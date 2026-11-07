EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: Afecta carrera la circulación en Paseo de la Reforma

Este 7 de noviembre habrá una marcha en el Centro Histórico, nueve concentraciones y varias rodadas. La principal movilización parte a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez hacia la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez. Antes, colectivos realizarán actividades por feminicidio, desapariciones, Palestina, derechos cannábicos y presos políticos.

También siguen la exhibición de alebrijes monumentales en Reforma y las esculturas luminosas por Día de Muertos, entre el Ángel de la Independencia y Chapultepec.

Durante el día | Zócalo y Paseo de la Reforma

Partido de la Jornada 16 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olímpico Universitario.

Atención en Paseo de la Reforma y zonas aledañas a Chapultepec.

Se anticipa carga vehicular en Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Sur.

20:00 | Morat en el Palacio de los Deportes

17:00 | Cubo de la Verdad en el Centro Histórico

El evento también está programado para este 8 de noviembre.

A las 15:30 inicia la marcha hacia la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez 32.

El contingente se reúne en el Hemiciclo a Juárez.

Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por la Humanidad se concentra en Rosa Venus y Rosa de Bengala, colonia Molino de Rosas.

Habrá recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Plataforma 4:20 instala actividades en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, además de Gran Canal y Circuito Interior.

Raíces en Resistencia realiza el conversatorio “¿Qué hacemos por nuestros desaparecidos? En busca de verdad y justicia”.

La actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer Palestina.

La Brigada Muralista por Palestina Óscar Guzmán pinta un mural en el Hemiciclo a Juárez.

11:00 | Mural por Palestina en el Hemiciclo a Juárez

La colectiva Disures MX realiza una actividad en Valle de la Cantimplora, dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

El colectivo prevé pegar fichas y cédulas de búsqueda en la colonia Morelos.

Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México se reúne en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102.

Familiares de una víctima de feminicidio se concentran en Sur de los 100 Metros y Calzada Vallejo.

Su destino es Hacienda Panoaya, en Amecameca de Juárez, Estado de México.

El contingente de 1200 Sentimientos Cúbicos México sale de la Agencia Bajaj Centro, en la colonia Doctores.

La aplicación también está programada para el 8, 14 y 15 de noviembre.

La salida y meta se ubican en Torre Mayor. Como alternativa vial, automovilistas pueden utilizar Anillo Periférico y Circuito Interior.

La circulación está afectada en Paseo de la Reforma, desde Anillo Periférico hasta avenida Insurgentes, por la 11ª Carrera del Trabajador de la Salud y la 2ª Carrera de los Trabajadores de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

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