Paco Palencia lanza dardo antes del Pumas vs América y califica la histórica rivalidad: ”Siempre hay un superhéroe y un villano”

El ídolo auriazul señala que estos duelos quedan en la memoria de futbolistas y aficionados, quienes exigen entrega total cuando aparece el máximo rival. (Instagram/ @pacopalencia73)

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El Clásico Capitalino vuelve a poner frente a frente dos formas de entender el futbol mexicano. En la previa del duelo entre Pumas y América, Juan Francisco Palencia volvió a uno de los recuerdos que mejor explica su vínculo con los auriazules: para él, los universitarios eran los héroes y los azulcremas asumían el papel de villanos.

El exdelantero, que vistió las camisetas del Club Universidad Nacional, Cruz Azul y Chivas, habló de los partidos que marcan una carrera y de una rivalidad que, según su experiencia, se aprende desde niño.

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La localía en Ciudad Universitaria representa una ventaja clave para que el equipo auriazul sume unidades. (Instagram/ @pacopalencia73)

A la vez, observó el presente del equipo dirigido por Esteban Solari, que llega con la obligación de sumar puntos para mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Palencia y una rivalidad que convirtió a América en el villano

La rivalidad entre Pumas y América no comenzó para Palencia en un estadio lleno ni en un partido de Primera División. El exfutbolista explicó que esa competencia se formó desde sus primeros años y se volvió parte de la identidad de quienes crecieron con los valores universitarios.

Al describir aquella rivalidad en espacios con Universal Deportes, Imagen Televisión y Excelsior, Paco trasladó esa idea a sus recuerdos como jugador universitario con la afición y recurrió a una imagen extraída de los cómics para explicar el lugar que ambos equipos ocupaban en su mirada: “Éramos los héroes y el América era el villano; siempre le ganábamos”.

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El exdelantero auriazul sumó los goles 100 y 101 de su carrera profesional ante Guillermo Ochoa en el Clausura 2005. REUTERS/Henry Romero

Palencia también bromeó con el peso que tuvieron esos partidos en sus estadísticas. Al recordar las anotaciones que logró frente a los azulcremas, sostuvo “agradezco al América, porque tendría unos 12 goles menos” sin esos duelos.

Entre sus noches más recordadas aparece el empate 3-3 del Clausura 2005 en el Estadio Azteca. Paco marcó dos veces ante Guillermo Ochoa y alcanzó los goles 100 y 101 de su carrera profesional.

Más allá de la metáfora, Palencia dejó claro que el Clásico no se reduce a un recuerdo personal ni a una colección de goles. Para él, enfrentar al América representaba la oportunidad de devolverle a la afición auriazul la entrega que exige cuando el máximo rival aparece del otro lado de la cancha.

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El Clásico Capitalino se aprende desde niño y se intensifica en Ciudad Universitaria

Para Palencia, el Clásico Capitalino excede a los futbolistas que salen al campo. La competencia se instala desde las fuerzas básicas, llega a las familias y crece en los entornos donde conviven seguidores de Pumas y América: “Desde los siete, ocho años tienes la rivalidad, se va acumulando, no sólo con los jugadores, los papás, los amigos, las aficiones”.

La imagen que eligió para definir ese proceso fue directa: “Se va haciendo como una bola de nieve”. Para Palencia, la rivalidad gana fuerza con el paso de los años y adquiere otra dimensión cuando se juega en Ciudad Universitaria.

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La rivalidad entre Pumas y América comienza en las fuerzas básicas desde la infancia, según Juan Francisco Palencia. (Instagram/ @pacopalencia73)

El ahora analista también se refirió al rechazo que podría provocar la llegada de un jugador procedente de las Águilas al Club Universidad Nacional. En su visión, esa transición despierta una reacción especialmente sensible: “Que venga alguien de América para Pumas… eso sí es imperdonable”.

Así, Palencia pidió a los actuales jugadores disfrutar el Clásico Capitalino. Recordó que esos partidos quedan en la memoria de futbolistas y aficionados que no perdonan concesiones frente al América, resumiendo esa sensación como “partidos bien bonitos”.

Un triunfo ante las Águilas puede sostener la pelea en Liguilla de Pumas

Más allá de la rivalidad, el presente obliga al Club Universidad Nacional a responder. El equipo suma 20 puntos tras 15 jornadas y necesita vencer al América para llegar a 23 unidades antes de su siguiente compromiso ante Monterrey.

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Palencia considera que los auriazules tienen argumentos para competir en Ciudad Universitaria. La localía, según su lectura, debe convertirse en un factor para sostener la pelea por la clasificación: “En casa puede sacar el resultado, sería como aire para respirar”.

Palencia define a Pumas como los héroes y al América como los villanos en la historia del Clásico Capitalino. REUTERS/Eloisa Sánchez

El exjugador también cree que una clasificación modificaría la percepción sobre el conjunto universitario. Si los universitarios alcanzan la fase final, advirtió, “pueden ser un rival bien peligroso” para los equipos que aspiren al título.

El Clásico Capitalino le ofrecerá a Pumas una prueba que va más allá de los tres puntos. Frente al rival que Palencia convirtió en su antagonista, el equipo de Esteban Solari buscará sostener su carrera hacia la Liguilla y darle a Ciudad Universitaria una noche de las que permanecen en la memoria: “Por fin encontró un equilibrio… a ver si no es muy tarde”.

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