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Lista de equipos de la Liga Mx que aún no cumplen la regla de menores tras la Jornada 16

A falta de solamente un partido, hay varios equipos que aún no cumplen con esta normativa y podrían ser sancionados en la recta final del torneo

A falta de solamente un partido, hay varios equipos que aún no cumplen con esta normativa y podrían ser sancionados en la recta final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
A falta de solamente un partido, hay varios equipos que aún no cumplen con esta normativa y podrían ser sancionados en la recta final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Mientras algunos equipos buscan asegurar su pase a la Liguilla o mejorar su posición en la tabla, otros llegan a la última semana con la obligación de cumplir la regla de menores para evitar sanciones.

El reglamento establece que cada club debe acumular, durante el torneo, 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2004 o años posteriores.

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Los equipos que no alcancen esa cifra perderán tres puntos en la tabla general de la fase regular. La sanción también contempla una multa económica y una posible reducción de recursos relacionados con los derechos de formación.

Equipos que aún no cumplen con la regla de menores

Rayados es el equipo que más necesita darle minutos a menores en este cierre de torneo. (EFE/ Francisco Guasco)
Rayados es el equipo que más necesita darle minutos a menores en este cierre de torneo. (EFE/ Francisco Guasco)

De cara al parón por la Fecha FIFA, que permitirá disputar el partido pendiente entre Querétaro y Monterrey, siete equipos todavía deben completar los minutos requeridos por la regla de menores en el Apertura 2026.

Aunque algunos clubes tienen menos de 90 minutos por cumplir y solo un partido disponible, el reglamento permite contabilizar hasta 225 minutos por encuentro. Esto abre la posibilidad de alinear a varios futbolistas que cumplan con los criterios de edad para cubrir la cuota.

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Ninguno de los equipos se encuentra en riesgo matemático de incumplir con la normativa, aunque deberán administrar sus alineaciones durante los compromisos restantes.

  • Puebla: un partido por jugar | 16 minutos pendientes
  • Santos: un partido por jugar | 36 minutos pendientes
  • Toluca: un partido por jugar | 41 minutos pendientes
  • Querétaro: dos partidos por jugar | 46 minutos pendientes
  • León: un partido por jugar | 91 minutos pendientes
  • Tigres: un partido por jugar | 102 minutos pendientes
  • Monterrey: dos partidos por jugar | 108 minutos pendientes

Con esto, equipos como León, Monterrey, Santos y Querétaro que todavía se juegan su pase a liguilla deberán considerar este detalle para sus alineaciones.

Este es el calendario de juegos que le restan a cada uno de los equipos que deben minutos para cumplir con la regla de menores:

  • Querétaro vs Monterrey | Sábado 14 de noviembre - 17:00hrs
  • Puebla vs Atlético de San Luis | Viernes 20 de noviembre - 20:00hrs
  • Santos vs León | Sábado 21 de noviembre - 17:00hrs
  • Pachuca vs Toluca | Sábado 21 de noviembre - 17:00hrs
  • Querétaro vs Necaxa | Domingo 22 de noviembre - 19:00 hrs
  • Tigres vs América | Sábado 21 de noviembre - 21:00hrs
  • Pumas vs Monterrey | Sábado 21 de noviembre - 19:00hrs

Todos los horarios corresponden al centro de México.

Cómo marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx

Cruz Azul marcha como el superlíder del torneo. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Cruz Azul marcha como el superlíder del torneo. (REUTERS/Cristian De Marchena)

A continuación, te presentamos la tabla de posiciones de la Liga Mx de cara a la última jornada, donde se definirán los últimos boletos hacia la liguilla:

  1. Cruz Azul: 32 puntos | Diferencia de goles: +11
  2. América: 30 puntos | Diferencia de goles: +15
  3. Guadalajara: 30 puntos | Diferencia de goles: +11
  4. Toluca: 27 puntos | Diferencia de goles: +14
  5. Atlas: 27 puntos | Diferencia de goles: -3
  6. Santos: 25 puntos | Diferencia de goles: +3
  7. León: 23 puntos | Diferencia de goles: +2
  8. Pachuca: 22 puntos | Diferencia de goles: +9
  9. Tijuana: 22 puntos | Diferencia de goles: +3
  10. Monterrey: 21 puntos | Diferencia de goles: +1
  11. Pumas: 21 puntos | Diferencia de goles: -2
  12. Querétaro: 20 puntos | Diferencia de goles: -5
  13. Puebla: 19 puntos | Diferencia de goles: -4
  14. San Luis: 19 puntos | Diferencia de goles: -5
  15. Tigres: 15 puntos | Diferencia de goles: -8
  16. Atlante: 14 puntos | Diferencia de goles: -10
  17. Necaxa: 13 puntos | Diferencia de goles: -11
  18. Juárez: 11 puntos | Diferencia de goles: -21

Así, los equipos jugarán sus últimas cartas en el cierre del torneo.

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