¿Ya huele a Navidad? Estas son las recetas festivas que ya buscan los colombianos, según Google Trends

Una mesa festiva reúne platos tradicionales de la gastronomía navideña colombiana como tamal, lechona, buñuelos y natilla frente a un árbol decorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A menos de dos meses de la Nochebuena, las búsquedas en Google ya anticipan el calendario navideño en Colombia.

Entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre, la lechona se consolidó como el plato con mayor interés promedio del país, por delante del tamal, la natilla, los buñuelos y la sobrebarriga, según el análisis de datos realizado por Google Trends para el territorio nacional.

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El aplicativo de Google mide el interés relativo de búsqueda en una escala de 0 a 100, donde el valor más alto representa el punto de mayor popularidad del término dentro del período analizado.

La lechona se consolidó como el plato navideño con mayor interés de búsqueda en Colombia según las mediciones de Google Trends entre octubre y noviembre - crédito Google Trends

El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra que la lechona (línea amarilla) partió con un índice de 90 el 25 de octubre, el valor más alto del período en ese arranque. Tras un descenso hasta los 50 puntos hacia el 29 de octubre, la curva volvió a ascender hasta tocar el máximo posible de la escala, 100, en los primeros días de noviembre, nivel que mantuvo por encima del resto de los términos durante gran parte del lapso analizado, antes de estabilizarse alrededor de los 50 puntos hacia el final de la medición.

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El tamal (línea roja) siguió un patrón similar, con un repunte que lo llevó a un índice de 78 en torno al 1 de noviembre, el segundo valor más alto del grupo, para luego caer de forma sostenida hasta ubicarse cerca de 27 puntos el 6 de noviembre. La natilla (línea verde), en cambio, mostró la trayectoria más distinta: después de un ascenso que la llevó a 68 puntos a comienzos de mes, retrocedió brevemente, pero remontó hasta cerrar el período en 73 puntos, el valor más alto entre todos los términos al final de la serie.

Como contrapartida, el interés por los buñuelos (línea azul) osciló entre los 28 y los 58 puntos de la escala a lo largo de las dos semanas, sin alcanzar los picos de la lechona o el tamal, aunque con un comportamiento más estable. La sobrebarriga (línea púrpura) se mantuvo como el término de menor tracción durante todo el período, con un índice que no superó los 23 puntos, lejos del resto de las búsquedas asociadas a los platos típicos decembrinos.

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Cinco rankings regionales, cinco historias distintas detrás de cada plato

El departamento de Sucre encabezó las consultas en internet sobre buñuelos, seguido en el registro por Putumayo y Norte de Santander. Tolima y Meta ocuparon los primeros puestos en el volumen de consultas asociadas a la preparación de la lechona - crédito Google Trends

El desglose comparativo por plato típico de la Nochebuena también arrojó resultados llamativos. El departamento que más interés mostró en los buñuelos de acuerdo en las búsquedas en Google fue Sucre, seguido por Putumayo, y Norte de Santander, departamento que se distingue del resto por sumar una porción visible de interés por la sobrebarriga, un plato considerado como ajeno a su tradición gastronómica regional. Bolívar y Cesar completan el listado.

El ranking ordenado por interés específico en lechona confirma el arraigo regional del plato: Tolima lidera la lista, coherente con su condición de cuna de la receta. Lo inesperado aparece en el segundo lugar, ocupado por Meta, seguido de Cundinamarca, Casanare y Bogotá. La presencia de dos departamentos de los Llanos Orientales entre los primeros cinco lugares señala un interés que trasciende la zona andina tradicionalmente asociada al plato.

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En el ranking de tamal, Cauca ocupa el primer lugar, por delante de Boyacá, Putumayo, Cesar y La Guajira. El dato llama la atención porque desplaza a departamentos como Tolima o Santander, habitualmente citados como los de mayor tradición tamalera, y ubica en cambio a dos departamentos de la región Caribe entre los cinco con mayor interés. No obstante, cabe recordar que el Caribe colombiano también desarrolló su propia preparación del tamal.

El listado ordenado por interés en natilla también corona a Sucre en el primer puesto, seguido por Córdoba, Antioquia, Caldas y Nariño. La combinación resulta particular porque coloca a dos departamentos de la Costa Caribe por encima de Antioquia, la región con la que más se asocia históricamente este postre.

