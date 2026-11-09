Colombia

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

La gala se transmite el jueves 12 de noviembre desde Las Vegas, Neavada. Más de 40 artistas, compositores y productores del país compiten por llevarse el afamado gramófono en géneros que van del vallenato al urbano

Dos adultos y dos niños sentados en una sala frente a un televisor encendido con el logotipo de los Latin Grammy.
Hora y dónde ver los premios Latin Grammy desde Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La 27.ª entrega de los Latin Grammy reunirá a lo más representativo de la música en español y portugués el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y Colombia llega a la ceremonia con una de sus delegaciones más amplias y diversas de los últimos años, con presencia en géneros que van desde el urbano y el pop.

Los televidentes colombianos podrán seguir la gala en vivo a través de TNT y HBO Max, las plataformas encargadas de la transmisión para Latinoamérica.

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La ceremonia principal comienza a las 8:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 6:00 p. m., hora de Colombia. Una hora antes, a las 5:00 p. m. colombiana, arranca el preshow, en el que participarán Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi, tres de los representantes del vallenato colombiano en esta edición.

Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi actuarán en la Premiere del Latin Grammy 2026 en Las Vegas - crédito Latin Grammy/Instagram
Karen Lizarazo, Jorge Celedón y Gusi actuarán en la Premiere del Latin Grammy 2026 en Las Vegas - crédito Latin Grammy/Instagram

Karol G acumula siete nominaciones y lidera la delegación colombiana

La cantante encabeza la presencia nacional con siete nominaciones, la mayor cantidad de cualquier artista colombiano en esta edición.

Compite por Grabación del año y Canción del año con Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís; por Álbum del año y Mejor álbum de música urbana con Tropicoqueta; por Mejor interpretación urbana con Dile Luna, al lado de Eddy Lover; por Mejor interpretación de reggaetón con Verano Rosa, en colaboración con Feid; y por Mejor canción regional mexicana con Ese hombre es malo, categoría en la que nunca había competido.

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Juanes, Feid y la nueva generación urbana también aspiran al gramófono

Juanes busca el gramófono en dos frentes: Canción del año con Humano, junto a Vivir Quintana, y Mejor álbum pop/rock con Juanesteban. Feid, por su parte, suma tres nominaciones: Mejor interpretación urbana por Se Lo Juro Mor, Mejor interpretación de reggaetón por Verano Rosa —compartida con Karol G— y Mejor canción de rap/hip hop por Poder, con Lil Supa.

La artista colombiana Karol G lanzó su nuevo álbum con una mezcla de géneros y una dedicatoria inesperada - crédito @feid/Instagram
La artista colombiana Karol G es una de las artistas con más nominaciones de los Latin Grammy 2026 - crédito @feid/Instagram

Ryan Castro debuta como nominado con dos menciones: Mejor interpretación urbana por La Villa, junto a Kapo y Gangsta, y Mejor álbum de música urbana por Omerta, que comparte con J Balvin. Beéle completa el bloque urbano con nominaciones a Mejor álbum de música urbana por Borondo (5020 Rcrds Sessions) y a Mejor canción urbana por Yo y tú.

El vallenato y la tropical, con representación de peso

En la categoría Mejor álbum de cumbia/vallenato, Colombia monopoliza las nominaciones: Carlos Vives con El Último Disco Vol. 1; Jorge Celedón y Víctor Naín Jr. con Jorgito; Gusi con Vallenato Social Club; y Karen Lizarazo con El Tiempo Perfecto.

En tropical, Fonseca y Greeicy compiten por Mejor álbum tropical contemporáneo con Antes Que El Tiempo Se Vaya y Candela, respectivamente. Fariana aspira a Mejor álbum de merengue y/o bachata con Música Para Bailar, mientras que Dayhan Díaz y Los Tri-O disputan Mejor álbum tropical tradicional.

Carlos Vives
Carlos Vives

Grupo Niche va por partida doble: Mejor álbum de salsa con Más Que Palabras y Mejor canción tropical con Realidad-Es; el compositor José Aguirre tiene crédito en este último tema. Yeisy Rojas también figura en Mejor canción tropical con Latino.

Pop, folk, tango y nuevos talentos amplían la delegación

Monsieur Periné compite por Mejor álbum de pop contemporáneo con Instrucciones Para Ser Feliz, en tanto que Esteman, junto a Daniela Spalla, va por Mejor álbum de pop tradicional con Amorío. Aria Vega es la única colombiana nominada a Mejor Nuevo Artista.

En otras vertientes, los hermanos Saboya y Yamandú Costa optan por Mejor álbum instrumental con Peregrino, mientras que el Ensemble Recoveco figura en Mejor álbum folclórico.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, junto al Quinteto Revolucionario, va por Mejor álbum de tango con Revolucionario Filarmónico. En música infantil, Cantoalegre y Marta Gómez compiten con Mil Secretos, y Tu Rockcito con Dinosaurios: Una travesía cretácica.

Compositores y un productor completan el cuadro nacional

El productor musical confesó cómo se dio la carrera de Karol G después de ser rechazada por ser mujer - Crédito @ovyonthedrums/ Instagram
El productor musical también figura entre los colombianos con nominaciones para esta edición de los premios - Crédito @ovyonthedrums/ Instagram

Detrás de las canciones, varios colombianos figuran en los créditos de composición: Keityn (Kevin Mauricio Cruz), Luis Miguel Gómez Castaño, Ovy On The Drums, Cristian Andrés Salazar, Diego León Vélez y Vibarco (Vicente Jiménez) tienen participación en temas nominados en diferentes categorías.

Finalmente, Juan Pablo Vega compite por Productor del año, el único colombiano en esa categoría técnica, con lo que el país cierra un cuadro de más de 40 nominados entre artistas, compositores y productores.

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