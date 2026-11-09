De proteger a Ryan Wedding a ser señalado por el asesinato de Milton Morales: así fue la caída El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding. @OHarfuch

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Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, fue abatido el 5 de noviembre durante un operativo federal en Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México. Las autoridades ejecutarían una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada cuando se registró un enfrentamiento armado.

El Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaban trabajos de investigación en inmuebles relacionados con la organización criminal. Durante esas labores, los agentes fueron agredidos a tiros y repelieron el ataque.

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La dependencia identificó a Vázquez Alvarado como fundador y líder del Cártel Nuevo Imperio. También lo señaló como presunto autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, y le atribuyó actividades de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

La protección a Ryan Wedding que documentó el Departamento del Tesoro

El nombre de Vázquez Alvarado apareció en una investigación internacional el 19 de noviembre de 2025, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de personas sancionadas por sus presuntos vínculos con Ryan James Wedding.

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El gobierno estadounidense sostuvo que “El General” proporcionaba protección a Wedding en México y utilizaba sus contactos dentro de corporaciones policiales para localizar objetivos de la organización criminal. También lo describió como un probable exintegrante de las fuerzas del orden mexicanas con relaciones con mandos de alto rango, aunque no identificó a esos funcionarios.

Wedding, exintegrante del equipo olímpico canadiense de snowboard en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, fue señalado por Washington como responsable de una estructura que traficaba cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Colombia, a través de México, con destino a Estados Unidos y Canadá.

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De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización también utilizaba criptomonedas para mover y lavar las ganancias del narcotráfico. La investigación estadounidense describió una red con operadores en distintos países y atribuyó a sus integrantes actividades de violencia y protección de las operaciones de tráfico.

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense, llegó el 23 de enero de 2026 al Aeropuerto Internacional de Ontario, California, bajo custodia del FBI, luego de entregarse la noche anterior en la Embajada de Estados Unidos en México. (Crédito: FBI | Reuters)

Wedding se entregó en enero de 2026 en la embajada de Estados Unidos en México y posteriormente fue trasladado a ese país para enfrentar los cargos en su contra. Vázquez Alvarado, en cambio, permaneció libre hasta el operativo en Naucalpan.

Las empresas de combustibles y los vínculos con una investigación por huachicol

La sanción estadounidense también alcanzó tres compañías mexicanas que el Departamento del Tesoro identificó como propiedad de Vázquez Alvarado, bajo su control o dirección, o que actuaban en su nombre.

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Se trata de VRG Energéticos S.A. de C.V. y Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V., ambas dedicadas al comercio de combustibles, así como Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V., relacionada con servicios de seguridad privada.

Los registros empresariales también llevaron a otra investigación. Una revisión de documentos mercantiles y judiciales publicada por El País identificó a Vázquez Alvarado como socio de Iker Andoni De Gandiaga en VRG Energéticos y Grupo RVG Combustibles, constituidas en julio de 2019.

De Gandiaga aparece mencionado como “El Iker” en una orden de aprehensión relacionada con la investigación sobre una presunta red de contrabando de combustible vinculada con Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo. La indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) apunta a una estructura que habría importado combustible robado o utilizado fracciones arancelarias falsas para evadir impuestos.

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En ese expediente, una denuncia anónima de noviembre de 2024 mencionó a “Iker” entre los presuntos responsables de la operación y lo relacionó con la venta de combustible en Huehuetoca, Estado de México. El País reportó que la supuesta detención de De Gandiaga en julio de 2026 no había sido confirmada por las autoridades.

La coincidencia empresarial amplía el contexto de los negocios relacionados con Vázquez Alvarado, pero no demuestra por sí misma que las compañías participaran en el contrabando de combustible ni que su socio haya cometido los delitos investigados. La sanción estadounidense y la investigación mexicana corresponden a procedimientos distintos.

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El asesinato de Milton Morales que llevó a las autoridades hasta El General

En México, Vázquez Alvarado fue señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Morales fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México, cuando se encontraba fuera de servicio y sin escoltas. El mando policial estaba con familiares y hacía fila en una pollería cuando un hombre se acercó por detrás y le disparó. En el ataque también resultaron heridas otras personas.

La investigación reconstruyó una operación que incluyó vigilancia previa, seguimiento de los movimientos del funcionario y el uso de vehículos Chevrolet Aveo. Los registros del sistema de videovigilancia C5 permitieron a las autoridades reconstruir parte del recorrido de los participantes antes y después de la agresión.

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Las indagatorias identificaron a varios presuntos participantes. Entre ellos estaba Jorge Leonel “N”, alias “El Leo”, señalado como el hombre que disparó contra Morales; Jesús Octavio “N”, conocido como “El Pinto”, fue identificado como el conductor del vehículo utilizado para acercarse a la víctima y escapar.

Omar García Harfuch reconoció a Milton Morales como un “extraordinario investigador” y un gran amigo tras su asesinato en julio de 2024. Dos años después, el secretario recordó su trayectoria y compromiso con la seguridad durante un homenaje en la graduación de nuevos elementos de la SSPC. (Crédito: Cuartoscuro | @PabloVazC)

También fueron investigados quienes habrían vigilado al mando policial y facilitado los vehículos empleados en el ataque. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos durante los meses posteriores al crimen, mientras que algunos participantes permanecieron prófugos.

El 5 de noviembre de 2026, tras la muerte de Vázquez Alvarado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones ministeriales lo señalaban como la persona que ordenó el homicidio. El funcionario no presentó públicamente nuevos detalles sobre el papel específico que habría desempeñado El General en la planeación del ataque.

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La imputación quedó sin llegar a juicio: Vázquez Alvarado murió antes de que pudiera responder ante un tribunal por el asesinato de Morales. Las autoridades señalaron que continuarían las investigaciones contra los demás integrantes de la organización.

El origen del Cártel Nuevo Imperio y su expansión en el Valle de México

Las autoridades identificaron a Vázquez Alvarado como fundador del Cártel Nuevo Imperio, organización que, de acuerdo con información oficial, comenzó a operar en 2017. Investigaciones periodísticas también ubican en su origen a Óscar Antonio García Alvarado, alias “El 300”, quien permanece recluido.

El grupo extendió su presencia por municipios del Estado de México y zonas de la Ciudad de México y Morelos. Entre los territorios donde se reportaron sus actividades figuran Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán y Coacalco.

A la organización se le atribuyeron delitos contra la salud, extorsiones, secuestros, homicidios, despojos, robo de combustible y lavado de dinero. Las autoridades también señalaron que mantenía operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

La investigación por el asesinato de Milton Morales colocó a integrantes del grupo entre los presuntos participantes en la planeación y ejecución del crimen. Por su parte, el Departamento del Tesoro vinculó a su fundador con la estructura internacional de Ryan Wedding y sancionó empresas relacionadas con él.

Los expedientes abiertos en México y Estados Unidos ubicaron a Vázquez Alvarado en distintos niveles de operación: como dirigente de una organización con presencia en el centro del país, presunto protector de un narcotraficante internacional y señalado por ordenar el homicidio de un mando policial.