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“Eres una mala persona”: La Bebeshita enfrenta a Kevyn Bicolor por mojarle la cama en La Granja VIP

Una venganza por la destrucción de sus instrumentos terminó en una acalorada discusión nocturna

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La convivencia en La Granja VIP volvió a calentarse por un enfrentamiento entre Kevyn Contreras Bicolor y Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita. El comediante decidió tomar represalias después de que la influencer destruyera unos tambores que había construido para continuar componiendo y cantando dentro del reality.

Todo ocurrió después de las bromas, cuando Kevyn decidió mojar la cama de La Bebeshita en el granero. La reacción de la participante fue inmediata y no ocultó su molestia al descubrir que tendría que dormir sobre un colchón mojado.

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La situación escaló hasta convertirse en una fuerte discusión. Sin embargo, antes de que terminara la noche, el comediante también conversó con Ivonne Montero y Niurka Marcos, quienes dieron su opinión sobre el conflicto y la relación que mantienen los dos participantes.

Kevyn Bicolor se venga de La Bebeshita y moja su cama

Daniela Alexis encara a Kevyn Contreras en el baño de la hacienda tras reprocharle presuntas difamaciones sobre su intimidad.
Daniela Alexis encara a Kevyn Contreras tras reprocharle presuntas difamaciones sobre su intimidad. (Captura de pantalla )

El conflicto comenzó después de que Kevyn construyera unos tambores improvisados con botes. Sin embargo, La Bebeshita terminó destruyendo el instrumento, situación que molestó al comediante.

Después de las bromas, Kevyn decidió devolverle la travesura mojando su cama en el granero. Al descubrir lo ocurrido, la influencer explotó y comenzó a reclamarle por lo que consideró una acción desproporcionada.

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“Voy a dormir mojado, güey. Me estoy muriendo de frío, güey”, reclamó durante el enfrentamiento. Kevyn intentó justificar lo ocurrido al señalar que solamente era una travesura y que ella también había hecho algo similar con sus pertenencias.

“Eres una mala persona”: La Bebeshita explota contra Kevyn

Bebeshita
La confesión surgió durante una charla con Kunno y Pablo Montero, quienes especularon sobre la identidad de la expareja celosa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP México)

La discusión subió de tono cuando La Bebeshita le reprochó que no hubiera considerado las consecuencias de su broma. “Eres ojete con todo, güey. Más conmigo, güey”, le dijo, mientras insistía en que las situaciones no eran comparables.

La influencer también cuestionó que Kevyn se tomara las cosas a la ligera y lo llamó “una mala persona”. El comediante, por su parte, continuó defendiendo su comportamiento como parte de un juego entre ambos.

Pero la polémica no terminó ahí. Después del enfrentamiento, Kevyn tuvo una conversación con Ivonne Montero y Niurka Marcos, quienes hablaron sobre las constantes diferencias entre los participantes.

Niurka Marcos e Ivonne Montero opinan sobre la pelea

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Durante la charla, Niurka fue contundente al expresar su postura: “El que se lleva se aguanta”. Ivonne Montero coincidió con ella y señaló que los conflictos entre ambos parecían repetirse constantemente.

La actriz también consideró que la situación ya estaba tomando un rumbo poco saludable: “Y ya es tóxico el asunto, ya es una cuestión tóxica”. Niurka, por su parte, recordó que no era la primera vez que destruían algo relacionado con la pasión de Kevyn.

“Lo personal no se toca”, expresó la vedette, quien también defendió el valor sentimental que tienen para el comediante los instrumentos que construye.

Ante ambas, Kevyn explicó cómo ocurrió su represalia y aseguró que inicialmente había ayudado a acomodar las cosas y tender la cama. Sin embargo, al encontrarse nuevamente con la actitud de La Bebeshita, decidió hacerle una travesura.

Ivonne consideró que simplemente le había devuelto la acción, mientras Kevyn reconoció que su respuesta había sido más fuerte.

La polémica también llegó a las redes sociales, donde algunos seguidores cuestionaron a La Bebeshita por destruir los tambores del comediante. Además, llamó la atención que, después de la discusión, ambos terminaran durmiendo en la misma cama.

Así, una disputa por unos instrumentos improvisados terminó convirtiéndose en una de las controversias más comentadas de La Granja VIP.

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