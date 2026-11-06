México

Sorteo Superior 2903: Resultados viernes 6 de noviembre del 2026 de la Lotería Nacional

El plazo para cobrar el premio es de 60 días a partir de la fecha en que se anuncian los resultados para quienes hayan adquirido uno de los cachitos ganadores

Entregará un premio de 17 millones de pesos en dos series. (Lotería Nacional)
Entregará un premio de 17 millones de pesos en dos series. (Lotería Nacional)
Guardar

El Sorteo Superior 2903 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 17 millones de pesos. El evento se transmite en vivo desde el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Avenida Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México. suelen coincidir con fechas importantes o conmemoraciones relevantes del calendario anual.

PUBLICIDAD

En esta ocasión la Lotería Nacional realizará un sorteo conmemorativo por los 98 años de operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). A lo largo de su historia también era conocido como Puerto Aéreo Central, Aeropuerto Central de la Ciudad de México, Aeropuerto de México y Aeropuerto Benito Juárez.

El recinto comenzó a ofrecer servicios regulares en 1929, un año después de su inauguración. En 1943 fue declarado Aeropuerto Internacional y, en 1952, recibió una ampliación que abrió una nueva etapa de expansión.

En 2006 la Terminal 2 brindó servicio con una nueva infraestructura y una mayor capacidad de operación. Desde entonces, el Aeropuerto de la Ciudad de México mantiene trabajos de modernización en sus instalaciones.

PUBLICIDAD

El AICM conecta a México con destinos nacionales e internacionales y recibe a millones de pasajeros cada año. Actualmente es administrado por el Grupo Aeroportuario Marina.

La Lotería Nacional se suma a la celebración del 98 aniversario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) para llevar a cabo el Sorteo Superior 2903 este viernes 6 de noviembre del 2026.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Superior del 6 de noviembre del 2026

Los resultados se actualizarán de acuerdo a la revelación de los números ganadores del Sorteo Superior 2903, que se realizará este viernes 30 de octubre desde el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

  • Premio Mayor de 17 millones de pesos:
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos:
  • Premio de 275 mil pesos:
  • Premio de 275 mil pesos:
  • Premio de 275 mil pesos:
  • Premio de 275 mil pesos:
  • Premio de 144 mil pesos:
  • Premio de 144 mil pesos:
  • Premio de 144 mil pesos:
  • Premio de 144 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:
  • Premio de 90 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior forma parte de los sorteos con mayor tradición de la Lotería Nacional. Se juega con billetes numerados y el premio depende de cuántas fracciones del número ganador tienes.

  • Cachito: es una fracción del billete. En los sorteos recientes tiene un valor de 40 pesos.
  • Serie o entero: reúne 20 cachitos del mismo número y costará 800 pesos.
  • Dos series: equivalen a 40 cachitos del mismo número, por un total de 1,600 pesos.

El formato habitual ofrece un Premio Mayor de 17,000,000 de pesos en dos series. Eso significa que:

  • Si compras un cachito del número que obtiene el Premio Mayor, recibirás la vigésima parte: 425 mil pesos.
  • Si tienes una serie completa, el premio es de 8 millones 500 mil pesos.
  • Si posees las dos series del número ganador, cobras los 17 millones de pesos.

Además del Premio Mayor, el Sorteo Superior de la Lotería Nacional reparte premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Un reintegro devuelve el valor del billete cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra de alguno de los números premiados establecidos en el sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Temas Relacionados

Sorteo EspecialSorteo SuperiorLotería Nacionalmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Monreal busca consenso para renovar el INE mientras avanza otro recorte de 618 millones al organismo

El coordinador de Morena en San Lázaro dijo que pretende evitar que la elección de la nueva presidenta del organismo se resuelva por mayoría

Ricardo Monreal busca consenso para renovar el INE mientras avanza otro recorte de 618 millones al organismo

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Trabajadores del Poder Judicial cierran Zaragoza, Insurgentes y Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Trabajadores del Poder Judicial cierran Zaragoza, Insurgentes y Periférico

Cómo hacer esferas navideñas en casa: tutorial fácil

Dos técnicas con foami y unicel para decorar el árbol, duraderas y sin gastar de más

Cómo hacer esferas navideñas en casa: tutorial fácil

SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

La víctima del crimen resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica

SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Sigue las noticias más destacadas sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Ronald Johnson celebra detención de “El Chino”: acciones en seguridad golpean red criminal con operaciones en CDMX, Tijuana y Cancún

Guerra entre Los Chapitos y La Mayiza llega a Nayarit: decomisan 565 armas en la frontera con Sinaloa

Difunden video del cateo contra “El Chino”: así sometieron al presunto socio de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

La polémica foto que María Alicia Delgado dejó preparada para su funeral

La polémica foto que María Alicia Delgado dejó preparada para su funeral

Amparo salva a Vadhir Derbez de la orden de aprehensión pero la investigación de la Fiscalía CDMX sigue abierta

Migrar y volver a empezar: cómo Ceniza en la boca retrata el desarraigo de una familia mexicana en España

Los Caligaris y Los Estrambóticos tendrán conciertos en la Feria de la Piñata 2026 en Edomex: cuando y dónde será

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 llegará a la Magdalena Contreras en CDMX: fechas, horarios y cómo llegar

DEPORTES

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla