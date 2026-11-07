Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

Rosario Mohedano habla de su relación con Rocío Carrasco. (Mediaset)

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Tras más de una década alejada de los platós de televisión en calidad de entrevistada, Rosario Mohedano ha roto su silencio de trece años sentándose en el programa ¡De Viernes!. La sobrina de la inolvidable Rocío Jurado ha reaparecido en la pequeña pantalla motivada inicialmente por su papel como defensora de su madre, Rosa Benito, en el reality Supervivientes All Stars 3. Sin embargo, la intervención televisiva no se ha limitado a comentar el concurso de supervivencia, sino que ha servido como escenario para abordar a fondo los enquistados conflictos familiares del clan Mohedano. El eje central de su desgarrador testimonio ha sido, sin duda, el análisis exhaustivo de su inexistente relación actual con su prima hermana, Rocío Carrasco.

Durante años, ambas mantuvieron un vínculo sumamente estrecho, forjado en la infancia y protegido contra las adversidades que terminaron por dinamitar al resto de la familia. De hecho, Rosario fue la única representante de la familia mediática que asistió a la boda de Rocío con Fidel Albiac, un gesto que evidenciaba la fuerza de su unión en medio de la tormenta. “Mi prima Rocío Carrasco era la hermana que la vida me pone”, confesó con evidente nostalgia la hija de Amador Mohedano durante su entrevista. A pesar de este cariño fraternal, la realidad actual es diametralmente opuesta: llevan años sin dirigirse la palabra y, según ha relatado Rosario, Rocío “no ha compartido con nosotros momentos familiares al uso”.

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El punto de no retorno que pulverizó esta hermandad no se gestó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de desencuentros acumulados y, sobre todo, de un estallido mediático que resultó imperdonable para Rosario. La cantante ha explicado de manera contundente los motivos que la llevaron a apartarse definitivamente de la heredera universal de ‘La más grande’. “Mi relación termina porque me duele cómo expone a mi familia, no puso corazón en lo que decía”, ha sentenciado con rotundidad en el plató de Telecinco. Estas dolorosas declaraciones subrayan que, más allá de los roces personales, fue la exposición pública y descarnada de sus seres queridos lo que cruzó una línea roja que Rosario no estuvo dispuesta a tolerar.

El abismo generado por la docuserie

La semilla de la desconfianza entre las primas se plantó hace casi dos décadas, durante la preparación de la histórica gala ‘Rocío Siempre’. Según relató la propia Rosa Benito desde Honduras, Rocío Carrasco se opuso a que Rosario compartiera escenario con su tía. “Me dice un trabajador de la gala que no le gustó que se negara a que cantara”, recordó Rosario. No obstante, en aquel momento decidió apostar por la lealtad familiar tras confrontar a su prima. “Cuando hablo con ella en su casa, me dice ‘prima, si piensas eso de mí, es que no me conoces’. Me la creo y no rompo ningún lazo porque me valía más lo vivido que un rumor”, contextualizó sobre aquellas primeras dudas.

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Rocío Carrasco describe el documental sobre su madre como una "terapia de choque" que le ha permitido aprender a convivir con el duelo y ver las cosas desde la alegría en lugar de la pena.

Sin embargo, esa lealtad saltó definitivamente por los aires en el año 2021, con la emisión de la docuserie ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’. Para Rosario, el testimonio televisado de su prima supuso un golpe que dinamitó cualquier puente de reconciliación. “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice. No puso corazón en lo que estaba diciendo”, reconoció. Pero lo que verdaderamente fracturó su relación fue la postura pública que Rocío adoptó respecto a sus hijos. “En el momento que habla así y pone a sus hijos en esa tesitura, que no tiene manera de defender, le mando otro mensaje y es cuando no contesta”, relató, lamentando profundamente el cisma familiar: “Mi prima lo que ha dicho es que es feliz y Rocío Flores sufre. No quiero que sufra nadie de los míos”.

El mensaje de texto que jamás obtuvo respuesta

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando Rosario Mohedano decidió leer en directo desde su propio teléfono el último mensaje que le envió a Rocío Carrasco, una comunicación directa que fue respondida con el más absoluto de los silencios. En este texto, le recriminaba duramente su alianza profesional con la productora responsable de la docuserie, con quienes Rosario mantiene un litigio legal abierto. “Siento que no le estás haciendo bien, que deberías llamar a tus hijos y ver tu docuserie, cómo mentiste que el mundo crea que pobre niña rica”, leyó en voz alta ante los colaboradores del programa.

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Rocío Carrasco, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. (Mediaset España)

El demoledor mensaje no se limitaba a reproches profesionales, sino que apelaba directamente al papel de Rocío como madre y al sufrimiento de los más jóvenes, evidenciando el inmenso dolor causado por el escrutinio público hacia sus sobrinos. “Sufren muchos y son tus amigos quienes les atacan, sabes que una etiqueta con 18 años es muy difícil de quitar y por tus declaraciones ya las llevan”, rezaba otra parte del texto, haciendo clara alusión al duro estigma mediático. Para finalizar, Rosario recurrió a la memoria de su tía, la matriarca que siempre abogó por la unión del clan, con una frase lapidaria que condensaba el sentir de toda la familia ante este definitivo distanciamiento en pleno 2026: “Tu madre seguro no lo querría, todos te hemos querido”.