Pedro Alliana y Marco Rubio reafirmaron la cooperación entre Paraguay y Estados Unidos

Pedro Alliana y Marco Rubio acordaron mantener la cooperación bilateral en seguridad, tecnología, comercio e inversiones. (REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo/File Photo)

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El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron la cooperación bilateral en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo, según informaron el nuevo mandatario paraguayo y el Departamento de Estado.

La llamada se produjo un día después de que Alliana asumiera la Presidencia para completar el período constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político vinculado al caso de Ueno bank.

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Rubio felicitó a Alliana por asumir la Presidencia de Paraguay

El Departamento de Estado señaló en un comunicado oficial fechado el 9 de noviembre que Rubio conversó con Alliana el domingo. El jefe de la diplomacia estadounidense lo felicitó por asumir el cargo y ratificó el compromiso de Washington con una asociación fuerte y duradera con el pueblo paraguayo.

Alliana confirmó el contacto este lunes en sus redes sociales. El presidente indicó que ambos abordaron las relaciones entre los dos países y que coincidieron en seguir trabajando juntos en áreas de cooperación estratégica.

El secretario de Estado Marco Rubio ratificó el compromiso de Washington con Paraguay e invitó al nuevo mandatario a una reunión. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El mandatario también agradeció a Rubio una invitación para una próxima reunión, aunque no precisó la fecha, el lugar ni la agenda del eventual encuentro. Alliana afirmó que el secretario de Estado manifestó su disposición a fortalecer la alianza entre Asunción y Washington.

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La sucesión presidencial ocurre en medio de la crisis por Ueno Bank

La conversación se dio después de una semana de crisis política en Paraguay. El Banco Central del Paraguay inició un proceso de resolución de Ueno bank, entidad privada que recibió recursos estatales durante el Gobierno de Peña, según la información conocida sobre el caso.

El Senado destituyó a Peña por mal desempeño de funciones y activó el mecanismo de sucesión que llevó a Alliana, hasta entonces vicepresidente, a la jefatura del Estado. Antonio Barrios juró como vicepresidente.

Peña quedó en prisión preventiva luego de que la Fiscalía lo imputara por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor. La investigación sobre la entidad financiera afecta a cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.

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Entre los afectados por el proceso de resolución figuran miles de ahorradores con recursos congelados, incluidos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), además de cuentas e inversiones de instituciones estatales.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay para completar el mandato constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028. (REUTERS/César Olmedo)

Alliana busca mantener la cercanía con Washington

La relación con Estados Unidos fue uno de los ejes de la política exterior durante la administración de Peña, de la que Alliana formó parte como vicepresidente. Paraguay participó en la coalición militar Escudo de las Américas por invitación del presidente Donald Trump y mantuvo posiciones coincidentes con Washington en asuntos como el respaldo a Israel y Taiwán.

Alliana ya se había reunido con Rubio en Washington en agosto. Tras asumir la Presidencia, el mandatario agradeció además la solidaridad expresada por el Gobierno estadounidense ante la crisis y aseguró que mantendrá el trabajo para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Paraguay y Estados Unidos.

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