América Latina

La Defensa Civil de Brasil confirmó dos tornados en Río Grande do Sul tras el paso de una supercélula

Los fenómenos golpearon Santo Augusto, Palmeira das Missões y Bento Gonçalves durante la madrugada del sábado y provocaron daños en viviendas y predios rurales

Los fenómenos afectaron a los municipios de Santo Augusto, Palmeira das Missões y Bento Gonçalves (Spútnik Brasil)

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La Defensa Civil de Brasil confirmó dos tornados en el estado brasileño de Río Grande do Sul durante la madrugada del sábado, después del paso de una supercélula por el noroeste de la región, un tipo de tormenta con una estructura organizada que puede producir ráfagas fuertes, granizo y ese tipo de fenómenos.

El último parte de Defensa Civil registró cinco heridos por las tormentas en Río Grande do Sul: tres en Bento Gonçalves y uno en cada uno de los municipios de Palmeira das Missões y Santo Augusto. Los temporales afectaron a más de 23.600 personas y obligaron a 30 habitantes a abandonar sus hogares.

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El primero ocurrió a la 1:18 de la madrugada en Santo Augusto, una localidad próxima a las fronteras con Argentina y Uruguay. Los registros meteorológicos identificaron una zona de rotación sobre el municipio. Se observaron además vehículos y restos de construcciones desplazados en distintas direcciones, datos que permitieron establecer que se trató de un tornado. El fenómeno destruyó cerca de 50 viviendas alli.

A la 1:54, un segundo tornado alcanzó Palmeira das Missões. El evento causó daños en al menos 10 propiedades situadas en áreas rurales del municipio y dejó un herido. La Defensa Civil no difundió la velocidad de los vientos en ninguno de los dos casos.

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El viernes por la noche, antes de que comenzaran las lluvias, se emitió una alerta amarilla para la mitad norte de Río Grande do Sul, incluida la zona de las dos localidades afectadas. La advertencia rigió hasta las 6:00 del sábado.

Los equipos de emergencia continúan con el seguimiento del tiempo y solicitaron a la población que consultaran las comunicaciones oficiales y cumplieran las recomendaciones de seguridad.

Se reportaron dos tornados en Rio Grande do Soul
El último parte de Defensa Civil registró cinco heridos por las tormentas en Río Grande do Sul (Captura de video)

Las nuevas confirmaciones elevaron a siete la cantidad de tornados registrados en el sur de Brasil desde el lunes. Río Grande do Sul concentró tres de esos eventos, Santa Catarina registró otros tres y Paraná informó uno.

El otro tornado contabilizado en Río Grande do Sul ocurrió el miércoles durante el paso de una línea de inestabilidad por las áreas rurales de Erval Grande, Itatiba do Sul y Barra do Rio Azul. Las autoridades documentaron destrozos en techos, caída de árboles, cortes de electricidad y bloqueos en caminos de esas localidades.

En Barra do Rio Azul, el temporal dañó los techos de 20 casas. La caída de una torre de alta tensión de una central hidroeléctrica interrumpió el suministro de energía, mientras árboles y ramas caídas obstaculizaron algunos accesos.

Por su parte, en Erval Grande, unas 50 viviendas sufrieron daños en las cubiertas. La tormenta también derribó vegetación, bloqueó rutas locales y dejó sectores sin electricidad.

Luego, Itatiba do Sul registró afectaciones en otras 50 casas, además de árboles caídos, una vía obstruida y cortes de luz. En el interior de Aratiba también aparecieron daños, aunque los organismos de emergencia no pudieron determinar si estuvieron relacionados con el mismo tornado.

La sucesión de episodios se extendió a Santa Catarina. El miércoles, un tornado con vientos de hasta 126 kilómetros por hora afectó el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso, en Chapecó, y obligó a suspender las operaciones aéreas hasta el sábado.

La Defensa Civil mantiene la vigilancia meteorológica en Río Grande do Sul tras los dos eventos de la madrugada y continua con el relevamiento de las zonas alcanzadas por las tormentas.

(Con información de EFE)

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