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En cuanto a la sobrebarriga, esta preparación ofrece el resultado más inesperado de los cinco análisis: Caquetá encabeza la lista, por delante de Bolívar, Cundinamarca, Magdalena y Bogotá. Y es que la presencia de un departamento amazónico en el primer lugar marca un contraste directo con el origen cundiboyacense de este corte de carne, un recurrente en la Nochebuena.

Las búsquedas asociadas a los platos navideños

Una marca tradicional para la preparación de buñuelos protagonizó la mayoría de búsquedas de esta preparación en el inicio de la temporada decembrina en Colombia - crédito Google Trends

Entre las consultas en ascenso asociadas a los buñuelos, “colmaíz” encabeza el listado, junto con “de dónde son los buñuelos”, “cómo preparar buñuelos”, “buñuelos rellenos cali” y “buñuelos mexicanos”.

Colmaíz no es un ingrediente genérico, sino una marca propiedad de Ingredion Colombia, uno de los principales productores de almidones y harinas de yuca del país. Su fórmula, vigente desde los años 70, combina almidón de maíz, almidón de yuca, azúcar y sal, y se comercializa como premezcla lista para preparar el buñuelo tradicional con solo añadir queso costeño, agua y leche. A diferencia de otras mezclas de la misma categoría, Colmaíz se vende durante todo el año, aunque su demanda se dispara en la temporada decembrina.

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En el caso de la lechona, los términos en ascenso incluyen “lechona codensa”, “la gustosita”, “lechona huilense”, “carlos lechona manizales” y “lechona y tamales el tolimense”. La Gustosita es una lechonería bogotana con más de 28 años de trayectoria, especializada en lechona y tamales tolimenses, con puntos de venta en Usaquén y la zona de La Colina. Su estrategia comercial se apoya en el origen del cerdo, que proviene de Boyacá o Zipaquirá, y en un proceso de cocción que puede extenderse hasta 12 horas en horno tradicional.

El término "lechona codensa" repuntó en la plataforma debido a una campaña comercial - crédito Google Trends

Carlos Lechona, por su parte, corresponde a un restaurante de Manizales reconocido por su especialidad en lechona, con reseñas de comensales que destacan tanto el sabor del plato como la atención del establecimiento.

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Lechona Codensa no es una variante regional, sino el nombre de una campaña comercial, asociada al grupo financiero que opera bajo licencia de marca en Colombia, y que premia a sus clientes con cojines de lechona de hasta 3,3 kilogramos —equivalentes a 15 porciones— al cumplir metas de facturación durante la temporada, lo que explica el repunte de esa búsqueda puntual en el inicio de la temporada de fin de año.

En el caso del tamal, las consultas en ascenso son “imagen de tamal”, “dibujo de un tamal”, “tamal mexicano”, “lechona tolimense” y “origen del tamal”, lo que sugiere un componente de búsqueda escolar o ilustrativa junto al interés gastronómico por un plato que en Colombia registra más de 500 variaciones regionales.

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Las consultas sobre el tamal combinan el uso escolar con el interés por un plato con más de 500 variaciones regionales en el país - crédito Google Trends

La natilla concentra entre sus términos en ascenso “caja de natilla precio”, “sabores de natilla”, “cómo preparar natilla”, “natilla villancico” y “natilla de maracuyá”, un indicio de que el componente comercial y las variaciones de sabor ganan terreno en las búsquedas.

Las búsquedas de natilla reflejan interés por los costos de las cajas comerciales y por alternativas a su sabor tradicional - crédito Google Trends

Por último, la sobrebarriga presenta el crecimiento más alto del grupo en lo referente al interés de búsqueda: términos como “sobrebarriga al horno” y “sobrebarriga criolla” registraron un incremento de 1.400%, seguidas por “sobrebarriga a la plancha”, con un alza de 300%, y “sobrebarriga de cerdo”, con 200% más consultas.

Las búsquedas de sobrebarriga al horno y sobrebarriga criolla alcanzaron un aumento del 1.400% durante el inicio de la temporada - crédito Google Trends