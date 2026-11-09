Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de forma rápida esta semana

La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las unidades móviles que estarán disponibles esta semana para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida (X@SEMOV_Edomex)

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Esta semana la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará unidades móviles en nueve puntos diferentes de la localidad para que los ciudadanos puedan tramitar la licencia de conducir de forma más rápida.

La medida se implementa cada semana con la finalidad de agilizar el proceso para conseguir el permiso, el cual es un requisito para poder circular de forma legal.

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La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Tultitlán Fechas: 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2026. Ubicación: Calle Constitución de 1857, Mz. 003, colonia Lomas de San Pablo, C.P. 54930. Referencia: Centro Cultural Ágora Elena Poniatowska. Apaxco Fechas: 9, 11 y 13 de noviembre de 2026. Ubicación: Avenida Juárez s/n, Mz. 038, colonia Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo. Referencia: Frente al Palacio Municipal. Chimalhuacán Fechas: 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2026. Ubicación: Avenida Bordo de Xochiaca s/n, colonia Tlatelco, C.P. 56353. Referencia: Monumento al Chimalli. Tultepec Fechas: 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2026. Ubicación: Avenida Dos de Marzo s/n, esquina con calle Aguascalientes, colonia El Quemado, C.P. 54963. Toluca Fechas: 10 y 12 de noviembre de 2026. 10 de noviembre: Avenida Miguel Hidalgo Sur, Mz. 021, delegación San Pedro Totoltepec, C.P. 50226. Frente a la Delegación de San Pedro Totoltepec.

12 de noviembre: Calle Chihuahua 34, colonia Xicaltepec Cuexcontitlán, C.P. 50205. Explanada frente a la parroquia de Jicaltepec Cuexcontitlán. Amanalco Fechas: 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2026. Ubicación: Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, colonia Centro, C.P. 51260. Referencia: Frente al Palacio Municipal. Cuautitlán Fechas: 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2026. Ubicación: Alfonso Reyes s/n, colonia Fraccionamiento Santa María, C.P. 54820. Referencia: Frente al Palacio Municipal. Timilpan Fechas: 10 y 11 de noviembre de 2026. Ubicación: Plaza Miguel Hidalgo y Costilla, Mz. 001, colonia Centro, C.P. 50500. Referencia: Frente al Palacio Municipal. Morelos Fechas: 12, 13 y 14 de noviembre de 2026. Ubicación: Calle Luisa Isabel Campos de Martínez Cantú s/n, Barrio Primero, C.P. 50550. Referencia: Frente al Palacio Municipal.

Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Documentos que se necesitan llevar

La Secretaría de Movilidad (Semov) requiere, además, el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio. También exige el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y la aprobación del examen de conocimientos.

El comprobante de pago de derechos para la licencia tipo C puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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Costos por tramitar la licencia de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México fijó para 2026 tarifas diferenciadas en los trámites destinados a usuarios de vehículos particulares, motociclistas, choferes y solicitantes de permisos provisionales.

Para automovilistas, la licencia tiene un costo de $777.00 en la vigencia más corta, $1,040.00 en la modalidad intermedia y $1,848.00 para el periodo de mayor duración.

Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Para motociclistas, los costos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, según la vigencia elegida.

La licencia para chofer de servicio particular tiene tarifas de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, de acuerdo con el periodo solicitado. El permiso provisional cuesta 3,694.00 pesos.

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La reposición de tarjeta de circulación tiene un costo de 525.00 pesos. La calcomanía cuesta 118.00 pesos y la reposición de placas asciende a 1,390.00 pesos.