Mientras Pumas se juega la vida contra América, Arturo Elías Ayub con Keylor Navas se roban el reflector y encienden las alarmas

El exdirectivo encabezó a los universitarios en una época dorada, con el bicampeonato, el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabeú como palmarés, y ahora aviva las esperanzas tras ser visto junto al costarricense durante actividades del Gran Premio de México. (Redes Sociales: Fan Puma)

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La expectativa crece con un Pumas que llega al Clásico Capitalino con la urgencia de sacar un resultado que lo mantenga en la pelea por la Liguilla.

La tabla aprieta, el margen se reduce y el duelo contra el América aparece como una prueba que puede alterar el cierre del Apertura 2026.

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El empresario y el guardameta asistieron al Autódromo Hermanos Rodríguez en medio de rumores sobre la directiva auriazul. (Instagram/ @arturoelias)

Mientras la atención se concentra en el partido, el Club Universidad Nacional carga con un ruido que se siente lejos de la cancha. Arturo Elías Ayub vuelve a aparecer en las conversaciones del entorno auriazul y Keylor Navas enciende la preocupación por una molestia.

El pasado de Elías Ayub vuelve a tocar la puerta de Ciudad Universitaria

El nombre de Arturo Elías Ayub vuelve a recorrer el radar universitario en una semana que ya tenía suficiente tensión. Sus apariciones junto a Keylor despertaron versiones sobre una posible vuelta a la estructura de Pumas, justo cuando el club enfrenta cuestionamientos por sus resultados y el rumbo de su proyecto.

El empresario coincidió con Navas en Plaza Carso, durante actividades relacionadas con el Gran Premio de México. Días después, ambos fueron vistos de nuevo a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez, una imagen que abrió espacio a interpretaciones sobre el futuro auriazul.

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La especulación creció porque Elías Ayub encabezó el Patronato de Universidad entre 2001 y 2005, una etapa que dejó el bicampeonato del Clausura 2004 y el Apertura 2004, además del Campeón de Campeones y la victoria sobre el Real Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu.

Ayub encabezó el Patronato de Pumas entre 2001 y 2005, etapa en la que el club conquistó el bicampeonato, el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. (Instagram/ @pumasport)

La versión de Sports Ilustrated que tomó fuerza colocaba la permanencia de Keylor como uno de los asuntos prioritarios que podrían entrar en una eventual nueva etapa directiva. El costarricense tiene contrato hasta el verano de 2027, pero no existe un anuncio de renovación ni sobre conversaciones formales.

En este sentido, de acuerdo con Alex Gómez, conductor de El Jefe y El Máster, Elías Ayub ya rechazó que su regreso esté en marcha. Su respuesta cerraría la puerta a cualquier nuevo ciclo: “Es falso”.

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Entre América y la Fecha FIFA, la salud de Keylor mantiene alerta a Pumas

Mientras el nombre de Arturo Elías Ayub genera conversación en los pasillos, Keylor Navas se alista para uno de los partidos que más pesan en el calendario auriazul. El costarricense presenta molestias físicas y quedará fuera de la Fecha FIFA con su selección.

Bryan Ruiz , entrenador de Costa Rica , explicó que Navas necesita realizarse un procedimiento y tener alrededor de 10 días de reposo .

El portero no estará en los amistosos frente a Ecuador , el 13 de noviembre , y Argentina , el 17 de noviembre .

La información atribuida a ESPN señala que Keylor jugaría ante las Águilas y aprovecharía el parón internacional para atender la rodilla.

Bryan Ruiz aseguró que la ausencia del guardameta no altera su lugar en futuras convocatorias con la Selección de Costa Rica. (Foto: Matt Krohn-Imagn Images)

Ruiz dejó claro que la ausencia no modifica el lugar de Navas en Costa Rica: “Si Keylor está en buen nivel y sigue con ganas de estar en la Selección, va a ser tomado en cuenta”.

La naturaleza exacta del tratamiento permanece sin una postura médica. Una versión apunta a una infiltración; otra, a una limpieza artroscópica. Ambas coinciden en que el procedimiento ocurriría después del Clásico Capitalino.

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Los universitarios llegan al Clásico Capitalino con la Liguilla colgando de un hilo

El equipo de Esteban Solari se encuentra en el décimo puesto del Apertura 2026 con 20 puntos. Le quedan dos jornadas para sostener su aspiración de entrar a la fase final, con América primero y Monterrey después.

Una victoria frente a las Águilas mantendría a Pumas con margen para disputar su boleto en la última fecha.

Un tropiezo complicaría las cuentas y podría llevar al cuerpo técnico a valorar con mayor cuidado la disponibilidad de Keylor Navas para el duelo ante Rayados , programado para el 21 de noviembre .

El entorno universitario también observa el futuro de la directiva, luego de los cuestionamientos hacia Luis Raúl González Pérez, Antonio Sancho y el proyecto deportivo que encabeza el “Tano”.

Pumas ocupa el décimo lugar del Apertura 2026 con 20 puntos y buscará su pase a la fase final ante América y Monterrey. REUTERS/Raquel Cunha

Así, Pumas llega al Clásico con la tabla encima, su portero entre algodones y un viejo nombre que vuelve a sonar alrededor del club. Los 90 minutos en el Olímpico Universitario pueden pesar más que cualquier versión: ahí se define si mantienen viva su pelea o si el cierre se vuelve todavía más cuesta arriba.