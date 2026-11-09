Marco Rubio, sobre el despliegue salvadoreño en Haití: “Nosotros no participamos de forma activa”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no participa “de forma activa” en el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que su país respalda logísticamente la fuerza multinacional de la ONU contra las pandillas en Haití, pero aclaró que no desplegó tropas propias en el terreno ni apoyo directo a El Salvador. Rubio precisó además que existe una segunda operación militar, ajena al mandato de Naciones Unidas, que El Salvador puso en marcha de forma bilateral con el gobierno haitiano.

Rubio hizo estas declaraciones ante la prensa el 8 de noviembre en la Base de la Reserva Aérea de Homestead, en Florida, según consta en la transcripción publicada por el Departamento de Estado.

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Rubio hizo estas declaraciones ante la prensa el 8 de noviembre en la Base de la Reserva Aérea de Homestead, en Florida, según consta en la transcripción publicada por el Departamento de Estado. Captura de video.

Dos misiones militares en el mismo territorio

Rubio detalló que en Haití operan actualmente dos esfuerzos distintos y separados. El primero es la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), la misión respaldada por la ONU que incluye alrededor de 100 soldados salvadoreños y que cuenta con apoyo estadounidense, aunque sin tropas de Washington sobre el terreno.

El segundo es una misión bilateral que El Salvador acordó directamente con las autoridades haitianas. Su objetivo es perseguir a las pandillas responsables del secuestro de soldados salvadoreños.

El Senador Marco Rubio analiza la situación en Haití, enfocándose en la fuerza de represión de pandillas y la misión de la ONU. Se discuten los desafíos y la necesidad de un mecanismo de resolución de conflictos.

¿Por qué desplegó El Salvador tropas en Haití? El 18 de octubre, pandillas haitianas emboscaron un vehículo de la GSF en Croix-des-Bouquets y secuestraron a cuatro técnicos de aviación salvadoreños. El presidente Nayib Bukele ordenó un operativo de rescate que elevó la presencia militar salvadoreña de 124 a más de 2.000 soldados en pocos días.

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Rubio precisó que Bukele llamó personalmente al presidente de Estados Unidos para informarle de la operación. Según el secretario de Estado, “el presidente entendió por qué lo estaba haciendo”, aunque Washington “no está necesariamente” involucrado de forma activa en ese esfuerzo.

El riesgo de que las fuerzas se disparen entre sí

Un periodista no identificado le preguntó a Rubio si la presencia simultánea de distintos actores armados —soldados salvadoreños y contratistas de seguridad privada, entre otros— podía debilitar a la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU. El secretario de Estado respondió que el riesgo existe solo si falla la cadena de mando.

“Lo que no puedes tener es a la fuerza de supresión de pandillas encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros”, advirtió Rubio.

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Rubio remarcó que Washington ya trasladó esa observación a los involucrados, sin que se tratara de una crítica. Según explicó, hace falta un mecanismo de desconflicto y una coordinación estrecha, porque ambas fuerzas operan una junto a la otra en el mismo espacio. “No creo que necesariamente tenga que ser un conflicto”, cerró.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

La escalada militar y sus implicancias legales

Según informó Haitian Times, portal especializado en la cobertura del país caribeño, más de 2,000 soldados salvadoreños llegaron a Haití en apenas una semana, al tiempo que la policía nacional haitiana halló los restos calcinados del vehículo en el que viajaban los cuatro técnicos secuestrados.

El primer ministro interino de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, defendió públicamente el despliegue y remarcó que todas las fuerzas extranjeras operan bajo dirección haitiana. El funcionario agradeció a Bukele y destacó que la experiencia de El Salvador en el desmantelamiento de sus propias estructuras pandilleras lo convierte en un socio relevante, de acuerdo con la cobertura de Latin Times.

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Sin embargo, la propia ONU marcó distancia. El organismo señaló que la mayoría del personal salvadoreño no opera bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas y subrayó la importancia de que las tropas cumplan con el derecho internacional.

Soldados salvadoreños en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

Especialistas consultados por Haitian Times plantearon dudas sobre el estatus legal de la operación. Romain Le Cour, responsable del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, organización dedicada al análisis del crimen organizado a escala mundial, advirtió que todavía “no sabemos los términos del acuerdo con el gobierno haitiano, quién comanda estas tropas, bajo qué reglas de enfrentamiento, o por cuánto tiempo”.

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Le Cour agregó que en el terreno conviven actualmente cinco estructuras distintas: la policía y el ejército haitianos, la fuerza de supresión de pandillas y una fuerza de tarea que trabaja con Vectus Global, la empresa de seguridad privada fundada por el exmarino estadounidense Erik Prince. “Cada una con su propio mandato y reglas, y sin un plan común”, señaló.

El 2 de noviembre, las unidades blindadas salvadoreñas realizaron su primera operación terrestre de gran escala en la llanura de Cul-de-Sac, un ataque contra las pandillas 400 Mawozo y Chèn Méchan que dejó al menos una docena de pandilleros muertos, según informó Latin Times. La Asamblea Legislativa de El Salvador ya había extendido en septiembre el mandato de la misión hasta octubre de 2027, lo que confirma que el despliegue no se planteó como algo temporal.

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La Repubblica, diario italiano, informó además que la violencia de las pandillas provocó el desplazamiento de un millón y medio de personas en Haití, incluidos 740.000 niños, y que la cifra de muertos superó los 4.000 en lo que va de 2026, según estimaciones preliminares de la ONU.