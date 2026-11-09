Colombia

Roy Barreras reveló por qué el petrismo perdió las elecciones presidenciales del 2026: “Y se los comió el tigre”

El exsenador cuestionó la influencia de Gustavo Petro en la definición de candidaturas y señaló que la izquierda perdió una elección que “tenía todo para ganar”

Roy Barreras afirmó que una fórmula vicepresidencial distinta habría cambiado la elección - (EFE/ Mauricio Dueñas)
Roy Barreras afirmó que una fórmula vicepresidencial distinta habría cambiado la elección - (EFE/ Mauricio Dueñas)
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El exsenador y expresidente del Senado Roy Barreras presentó su nuevo libro, ‘¡Y se los comió el tigre!’, como una revisión crítica de la derrota electoral de la izquierda colombiana en 2026.

En una entrevista con Caracol Radio, sostuvo que el resultado obedeció a una suma de decisiones políticas, fallas estratégicas y una campaña que, según su diagnóstico, dejó de lado al electorado de centro.

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La obra será presentada el 17 de noviembre en Bogotá y plantea, de acuerdo con Barreras, una “autopsia” de una campaña que perdió pese a tener condiciones favorables. El excongresista afirmó que el propósito no es declarar el fin del progresismo, sino identificar las causas de la derrota para evitar que se repitan en el futuro.

“Lo que murió fue una campaña electoral, perdiendo teniendo todo para ganar”, afirmó Barreras durante el programa. A su juicio, el movimiento conserva una base electoral que podría volver a disputar el poder en 2030 si construye una propuesta “tranquila, respetuosa, institucional” y alejada de los fanatismos.

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Barreras habló de “petroadicción” y cuestionó la dependencia de la izquierda de Gustavo Petro - (Colprensa)
Barreras habló de “petroadicción” y cuestionó la dependencia de la izquierda de Gustavo Petro - (Colprensa)

Barreras cuestionó el abandono del centro político

El exembajador sostuvo que una de las razones centrales del revés fue el alejamiento de sectores de centro liberal que habían sido decisivos para el triunfo electoral de 2022. En ese sentido, apuntó a la definición de la fórmula vicepresidencial y a la ruptura de alianzas que, según dijo, podían ampliar el respaldo a la candidatura de Iván Cepeda.

Barreras consideró que una fórmula equilibrada habría podido modificar el desenlace de la elección. “Bastaría con que hubiese habido una fórmula vicepresidencial equilibrante, cualquier otra, y seguramente se hubiese ganado”, aseguró.

El exdirigente también cuestionó la elección de los finalistas y atribuyó al expresidente Gustavo Petro una influencia decisiva en ese proceso. Según expuso, Petro no solo respaldó a Cepeda, sino que estimuló la candidatura de Abelardo de la Espriella bajo la premisa de que sería un rival más fácil de vencer.

El libro, explicó, aborda además los llamados “desayunos de los martes”, que identifica como parte del origen del Pacto Histórico, y repasa decisiones posteriores que, en su opinión, marcaron la distancia entre la coalición que ganó en 2022 y la que perdió cuatro años después.

Roy Barreras apuntó al abandono del centro tras la derrota electoral de la izquierda - (Lina Gasca/Colprensa)
Roy Barreras apuntó al abandono del centro tras la derrota electoral de la izquierda - (Lina Gasca/Colprensa)

“Petroadicción” y una campaña sin autonomía

Ante la consulta sobre una posible dependencia de la izquierda respecto de Petro, Barreras habló de una “petroadicción” presente en algunos sectores. Señaló que un proyecto nacional no debería quedar sujeto a una sola figura política, debido a que los liderazgos personales pueden equivocarse, perder vigencia o desaparecer.

“Ningún proyecto político nacional puede depender de una sola persona”, sostuvo. El exsenador agregó que su análisis incluye responsabilidades del candidato, del expresidente, de los sectores de centro y de su propia actuación dentro del proceso político.

Barreras afirmó que su participación en la campaña de 2026 fue limitada y recordó que su aspiración presidencial recibió poco más de 14 mil votos. Según relató, Petro pidió públicamente que no se solicitara el tarjetón de la consulta en la que participaba, una intervención que, a su entender, afectó sus posibilidades.

“El primer error es haber puesto mi destino político en manos del presidente Petro”, dijo. También señaló que, tras la primera vuelta, existió una etapa de “parálisis política” que redujo el margen de acción de la campaña antes de la definición presidencial.

El exsenador Roy Barreras presentó “¡Y se los comió el tigre!”, un libro que analiza la campaña de 2026 - (REUTERS/Sergio Acero)
El exsenador Roy Barreras presentó “¡Y se los comió el tigre!”, un libro que analiza la campaña de 2026 - (REUTERS/Sergio Acero)

El libro revisa la estrategia que llevó al triunfo de De la Espriella

Barreras reconoció la eficacia de la estrategia de De la Espriella, a quien describió como el “tigre” que da nombre al libro. El exsenador indicó que esa campaña consiguió premios de comunicación política en Panamá y aprovechó un escenario marcado por la polarización y el peso de las emociones en el voto.

Para el autor, el progresismo no logró responder con una campaña capaz de movilizar a sus simpatizantes. También mencionó el impacto del debate sobre la paz total, la propuesta de una constituyente y los mensajes que, según afirmó, profundizaron los temores de parte del electorado.

“La gente vota en el mundo ahora por emociones y no por la razón”, planteó Barreras, quien vinculó ese fenómeno con el avance de expresiones autoritarias y populistas en distintos países.

El exsenador sostuvo que la discusión no debe limitarse a la izquierda. También planteó interrogantes sobre el rumbo de la derecha y la necesidad de preservar la libertad de prensa, la independencia de los gremios y las garantías para la oposición.

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