Aryna Sabalenka reveló por qué volvió a trabajar con una psicóloga antes de las WTA Finals: “Necesitaba encontrarme de nuevo”

Aryna Sabalenka volverá a trabajar con una psicóloga antes de las WTA Finals de Indian Wells (REUTERS/Maxim Shemetov)

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Aryna Sabalenka puso en palabras una decisión personal antes de disputar el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada: volvió a trabajar con una psicóloga porque sintió que necesitaba ayuda para reencontrarse. La bielorrusa, actual número dos del ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), explicó que el acompañamiento profesional forma parte de la preparación para las WTA Finals de Indian Wells.

“He vuelto a trabajar con una psicóloga y siento que, en este momento, realmente necesitaba a alguien que me ayudara a encontrarme de nuevo”, declaró Aryna Sabalenka durante el Media Day previo al inicio de la competencia. Su caso vuelve a poner en foco la importancia de la asistencia profesional en el deporte de alto rendimiento.

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La confesión llegó después de meses de irregularidad en el circuito. Sabalenka tuvo una primera parte de año con tres títulos —Brisbane, Indian Wells y Miami—, pero no pudo sostener esa línea en los Grand Slam ni en la gira asiática. En la recta final del calendario perdió el número uno que había ocupado durante 99 semanas consecutivas.

Su debut en las WTA Finals 2026 será ante la checa Karolina Muchova. Más allá de ese desafío inmediato, la declaración de la bielorrusa dejó en primer plano el trabajo que inició fuera de la cancha para recuperar confianza y aliviar la carga mental que, según reconoció, incidió en su rendimiento.

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La número dos del mundo busca recuperar confianza tras un tramo irregular de la temporada (Mike Frey-Imagn Images)

Aryna Sabalenka explicó por qué decidió volver a terapia

La tenista de 28 años dijo que necesitaba frenar la tendencia a sobreanalizar cada situación. Su objetivo es recuperar una relación más simple con el juego y tomar decisiones con mayor naturalidad durante los partidos.

“Estoy intentando dejar de darle tantas vueltas a las cosas, confiar más en mis instintos y dejar atrás algunas cuestiones”, afirmó Sabalenka. “Ha sido un trabajo importante”, agregó sobre el proceso que emprendió antes del cierre de la temporada.

La jugadora no dio precisiones sobre la profesional que la acompaña ni sobre la fecha en la que retomó las sesiones. Sí vinculó esa decisión con la necesidad de ordenar una temporada que tuvo resultados destacados, aunque también derrotas que alteraron su dinámica.

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La bielorrusa perdió el liderazgo del ranking de la WTA después de 99 semanas consecutivas (REUTERS/Mike Segar)

El mensaje de Sabalenka evitó los diagnósticos y se concentró en su experiencia. Habló de la terapia como una herramienta para despejar pensamientos, recuperar referencias internas y enfrentar la competencia con menor tensión. Sus declaraciones se conocieron en la previa de un torneo que puede modificar el cierre del año para las principales figuras del circuito.

La búsqueda de confianza tras una temporada con contrastes

Sabalenka comenzó 2026 con resultados que la colocaron entre las candidatas en cada torneo. Ganó Brisbane y completó el Sunshine Double al imponerse en Indian Wells y Miami. La seguidilla le permitió sostener el liderazgo mundial durante buena parte del calendario.

Luego, su rendimiento perdió regularidad. La bielorrusa no obtuvo títulos de Grand Slam y atravesó una gira asiática con dos eliminaciones tempranas. En Pekín venció a la mexicana Renata Zarazúa en su estreno, pero perdió después ante Nikola Bartunkova. En Wuhan cayó frente a la estadounidense Ann Li en su primer encuentro.

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La tenista de 28 años dijo que trabaja para dejar de sobreanalizar cada situación (@arynasabalenka)

De acuerdo con la revisión de la temporada que publicó la WTA, Sabalenka llega a Indian Wells con un registro de 47 triunfos, 11 derrotas y tres títulos. Sin embargo, su presencia en el segundo lugar del ranking representa un cambio respecto de la posición que ocupó durante 99 semanas.

La propia tenista relacionó el trabajo psicológico con una enseñanza que le dejó el año: la necesidad de recomenzar cuando los resultados no acompañan. “Creo que esta temporada me ha enseñado precisamente a reiniciar por completo, a dejar las cosas atrás y seguir adelante. Siento que he aprendido a hacerlo”, sostuvo.

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El descanso físico fue el primer paso después de Wuhan

El proceso de Sabalenka no se limitó al aspecto emocional. Después de Wuhan, decidió priorizar el descanso para recuperar el estado físico antes de regresar a los entrenamientos.

“Lo primero que intenté tras Wuhan fue recuperar mi cuerpo. Creo que hicimos las cosas adecuadas y ahora me encuentro mejor físicamente”, señaló. A partir de allí, explicó que combinó ejercicios de preparación atlética con el acompañamiento en el plano mental.

Sabalenka buscará su primer título en las Finales de la WTA, torneo en el que fue subcampeona en 2022 y 2025 (@arynasabalenka)

La recuperación física aparece como una parte central de la estrategia antes de un torneo que exige disputar hasta cinco partidos en ocho días para llegar al título. El formato de grupos garantiza tres presentaciones iniciales para cada participante, por lo que una derrota no implica la eliminación inmediata.

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Sabalenka jugará en el Grupo 2 junto con Karolina Muchova, la rusa Mirra Andreeva y la ucraniana Elina Svitolina. El otro sector está compuesto por Elena Rybakina, Linda Noskova, Coco Gauff y Jessica Pegula.

El estreno de la número dos del mundo será ante Muchova, una rival a la que describió como una jugadora con variedad y recursos para llevar los partidos a distintos registros.

“Es una jugadora increíble. Tiene muchísima variedad en su tenis, sube a la red y tiene un gran toque”, dijo Sabalenka. La bielorrusa recordó que ambas protagonizaron encuentros parejos y de alta exigencia. “Siempre disfruto jugando contra ella”, añadió.

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La cita tiene además una carga especial para Sabalenka. Indian Wells fue una de las sedes más favorables de su 2026: allí consiguió el título en marzo. Ahora volverá al mismo escenario en busca de su primera consagración en las Finales de la WTA, torneo en el que fue subcampeona en 2022 y 2025.

La bielorrusa iniciará el recorrido con una certeza que expuso antes de competir: el objetivo no pasa solo por los golpes o el resultado de un partido. También depende de recuperar una versión propia que, según dijo, necesitaba encontrar otra vez.