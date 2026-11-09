Salieron de un concierto, los tuvieron secuestrados durante 24 horas y les quitaron $60 millones: así operaban Los Nocturnos, el grupo criminal especializado en ‘paseos millonarios’ que fue desmantelado en Bogotá

Pareja fue secuestrada tras un concierto y perdió cerca de $60 millones en Bogotá - (@PoliciaBogota/X)

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Una salida de concierto en Bogotá terminó en un secuestro de cerca de 24 horas y pérdidas económicas próximas a $60 millones para una pareja que tomó un taxi en la vía pública.

Ese hecho hizo parte de la investigación que llevó a la captura de seis presuntos integrantes del grupo Los Nocturnos, señalada de cometer “paseos millonarios” en la capital.

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La Policía Metropolitana de Bogotá, por medio del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron una investigación de cinco meses sobre la estructura. Las autoridades informaron este lunes 9 de noviembre que los detenidos deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado.

Los investigadores establecieron que la organización buscaba a sus posibles víctimas a la salida de conciertos y otros eventos con alta asistencia.

Los sospechosos aprovechaban el desplazamiento posterior para abordarlas en vehículos de servicio público, cuyo conductor presuntamente integraba la red delictiva.

Seis personas fueron enviadas a prisión por secuestros a la salida de eventos masivos - (@Marovaan/X)

Una pareja permaneció retenida durante casi un día

El caso que permitió reconstruir parte del mecanismo ocurrió después de un concierto. Las víctimas abordaron un taxi sin prever que el conductor, según la pesquisa, facilitaría el traslado hacia el lugar donde se produjo la retención.

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Durante el trayecto, tres personas interceptaron a la pareja y la privaron de la libertad. Los delincuentes habrían mantenido a ambos bajo su control durante alrededor de 24 horas.

De acuerdo con las autoridades, los responsables les suministraron sustancias químicas del grupo de las benzodiacepinas. El objetivo habría sido reducir su capacidad de reacción y evitar que pudieran resistirse a las acciones cometidas mientras permanecían cautivos.

La investigación señala que los agresores no solo buscaban retener a las personas. También accedían a los teléfonos celulares, cuentas bancarias y demás medios financieros de las víctimas para efectuar retiros, transferencias y compras sin autorización.

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En el episodio de la pareja, las operaciones habrían vaciado sus cuentas. La afectación patrimonial fue cercana a $60 millones, según la información conocida por las autoridades.

Pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la captura de seis integrantes de Los Nocturnos - (@PoliciaBogota/X)

Los capturados tenían tareas distintas dentro de la red

La organización habría operado con una división de funciones. Uno de los implicados cumplía, presuntamente, el papel de conductor del taxi usado para contactar y movilizar a quienes serían retenidos.

Otros integrantes se encargaban de ejecutar los secuestros. Un tercer grupo recibía, trasladaba o utilizaba el dinero que obtenían mediante las operaciones fraudulentas, según la reconstrucción de los investigadores.

Esa distribución fue identificada durante el trabajo conjunto del Gaula y la Fiscalía. Con los elementos recopilados, las entidades solicitaron las órdenes judiciales contra seis personas vinculadas a la estructura.

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La operación, denominada Kratos, se desarrolló en varios sectores de Bogotá y municipios vecinos. Cuatro hombres y dos mujeres fueron capturados en las localidades de Engativá, Usme y Rafael Uribe, además de Soacha, en Cundinamarca.

Cuatro hombres y dos mujeres fueron detenidos en Bogotá y Soacha durante la operación Kratos - (@PoliciaBogota/X)

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares que quedaron bajo análisis dentro del proceso penal. Los dispositivos podrían aportar información sobre las comunicaciones y movimientos atribuidos a la red.

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario

Los seis detenidos fueron llevados ante un juez de la República, que les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La decisión se adoptó mientras avanza el proceso por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado.

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La Policía sostuvo que las capturas permitieron desarticular a Los Nocturnos, grupo que presuntamente seleccionaba a personas en contextos de ocio nocturno, sobre todo a la salida de espectáculos musicales y concentraciones masivas.

El método incluía la retención de las víctimas y el posterior uso de sus recursos financieros. La información entregada por las autoridades no precisa cuántos casos adicionales se atribuyen a la organización ni el número total de afectados por esta modalidad.

Los procesos judiciales continuarán para determinar la responsabilidad individual de cada capturado y establecer si la estructura tuvo participación en otros hechos similares ocurridos en Bogotá.

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