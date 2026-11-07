EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 7 de noviembre: Afecta carrera la circulación en Paseo de la Reforma

Este 7 de noviembre habrá una marcha en el Centro Histórico, nueve concentraciones y varias rodadas. La principal movilización parte a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez hacia la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez. Antes, colectivos realizarán actividades por feminicidio, desapariciones, Palestina, derechos cannábicos y presos políticos.
Últimas actualizaciones
Afecta carrera la circulación en Paseo de la Reforma
La circulación está afectada en Paseo de la Reforma, desde Anillo Periférico hasta avenida Insurgentes, por la 11ª Carrera del Trabajador de la Salud y la 2ª Carrera de los Trabajadores de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
La salida y meta se ubican en Torre Mayor. Como alternativa vial, automovilistas pueden utilizar Anillo Periférico y Circuito Interior.
Agenda de movilizaciones
- 06:00 | Carrera del Trabajador de la Salud
- Salida y meta en Torre Mayor, en Cuauhtémoc.
- Aforo estimado: 6,000 personas.
- Atención en Paseo de la Reforma y vialidades cercanas.
- 07:00 | Examen de admisión de la UAM
- Rectoría General de la UAM, en Prolongación Canal de Miramontes 3855, Tlalpan.
- Aforo estimado: 3,000 asistentes.
- La aplicación también está programada para el 8, 14 y 15 de noviembre.
- 07:00 | Carrera Insignia Life 2026
- Parque Bicentenario, Miguel Hidalgo.
- Aforo estimado: 500 personas.
- 08:00 | Rodada motociclista hacia Amecameca
- El contingente de 1200 Sentimientos Cúbicos México sale de la Agencia Bajaj Centro, en la colonia Doctores.
- Su destino es Hacienda Panoaya, en Amecameca de Juárez, Estado de México.
- Aforo estimado: 500 motociclistas.
- 09:00 | Jornada por feminicidio en Gustavo A. Madero
- Familiares de una víctima de feminicidio se concentran en Sur de los 100 Metros y Calzada Vallejo.
- Realizarán una jornada político-cultural para exigir justicia.
- La SSC prevé posible presencia de colectivas y afectaciones viales.
- 09:00 | Colectivo de búsqueda en la Doctores
- Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México se reúne en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102.
- El colectivo prevé pegar fichas y cédulas de búsqueda en la colonia Morelos.
- Aforo estimado: 50 personas.
- 10:00 | Papalotes por Palestina en el Ajusco
- La colectiva Disures MX realiza una actividad en Valle de la Cantimplora, dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco.
- La convocatoria exige un alto al fuego en Gaza.
- 11:00 | Mural por Palestina en el Hemiciclo a Juárez
- La Brigada Muralista por Palestina Óscar Guzmán pinta un mural en el Hemiciclo a Juárez.
- La actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer Palestina.
- Se prevén posibles afectaciones en avenida Juárez.
- 11:00 | Conversatorio sobre desapariciones en Tlatelolco
- Raíces en Resistencia realiza el conversatorio “¿Qué hacemos por nuestros desaparecidos? En busca de verdad y justicia”.
- La sede es el Edificio Chihuahua, en Tlatelolco.
- Participan colectivos de búsqueda.
- 12:00 | Jornada cannábica en tres puntos
- Plataforma 4:20 instala actividades en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, además de Gran Canal y Circuito Interior.
- Habrá recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- 14:00 | Concentración por presos políticos en Álvaro Obregón
- Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por la Humanidad se concentra en Rosa Venus y Rosa de Bengala, colonia Molino de Rosas.
- Exigen justicia para presos políticos y realizarán una colecta de víveres.
- 15:00 | Mitin y marcha del Partido Comunista de México
- El contingente se reúne en el Hemiciclo a Juárez.
- A las 15:30 inicia la marcha hacia la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez 32.
- A las 17:00 está previsto un acto político. Aforo estimado: 200 personas.
- Atención en avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico.
- 16:00 | Denver vs. Indiana en Arena Ciudad de México
- Partido de NBA México City en Azcapotzalco.
- Aforo estimado: 6,000 asistentes.
- 16:00 | Ultra México 2026 en Coyoacán
- El festival inicia en el Estadio Banorte.
- Aforo estimado: 44,000 personas.
- El evento también está programado para este 8 de noviembre.
- 17:00 | Cubo de la Verdad en el Centro Histórico
- Anonymous for the Voiceless Ciudad de México realiza una actividad informativa en el pasaje peatonal Francisco I. Madero.
- La convocatoria busca promover el veganismo.
- 18:30 | Reyes del Regional en Plaza de Toros México
- Concierto en Benito Juárez.
- Aforo estimado: 12,000 personas.
- Atención en Insurgentes Sur y alrededores de la Plaza México.
- 20:00 | Morat en el Palacio de los Deportes
- Concierto en Iztacalco.
- Aforo estimado: 20,000 asistentes.
- Se anticipa carga vehicular en Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Sur.
- 20:00 | Aitana en el Auditorio Nacional
- Concierto en Miguel Hidalgo.
- Aforo estimado: 9,790 personas.
- Atención en Paseo de la Reforma y zonas aledañas a Chapultepec.
- 21:00 | Pumas vs. América en Ciudad Universitaria
- Partido de la Jornada 16 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olímpico Universitario.
- Aforo estimado: 30,000 asistentes.
- Se prevén complicaciones en Insurgentes Sur, avenida Universidad y Periférico Sur.
- Durante el día | Zócalo y Paseo de la Reforma
- Continúa la Ofrenda Monumental del Zócalo, con aforo estimado de 100,000 personas.
- También siguen la exhibición de alebrijes monumentales en Reforma y las esculturas luminosas por Día de Muertos, entre el Ángel de la Independencia y Chapultepec.