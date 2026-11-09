América Latina

Ladrones robaron más de USD 3 millones desde un banco en Chile a través de una abertura

El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en Concepción y nada se sabe aún del paradero de los avezados delincuentes ni del cuantioso botín

Un agujero amplio perforado en una pared de yeso y ladrillo, con cartones colocados en la base del hueco
Un forado en la pared sirvió de vía de acceso a los asaltantes.
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Un trabajo que habría requerido planificación, conocimiento técnico y varias horas de intervención permitió a una banda de al menos cinco delincuentes ingresar a una sucursal del banco BCI en Concepción (500 kms al sur de Santiago) y lograr un jugoso botín de al menos $3 mil millones (poco mas de USD 3 millones).

El atraco se llevó a cabo la madrugada de este domingo y requirió una compleja operación que incluyó perforaciones en estructuras de concreto y herramientas industriales para vulnerar las bóvedas de seguridad de la oficina.

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Los primeros antecedentes de la investigación revelaron que en lugar de irrumpir directamente desde la calle, los cacos utilizaron un inmueble colindante para alcanzar un patio interior y, desde ahí, abrirse camino hacia el sector donde dormía resguardado el dinero.

Dos personas con trajes blancos de protección y mascarillas examinan una ventana con rejas junto a un equipo exterior de aire acondicionado
Peritos de la PDI inspeccionan una abertura en la pared durante las indagatorias por el robo.

Mario Elgueta, fiscal regional del Biobío, señaló que “no se ingresó por la vía normal de acceso al banco, sino que hay un forado de ingreso a un patio interior, que es desde un edificio aledaño, y luego la utilización del sistema de oxicorte para acceder a las bóvedas de seguridad del mismo banco”, según consignó Emol.

Las primeras pericias permitieron establecer que uno de los muros del edificio utilizado como punto de entrada tenía un grosor de aproximadamente 60 centímetros, lo que da cuenta de las dificultades que debieron sortear los involucrados.

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“Claramente es un tremendo trabajo que se realizó para acceder al banco”, agregó el persecutor.

Puerta blindada gris con un orificio rectangular cortado y marcas de hollín, rodeada de restos de concreto y una cubierta plástica blanca
Una bóveda bancaria fue abierta mediante un sistema de oxicorte.

USD 3 millones

De acuerdo Elgueta, el botín logrado por estos avezados ladrones ronda “aproximadamente en $3 mil millones de pesos (poco más de USD 3 millones), cifra que puede ir variando a partir del arqueo que tiene que hacer el banco y los peritos que están trabajando en el sitio del suceso”.

Otro elemento que despertó el interés de los investigadores fue el hallazgo de una camilla al interior de las dependencias. La hipótesis que se maneja apunta a que el objeto pudo cumplir una función logística durante el robo, facilitando el desplazamiento de los sacos o bolsas que contenían el dinero sustraído.

“Puede haber sido utilizada para el traslado de las bolsas de dinero”, explicó por su parte Juan Luis Fonseca, jefe de la Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.

Fachada de un banco con una cinta policial que prohíbe el paso y un hombre de traje parado de espaldas ante la puerta de vidrio
Por ahora nada se sabe de los ladrones ni del dinero sustraído.

Tocante a la composición de la banda, los antecedentes preliminares apuntan al menos a cinco individuos. El grupo habría contado, además, con distintos vehículos para movilizarse y ejecutar las diferentes etapas del delito.

“Hay un número aproximado, no menor de cinco personas que ingresan al interior del banco. Se están estableciendo los horarios y la participación de más integrantes al respecto”, complementó Fonseca.

La investigación está abocada a reconstruir los pasos de los responsables antes, durante y después del atraco. Para ello, los detectives están revisando las cámaras de seguridad, asunto que enfrenta algunos obstáculos pues una de las unidades exteriores ubicadas en el sector justo presentó problemas de funcionamiento -probablemente debido a la acción de los atracadores-, al igual que el sistema interno de seguridad.

“Al interior hay todo un sistema de seguridad, el cual, por motivos que se están investigando, ocurrió alguna falla”, cerró Fonseca.

Por ahora, el caso continúa abierto y sin detenidos.

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