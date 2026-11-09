Thalia revela su rostro al natural y desata euforia en las redes sociales: así luce actualmente

La cantante y actriz mexicana Thalía posa sonriente frente a un espejo mientras sostiene su teléfono móvil. (@thalia)

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Thalía compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde aparece con el rostro al natural, el cabello recogido en una coleta, sin el maquillaje ni la producción que acostumbra en sus apariciones públicas. La publicación desató una ola de comentarios de sus seguidores en cuestión de horas.

La cantante se ha mostrado activa en las redes sociales recientemente, hace algunos días compartió un trend para sus seguidores en el que les pidió que bailaran el Burrito Sabanero.

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La cantante mexicana compartió un desplegado de fotos y videos en su faceta más relajada

La artista, acostumbrada a mostrarse con atuendos, producciones y looks de glamour en cada publicación, optó esta vez por un registro distinto. El contenido, difundido en su perfil oficial, mostró a Thalía en una versión sencilla y espontánea, alejada de los estilismos que suele lucir en alfombras rojas y presentaciones musicales.

La cantante mexicana Thalía permanece sentada en un vehículo con los ojos cerrados mientras utiliza un auricular inalámbrico. (@thalia)

Las imágenes no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron al verla con nada de maquillaje. La intérprete demostró que también puede lucir espectacular con una apariencia mucho más sencilla.

Los comentarios de los seguidores se concentraron en la naturalidad de la imagen

Los admiradores de la cantante respondieron de inmediato en la sección de comentarios de la publicación. Thalía recibió comentarios de sus admiradores, quienes destacaron su apariencia y la naturalidad con la que se muestra frente a las cámaras.

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La reacción se produjo en un perfil con alcance masivo: según datos de Blinkfire, Thalía acumula 54 millones de seguidores en conjunto en sus tres principales canales sociales, encabezados por Facebook con 23,7 millones, Instagram con 22,2 millones y YouTube con 8,1 millones.

La cantante y actriz mexicana Thalía aparece en una grabación tipo selfi realizada en el interior de un automóvil. En las imágenes se observa a la artista con el cabello recogido en una coleta, una camiseta gris de tirantes y auriculares inalámbricos, mientras recibe la luz solar sobre su rostro sin maquillaje visible.

La publicación se suma a otro contenido viral reciente de la artista

El video del rostro natural llegó pocos días después de que la cantante lanzara otro contenido que también generó repercusión entre sus seguidores. Thalía lanza reto viral a sus seguidores con un clip en el que aparece bailando una versión del tema “El Burrito Sabanero”.

Ambas publicaciones confirman el nivel de actividad constante de la artista en sus redes y el interés que generan sus contenidos, tanto los de producción elaborada como los de registro más cotidiano, entre una audiencia que supera las decenas de millones de seguidores en distintas plataformas.

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Thalia en la serie de Timbiriche: Las polémicas recientes de la cantante y actriz

Thalía confrontó al compositor Kiko Campos por mensaje de texto tras enterarse de su participación en Timbiriche, la serie, producción de ViX que desató una ola de reclamos por el retrato que hace de la cantante y de su madre, Yolanda Miranda Sodi.

(IG)

El reproche de Thalía llegó en el peor momento posible para Campos. El compositor chileno, autor de temas como “Mírame” y “Besos de ceniza”, llevaba cuatro años trabajando con la cantante en un nuevo álbum que ya estaba terminado y a punto de salir al mercado.

“Si no mal recuerdo me dice ‘oye, ¿tú tuviste que ver con la serie de Timbiriche?’ y, abajo pone así, con exclamación, ‘¡qué fuerte!’”, relató Campos al programa La mesa caliente.

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El álbum con Thalía quedó en pausa indefinida

Campos atribuye a ese intercambio la decisión de congelar el proyecto discográfico. Desde la oficina de Tommy Mottola, esposo de la cantante, le notificaron que el lanzamiento quedaría suspendido sin fecha definida.

La cantante Thalía en la 37 edición de los Premio lo Nuestro en Miami (Estados Unidos). EFE/ Marlon Pacheco

“Es un disco muy ambicioso que ya está terminado y es buenísimo; es la primera vez que me llaman de la oficina de Thalía con Tommy, para decirme que ella va a estar ocupada los siguientes meses, que pone en stand by nuestra producción”, detalló el compositor al medio mexicano.

El músico participó en la serie como colaborador en la adaptación de 15 canciones de Timbiriche interpretadas a lo largo de los ocho episodios. Asegura que nunca conoció en persona al coordinador musical que lo contrató y que desconocía el enfoque narrativo del proyecto.

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“El chavo que me contrató nunca lo conocí en persona, siempre estuvimos por zoom, por mensaje, pero nunca estuvimos en persona hablando de nada, no tenía yo la menor idea de si ellos estaban de acuerdo”, explicó Campos sobre el desconocimiento que tenían los propios integrantes de la agrupación.

Los actores defienden la serie pese al rechazo de los ex Timbiriche

Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La controversia no se limita al reclamo de Thalía. Integrantes originales de Timbiriche cuestionaron públicamente la manera en que se reconstruyó la historia del grupo, en particular el abordaje de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Frente a ese rechazo, los actores Clara Dalmao y Jaume Mateu salieron a respaldar el proyecto en entrevista con TVyNovelas. Dalmao, quien interpreta a Thalía en la ficción, reconoció que la recreación toca “una fibra muy sensible” tanto de los fanáticos como de los involucrados.

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“Hay gente que por supuesto no está de acuerdo con que la interprete y me parece muy entendible y respetable”, dijo Dalmao al medio. La actriz se enteró de que obtuvo el papel apenas diez días antes de iniciar el rodaje y debió entrenar acento mexicano, actuación, canto y coreografía en ese plazo.

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

Mateu, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y diferenció entre críticas constructivas y descalificaciones. “Al final es un proyecto profesional que está hecho bajo un estudio y sabiendo que es legal lo que están haciendo”, afirmó el actor a TVyNovelas.

El actor interpreta a un mánager ficticio creado para condensar en un solo personaje las funciones que, en la realidad, ejercieron varias personas distintas durante la trayectoria del grupo.

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