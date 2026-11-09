Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Julio César Chávez Jr. adelantó cuándo podría ser su próxima pelea como boxeador profesional, y también dio una fecha tentativa para su retiro. (IG/ @jcchavezjr)

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Julio César Chávez Jr. adelantó cuándo podría ser su próxima pelea como boxeador profesional, y también dio una fecha tentativa para su retiro.

El hijo de la leyenda fue cuestionado ante los medios de comunicación en la convención anual número 64 del Consejo Mundial de Boxeo que se llevó a cabo el domingo pasado en Acapulco, y dio pistas sobre su futuro en los encordados.

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Los hermanos Chávez llegarán a la cartelera de este 12 de septiembre después de ganar sus últimas peleas profesionales (Instagram | Julio César Chávez Jr)

¿Cuándo podría ser la siguiente pelea de Chávez?

Julio César Chávez Jr. aseguró que recibió varias ofertas para regresar al ring, entre ellas una pelea en Inglaterra contra Tony Fury y un posible nuevo combate con Arturo Ramírez. También señaló que analiza disputar una función el 20 de febrero en Tepic, Nayarit, aunque precisó que las negociaciones seguían en curso.

El Junior comentó entre risas que piensa en el retiro, pero sostuvo que contempla mantenerse activo uno o dos años más. Chávez Jr. explicó que el desgaste de los entrenamientos influye en esa valoración y adelantó que, después de ese periodo, podría “Colgar los guantes” y dejar el boxeo.

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“He tenido varias ofertas. Me ofrecieron pelea con Tony Fury ahí en Inglaterra. Arturo Ramírez quiere volver y pelear conmigo. Estamos viendo y probablemente tenga una pelea el día 20 de febrero ahí en Tepic. Así que hay varias, varias cosas. Estoy pensando si me retiro [ríe] , o sigo, pero la verdad yo creo que voy a seguir un año más, dos años más y posiblemente ya retirarme del boxeo, porque es cansado también seguir entrenando”. Julio César Chávez Jr.

Récord y trayectoria de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. ha construido una carrera de 54 victorias, siete derrotas, un empate y 37 nocauts, marcada por un inicio invicto y por el peso del apellido de su padre. Debutó como profesional en 2003, a los 17 años, y llegó a colocarse entre los prospectos del boxeo mexicano.

El sinaloense conquistó el título mundial de peso medio del CMB el 4 de junio de 2011, cuando venció por decisión mayoritaria al alemán Sebastian Zbik en Los Ángeles. Con ese triunfo se convirtió en el primer mexicano campeón mundial de la división mediana y después realizó tres defensas del cinturón.

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Entre sus triunfos de mayor peso aparecen las victorias sobre John Duddy, Peter Manfredo Jr., Marco Antonio Rubio y Andy Lee. La pelea ante Lee, en junio de 2012, fue su tercera defensa exitosa del campeonato. Chávez Jr. mantuvo entonces una foja de 46-0-1 y se perfilaba como una de las cartas mexicanas en las funciones de pago por evento.

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo con una victoria (IG /@jcchavezjr)

Ascenso y descenso de Chávez Jr.

Su ascenso encontró un freno en septiembre de 2012, cuando perdió el invicto y el título ante el argentino Sergio “Maravilla” Martínez. Chávez Jr. cayó por decisión unánime, aunque derribó a su rival en el último episodio. A partir de esa derrota, su actividad disminuyó y enfrentó problemas para sostener regularidad deportiva.

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El 6 de mayo de 2017 enfrentó a Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, en una de las peleas mexicanas con mayor atención mediática de esa etapa. Álvarez ganó por decisión unánime después de 12 rounds. Chávez Jr. también perdió ante Daniel Jacobs en 2019.

Julio César Chávez Jr. y Canelo se enfrentaron en 2017 (USA Today Sports)

Uno de sus combates más destacados y recientes fue el que tuvo ante Jake Paul, el 28 de junio de 2025, en Anaheim, California. El estadounidense se impuso por decisión unánime en 10 rounds, con tarjetas de 99-91, 98-92 y 97-93. Así, la trayectoria de Chávez Jr. quedó atravesada por suspensiones, fallas en pruebas antidopaje y problemas de adicciones fuera del ring, factores que frenaron la proyección que mostró durante sus primeros años como profesional.

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