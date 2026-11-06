Asociación Mexicana de Internet da el visto bueno a la Ley de Economía Digital, pero advierte diversos riesgos

La Asociación Mexicana de Internet respaldó la nueva Ley de Economía Digital. Crédito: ATDT

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Luego de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos recibió el visto bueno de la Asociación Mexicana de Internet (AIMX).

Sin embargo, la organización advirtió que la implementación de la legislación podría generar problemas de inclusión financiera, seguridad y privacidad, en caso de que no se atiendan las condiciones necesarias para facilitar la transición hacia los pagos electrónicos en México.

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Asociación Mexicana de Internet respalda nueva Ley de Economía Digital

Por medio de un posicionamiento hecho público a inicios de noviembre, la organización –que representa a empresas de la industria tecnológica– admitió que el país necesita reducir su dependencia del efectivo y consideró que la ley representa un paso para atender pendientes en materia digitalización financiera.

No obstante, la AIMX explicó que la nueva legislación parte de un diagnóstico incompleto, ya que considera que la infraestructura para realizar pagos ya existe y que el principal reto consiste en lograr que más personas adopten estas herramientas.

La nueva Ley de Economía Digital enfrenta diversos cuestionamientos. Crédito: X/ @eleconomista

Transición requiere capacitación y confianza: AMIX

Desde la perspectiva de la AMIX, la transición que está por vivir el país, requiere capacitación, confianza, conectividad, dispositivos adecuados, reglas de privacidad y certeza sobre quién podría asumir los costos de su implementación.

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“Nuestro respaldo viene acompañado de una advertencia: la ley parte de un diagnóstico incompleto: asume que la infraestructura ya existe y que sólo falta adopción”, dijo Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la asociación.

Hacienda tendrá la atribución de definir los sectores donde el pago solo será electrónico

La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 4 de noviembre y entró en vigor el día 5. Con esta fecha como punto de partida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores en los que los pagos digitales se vuelven obligatorios.

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Frente a este panorama, la asociación planteó algunas propuestas dirigidas a las autoridades. El objetivo es que las disposiciones secundarias impulsen la digitalización sin excluir a personas y negocios que aún enfrentan obstáculos para usar o recibir pagos electrónicos.

Aspectos positivos de la nueva ley

No todo es malo en la Ley de Economía Digital, según la AIMX, hay aspectos positivos, como:

La obligación de los tres órdenes de gobierno de aceptar pagos digitales en trámites y servicios , así como las disposiciones relacionadas con la interoperabilidad de los sistemas de pago.

Que el Banco de México ( Banxico ) ordene que las terminales acepten códigos QR y homologue la experiencia de uso de las aplicaciones financieras.

El reconocimiento de la identidad digital con efectos jurídicos para acceder a servicios financieros donde no existen sucursales.

Los pagos electrónicos pueden contribuir a la formalización de pequeños negocios.

Ayudará en la trazabilidad para combatir el lavado de dinero y la extorsión.

Un análisis sobre la Ley Digital en México contrasta los amparos judiciales previstos con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera sobre el predominio del efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos que identificó la Asociación Mexicana de Internet?

Cabe señalar que la asociación identificó cinco vacíos que, desde su perspectiva, podrían convertir una ley orientada a la inclusión en una fuente de exclusión, fraude y litigios.

Falta de capacitación .

Poca seguridad de las operaciones.

Falta de conectividad a internet , de teléfonos adecuados y de herramientas en distintos idiomas .

Costo extra para los pequeños negocios al tener que aceptar solo pagos digitales.

Sobre este último punto, un estudio presentado por la Concanaco Servytur ante la Cámara de Diputados reveló que el 94 por ciento de las MiPymes cuenta con celular y el 88 por ciento tiene acceso a internet. Sin embargo, el 46 por ciento aún no acepta pagos con tarjeta, y las comisiones representan el principal obstáculo para la adopción de este método de pago.

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Otros focos rojos: protección de datos personales y “superpoderes” a Hacienda

La protección de datos personales es otro de los puntos que preocupan a la AIMX. La organización señaló que la ley carece de referencias a la privacidad y los datos personales en su articulado, pese a que la identidad biométrica, la línea telefónica, las cuentas y las transacciones quedan vinculadas a través de la CURP.

Por último, la asociación cuestionó las facultades que se otorgaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores en los que el efectivo dejará de ser una opción de pago. A su juicio, hacen falta criterios claros, consultas públicas, límites por monto y mecanismos de defensa para quienes puedan resultar afectados.

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Sigue dejando más dudas que certezas la nueva Ley de Economía Digital, aún así, la Asociación Mexicana de Internet le dio su visto bueno, no sin antes advertir una serie de riesgos.