información difundida, los compradores de las residencias accederían a una red global de servicios de hospitalidad y entretenimiento de sbe, así como a asistencia personal orientada al bienestar.

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El comunicado indicó que la firma construye una cartera global de resorts y residencias bajo marcas reconocidas. Para El Salvador, el proyecto representa su primera apuesta en Centroamérica y concentra una parte relevante de la inversión anunciada para los tres desarrollos iniciales.

El complejo salvadoreño abarcará 405 hectáreas frente a la costa del Pacífico e incluirá 500 residencias de lujo./ (The Estate)

Marc Anthony sostuvo que el emprendimiento abre la posibilidad de participar en una etapa de transformación del país. “Consideramos un privilegio contribuir a contar esa historia y todo nuestro equipo de sbe y The Estate se siente honrado de asociarse con Grupo Guerrero para ayudar a construir un legado transformador para el país”, afirmó el músico en el anuncio.

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La compañía también prevé abrir en 2027 dos clubes urbanos de longevidad junto a Fountain Life: uno en Century City, Los Ángeles, y otro en One Thousand Museum, en el centro de Miami.