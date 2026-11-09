Jugador de Color Colo chocó ebrio, quedó con arraigo nacional y perdió a su “polola”

El examen de alcoholemia arrojó 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

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La celebración del título número 35 de Colo Colo este domingo ante Ñublense estuvo marcada por la detención de Leandro Hernández, delantero de 21 años que colisionó de madrugada con otro vehículo tras pasarse una luz roja mientras conducía en estado de ebriedad, dejando a una persona con varias fracturas, aunque fuera de peligro.

El atacante no había viajado con la delegación alba a Chillán debido a un esguince que lo mantenía al margen de la convocatoria y puesto que el examen de alcoholemia arrojó 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, fue formalizado y quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y retención de su licencia de conducir.

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La fiscal Patricia Ibarra explicó que el futbolista enfrenta penas de cárcel que van desde los 541 días hasta los 3 años, “si es que se mantienen las lesiones graves”.

Fernando Ortiz, entrenador del Cacique, se refirió públicamente el comportamiento del delantero durante los festejos por la obtención del campeonato, los que se vieron manchados por graves incidentes protagonizados por hinchas albos en el Estadio Monumental que dejaron dos personas apuñaladas.

“No he hablado con el ‘Chino’ porque no era el momento, ahora seguramente hablaré con él ahora cuando estemos más tranquilos”, manifestó el técnico.

Su pareja dio por terminada la relación y desde el club no descartaron tomar medidas.

“Funa” de la polola

Para peor, luego del accidente salió a la luz fue que Hernández viajaba acompañado de una mujer al momento del accidente, quien no era su pareja.

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La situación provocó una inmediata reacción de Josefa Muñoz, polola del futbolista, quien mediante una publicación en su cuenta de Instagram aclaró “yo no iba en el auto. Me enteré de la misma forma, por los medios, de que iba con otra mujer. No quiero que se me vincule nunca más con esta persona”, afirmó, dando por teminada la relación.

El panorama tampoco parece favorable para el delantero en lo estrictamente futbolístico, pues desde la dirigencia de Blanco y Negro tampoco descartaron tomar medidas. Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, adelantó que sostendrán una conversación con el jugador para abordar lo sucedido.

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“Lo primero es la persona, gracias a Dios no ocurrió nada que lamentar. Conversaremos con él para ver cómo lo vamos a apoyar”, aseguró.

Finalmente, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo, su presidente, Edmundo Valladares, calificó el hecho como “muy lamentable, esperemos que esté bien de salud él, toda la gente que esté involucrada. Ahora, tendremos que recabar más antecedentes”, remató.