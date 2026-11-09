IMSS reporta más de 23 millones de empleos formales en octubre: “La cifra máxima de toda la historia”, asegura Sheinbaum

Una presentación en conferencia matutina expone la cifra de 23.088.353 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

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México cerró octubre con 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este lunes. La mandataria describió el dato como “la cifra máxima de toda la historia”.

Sheinbaum presentó una gráfica con la evolución del empleo formal y señaló que el número de plazas afiliadas al Seguro Social creció 1.3% respecto a octubre de 2025. En lo que va de 2026, el registro acumula un incremento de 571 mil 277 puestos, tomando como referencia el cierre de diciembre del año pasado.

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La presidenta adelantó los datos antes de la publicación del informe mensual del instituto, que ubicó alrededor de las 12:00 horas. Su presentación se centró en el número de puestos afiliados y en su evolución mensual y anual.

Cifra de empleos formales sumados en octubre 2026

El registro del IMSS aumentó en alrededor de 161 mil puestos de trabajo entre septiembre y octubre, según el adelanto de Sheinbaum. Con ese movimiento, el total de plazas superó los 23 millones, después de que en septiembre se acercara a ese umbral con la incorporación de más de 128 mil puestos.

Las cifras presentadas en la mañanera corresponden a tres comparaciones distintas. El avance mensual mide cuánto cambió el registro frente a septiembre, el acumulado del año toma como punto de partida diciembre de 2025 y la variación anual compara octubre con el mismo mes del año pasado. El balance quedó así.

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Puestos registrados al cierre de octubre: 23 millones 88 mil 353.

Aumento frente a septiembre: alrededor de 161 mil plazas.

Incremento acumulado en 2026: 571 mil 277 puestos.

Variación frente a octubre de 2025: 1.3%.

Se abren nuevas plazas, pero el salario promedio bajó en septiembre

El reporte de septiembre de 2026 mostró que el número de empleos formales y el salario base de cotización promedio pueden moverse en direcciones distintas. Mientras el registro sumó más de 128 mil plazas, el salario promedio pasó de 673.10 pesos diarios en agosto a 666 pesos diarios en septiembre, una reducción mensual de 7.10 pesos.

En la comparación anual, el promedio de septiembre fue 42.90 pesos diarios mayor que el del mismo mes de 2025. El dato corresponde al salario base de cotización, que sirve de referencia para calcular las cuotas de seguridad social. La exposición de Sheinbaum se concentró en el conteo de plazas, por lo que 666 pesos diarios es el dato salarial de septiembre.

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El informe de septiembre también mostró diferencias por actividad económica. El empleo registrado en el sector extractivo creció 5.2% anual, seguido de transportes y comunicaciones, con 4.8%, y de servicios sociales y comunales, con 3.8%. En el sector agropecuario, el registro cayó 5.9% frente al mismo mes de 2025.

Empleo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la Modalidad 40 del IMSS para trabajadores independientes

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que quienes cumplen los requisitos sigan cotizando por su cuenta después de causar baja ante el IMSS. Para las personas trabajadoras independientes, el instituto ofrece además un esquema de incorporación voluntaria que da acceso a servicios médicos y otras prestaciones. El acuerdo de octubre establece que quienes concluyan el periodo contratado bajo ese esquema pueden solicitar la continuación voluntaria si cumplen las condiciones aplicables.

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Las medidas temporales vigentes desde el 22 de octubre de 2026 establecen que, para las nuevas incorporaciones a la Modalidad 40, el salario base puede ser el último registrado al causar baja o llegar hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 117.31 pesos diarios en 2026. El monto debe respetar el salario mínimo general vigente.

Así, una persona cuyo último salario base registrado fue de 400 pesos diarios puede inscribirse con un máximo de 517.31 pesos diarios bajo las medidas vigentes. Esa cifra es la base para cotizar. El monto de la pensión se determina conforme al régimen aplicable y al historial de cotización de cada persona. El acuerdo también dispone que quienes ya estaban inscritos conservan el reconocimiento de las semanas y los salarios efectivamente pagados.

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