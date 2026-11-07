España

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

La hija de Rosa Benito se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar con claridad de cómo recibió el documental y cómo está su clan familiar

Rosario Mohedano en Telecinco
Rosario Mohedano habla de su relación con Rocío Carrasco. (Mediaset)
Guardar

Tras más de una década alejada de los platós de televisión en calidad de entrevistada, Rosario Mohedano ha roto su silencio de trece años sentándose en el programa ¡De Viernes!. La sobrina de la inolvidable Rocío Jurado ha reaparecido en la pequeña pantalla motivada inicialmente por su papel como defensora de su madre, Rosa Benito, en el reality Supervivientes All Stars 3. Sin embargo, la intervención televisiva no se ha limitado a comentar el concurso de supervivencia, sino que ha servido como escenario para abordar a fondo los enquistados conflictos familiares del clan Mohedano. El eje central de su desgarrador testimonio ha sido, sin duda, el análisis exhaustivo de su inexistente relación actual con su prima hermana, Rocío Carrasco.

Durante años, ambas mantuvieron un vínculo sumamente estrecho, forjado en la infancia y protegido contra las adversidades que terminaron por dinamitar al resto de la familia. De hecho, Rosario fue la única representante de la familia mediática que asistió a la boda de Rocío con Fidel Albiac, un gesto que evidenciaba la fuerza de su unión en medio de la tormenta. “Mi prima Rocío Carrasco era la hermana que la vida me pone”, confesó con evidente nostalgia la hija de Amador Mohedano durante su entrevista. A pesar de este cariño fraternal, la realidad actual es diametralmente opuesta: llevan años sin dirigirse la palabra y, según ha relatado Rosario, Rocío “no ha compartido con nosotros momentos familiares al uso”.

PUBLICIDAD

El punto de no retorno que pulverizó esta hermandad no se gestó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de desencuentros acumulados y, sobre todo, de un estallido mediático que resultó imperdonable para Rosario. La cantante ha explicado de manera contundente los motivos que la llevaron a apartarse definitivamente de la heredera universal de ‘La más grande’. “Mi relación termina porque me duele cómo expone a mi familia, no puso corazón en lo que decía”, ha sentenciado con rotundidad en el plató de Telecinco. Estas dolorosas declaraciones subrayan que, más allá de los roces personales, fue la exposición pública y descarnada de sus seres queridos lo que cruzó una línea roja que Rosario no estuvo dispuesta a tolerar.

El abismo generado por la docuserie

La semilla de la desconfianza entre las primas se plantó hace casi dos décadas, durante la preparación de la histórica gala ‘Rocío Siempre’. Según relató la propia Rosa Benito desde Honduras, Rocío Carrasco se opuso a que Rosario compartiera escenario con su tía. “Me dice un trabajador de la gala que no le gustó que se negara a que cantara”, recordó Rosario. No obstante, en aquel momento decidió apostar por la lealtad familiar tras confrontar a su prima. “Cuando hablo con ella en su casa, me dice ‘prima, si piensas eso de mí, es que no me conoces’. Me la creo y no rompo ningún lazo porque me valía más lo vivido que un rumor”, contextualizó sobre aquellas primeras dudas.

PUBLICIDAD

Rocío Carrasco describe el documental sobre su madre como una "terapia de choque" que le ha permitido aprender a convivir con el duelo y ver las cosas desde la alegría en lugar de la pena.

Sin embargo, esa lealtad saltó definitivamente por los aires en el año 2021, con la emisión de la docuserie ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’. Para Rosario, el testimonio televisado de su prima supuso un golpe que dinamitó cualquier puente de reconciliación. “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice. No puso corazón en lo que estaba diciendo”, reconoció. Pero lo que verdaderamente fracturó su relación fue la postura pública que Rocío adoptó respecto a sus hijos. “En el momento que habla así y pone a sus hijos en esa tesitura, que no tiene manera de defender, le mando otro mensaje y es cuando no contesta”, relató, lamentando profundamente el cisma familiar: “Mi prima lo que ha dicho es que es feliz y Rocío Flores sufre. No quiero que sufra nadie de los míos”.

El mensaje de texto que jamás obtuvo respuesta

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando Rosario Mohedano decidió leer en directo desde su propio teléfono el último mensaje que le envió a Rocío Carrasco, una comunicación directa que fue respondida con el más absoluto de los silencios. En este texto, le recriminaba duramente su alianza profesional con la productora responsable de la docuserie, con quienes Rosario mantiene un litigio legal abierto. “Siento que no le estás haciendo bien, que deberías llamar a tus hijos y ver tu docuserie, cómo mentiste que el mundo crea que pobre niña rica”, leyó en voz alta ante los colaboradores del programa.

Rocío Carrasco, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. (Mediaset España)
Rocío Carrasco, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. (Mediaset España)

El demoledor mensaje no se limitaba a reproches profesionales, sino que apelaba directamente al papel de Rocío como madre y al sufrimiento de los más jóvenes, evidenciando el inmenso dolor causado por el escrutinio público hacia sus sobrinos. “Sufren muchos y son tus amigos quienes les atacan, sabes que una etiqueta con 18 años es muy difícil de quitar y por tus declaraciones ya las llevan”, rezaba otra parte del texto, haciendo clara alusión al duro estigma mediático. Para finalizar, Rosario recurrió a la memoria de su tía, la matriarca que siempre abogó por la unión del clan, con una frase lapidaria que condensaba el sentir de toda la familia ante este definitivo distanciamiento en pleno 2026: “Tu madre seguro no lo querría, todos te hemos querido”.

Temas Relacionados

Televisión EspañaFamosos EspañaTelecincoÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”